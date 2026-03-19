Wayne Rooney suscite la polémique en qualifiant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud de « pire » Coupe du monde après l'échec cuisant de l'Angleterre lors de cette compétition

Rooney a déclaré lors de son interview avec The Overlap : « On ne peut pas imaginer pire Coupe du monde que celle d’Afrique du Sud en 2010. Ce tournoi n’a jamais donné l’impression d’être une Coupe du monde. » Ses propos ont immédiatement relancé les débats sur l’héritage de cet événement et sur la question de savoir si ses difficultés personnelles ont faussé son jugement quant au succès global de la compétition.

« Nous étions en route pour notre premier match aux États-Unis, et l’ambiance semblait complètement inhabituelle », a déclaré Rooney sur The Overlap.

« Il faisait sombre, il n'y avait pas de supporters dans les environs, et on ne ressentait pas l'accueil habituel des supporters auquel on s'attend avant un match », a-t-il ajouté. « Ça ne ressemblait tout simplement pas à une Coupe du monde. »