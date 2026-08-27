Danny Welbeck a connu des débuts de rêve avec Chelsea, en trouvant le chemin des filets pour sa première apparition et en aidant les Blues à s’imposer 2-0 contre Luton Town au deuxième tour de la Carabao Cup. Le joueur de 35 ans, arrivé de Brighton cet été, a prouvé qu’il possédait toujours l’instinct de buteur nécessaire au plus haut niveau.

Chelsea a maîtrisé la rencontre pendant une grande partie du match, ouvrant le score à la 50e minute lorsque la recrue estivale de 35 ans en provenance de Brighton a marqué de la tête à bout portant. Chelsea a ensuite dû attendre la 79e minute pour véritablement se mettre à l’abri, le deuxième but arrivant quand Hakeem Odoffin a involontairement détourné une tentative de dégagement dans son propre but après une frappe dangereuse d’Estevao Willian.