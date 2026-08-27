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Welbeck ouvre son compteur ! Chelsea bat Luton alors que Fernandez est écarté sur fond de liens avec Manchester City
Welbeck fait immédiatement sentir son impact à Stamford Bridge
Danny Welbeck a connu des débuts de rêve avec Chelsea, en trouvant le chemin des filets pour sa première apparition et en aidant les Blues à s’imposer 2-0 contre Luton Town au deuxième tour de la Carabao Cup. Le joueur de 35 ans, arrivé de Brighton cet été, a prouvé qu’il possédait toujours l’instinct de buteur nécessaire au plus haut niveau.
Chelsea a maîtrisé la rencontre pendant une grande partie du match, ouvrant le score à la 50e minute lorsque la recrue estivale de 35 ans en provenance de Brighton a marqué de la tête à bout portant. Chelsea a ensuite dû attendre la 79e minute pour véritablement se mettre à l’abri, le deuxième but arrivant quand Hakeem Odoffin a involontairement détourné une tentative de dégagement dans son propre but après une frappe dangereuse d’Estevao Willian.
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L’absence de Fernandez alimente les spéculations sur un transfert
Le principal sujet de discussion de la soirée est survenu avant le coup d’envoi, lorsque Fernandez brillait par son absence sur la feuille de match. Le milieu argentin, entré en jeu en seconde période lors de la victoire 3-2 en Premier League contre Fulham lundi, a été totalement écarté dans un contexte de spéculations intenses autour de son avenir.
Les représentants du milieu auraient, selon certaines informations, eu des discussions officielles avec les dirigeants de City, et son absence à Stamford Bridge n’a fait qu’alimenter davantage les rumeurs concernant un possible transfert à l’Etihad Stadium.
Les exploits de Keeley maintiennent Luton dans le match
Malgré la domination de Chelsea, Luton Town est resté dans le match pendant de longues périodes grâce à une prestation inspirée du gardien Josh Keeley. Le portier a été sollicité tôt et souvent, réalisant une double parade stupéfiante pour priver Cole Palmer à la 11e minute. Il a ensuite enchaîné avec une spectaculaire détente de tout son long pour détourner en corner un coup franc de Reece James qui prenait le chemin du but.
Luton s’est aussi montré dangereux sur coups de pied arrêtés, avec les défenseurs Benny Benagr et Odoffin qui ont tous deux trouvé des espaces dans la surface, mais Mike Penders, qui faisait ses débuts avec Chelsea, a rarement été mis à contribution dans les buts des Blues. La barre transversale a aussi joué son rôle lorsque la recrue la plus chère de l’histoire du club, Morgan Rogers, a vu une volée tonitruante s’écraser sur la transversale pour sa première à domicile. Chelsea a poussé pour accentuer encore sa domination après son deuxième but, mais Keeley a encore sorti deux arrêts brillants pour repousser Palmer puis Joao Pedro, avant que le remplaçant Jamie Gittens ne trouve le poteau dans le temps additionnel, épargnant ainsi à Luton une défaite plus lourde.
- AFP
Alonso a les yeux rivés sur le choc contre Leeds United
Cette victoire a marqué des débuts réussis à domicile pour Xabi Alonso lors de son premier match officiel à la tête de Stamford Bridge, une compétition qui revêt une importance supplémentaire pour l'entraîneur espagnol cette saison en raison de l'absence de Chelsea des compétitions européennes. Ce succès garantit à Chelsea de rester dans le chapeau pour le troisième tour, où le club a été tiré au sort pour affronter son rival de Premier League Leeds United pendant la semaine commençant le 7 septembre.
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