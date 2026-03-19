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Wayne Rooney suscite la polémique en qualifiant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud de « pire » Coupe du monde après l'échec cuisant de l'Angleterre lors de cette compétition
Un bilan cinglant de la part de la légende anglaise
Rooney a déclaré lors de son interview avec The Overlap : « On ne peut pas imaginer pire Coupe du monde que celle d’Afrique du Sud en 2010. Ce tournoi n’a jamais donné l’impression d’être une Coupe du monde. » Ses propos ont immédiatement relancé les débats sur l’héritage de cet événement et sur la question de savoir si ses difficultés personnelles ont faussé son jugement quant au succès global de la compétition.
« Nous étions en route pour notre premier match aux États-Unis, et l’ambiance semblait complètement inhabituelle », a déclaré Rooney sur The Overlap.
« Il faisait sombre, il n'y avait pas de supporters dans les environs, et on ne ressentait pas l'accueil habituel des supporters auquel on s'attend avant un match », a-t-il ajouté. « Ça ne ressemblait tout simplement pas à une Coupe du monde. »
- AFP
Des difficultés sur le terrain et en dehors
Le point de vue de Rooney semble fortement influencé par une expérience professionnelle désastreuse vécue durant l’été 2010. Bien qu’elle soit arrivée en Afrique du Sud avec une équipe que beaucoup considéraient comme l’une des meilleures du football mondial, l’Angleterre de Fabio Capello a peiné à trouver son rythme et sa cohésion tout au long de la phase de groupes et au-delà.
Rooney lui-même n'a pas réussi à marquer un seul but pendant la compétition et est devenu, comme on le sait, la cible privilégiée des critiques. À la suite d'un match nul décevant 0-0 contre l'Algérie, il a été filmé en train de se moquer des supporters anglais qui huaient l'équipe, un moment qui a symbolisé la relation fracturée entre les joueurs et les fans à l'époque.
Un tournoi aux héritages contrastés
La campagne des Three Lions s'est finalement soldée par une humiliation en huitièmes de finale, où ils ont subi une défaite écrasante 4-1 face à l'Allemagne. Pour Rooney, la combinaison d'une mauvaise performance collective, d'une disette personnelle devant le but et d'une ambiance perçue comme déconnectée a laissé une empreinte négative durable dans son souvenir de cet événement.
Cependant, son étiquette de « pire édition de tous les temps » contraste fortement avec le sentiment officiel et l'opinion publique de nombreux observateurs internationaux. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a notamment salué l'édition 2010 comme la « meilleure Coupe du monde de tous les temps », louant son organisation et son importance culturelle en tant que jalon pour le continent africain.
- AFP
L'élimination humiliante de l'Angleterre reste au centre de l'attention
Au final, les souvenirs de Rooney sont clairement marqués par la manière dont l'Angleterre a fini par être éliminée de la compétition. Après une phase de groupes désastreuse, les Three Lions ont été écrasés par l'Allemagne lors d'une défaite 4-1 en huitièmes de finale, un match dont on se souvient également pour le but fantôme de Frank Lampard qui n'a pas été validé.
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