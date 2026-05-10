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Wayne Rooney souligne la « première question » à laquelle Manchester United doit répondre avant le mercato estival – les Red Devils connaissent désormais l’élément clé d’une future course au titre en Premier League
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La question cruciale pour les recrues potentielles
Rooney affirme que l’incertitude actuelle concernant le poste d’entraîneur permanent constitue un obstacle de taille pour attirer les joueurs de haut niveau, alors que Michael Carrick assure l’intérim.
Interrogé sur le plateaude Match of the Day, le meilleur buteur de l’histoire du club a expliqué qu’un joueur de classe mondiale approché par les Red Devils chercherait aussitôt à obtenir des garanties sur la vision à long terme et sur l’identité du futur entraîneur.
« Si j’étais joueur et que Man Utd voulait me recruter, la première question que je poserais serait : “Qui est l’entraîneur ? Est-ce que l’entraîneur veut de moi ?” », a-t-il déclaré. « Je pense que le club doit l’annoncer rapidement, car il a besoin de recruter des joueurs. Il a besoin de joueurs pour améliorer cette équipe. »
INEOS doit passer à l’action sans tarder.
Sous l’ère de Sir Jim Ratcliffe et du groupe INEOS, qui ont récemment pris les commandes des opérations footballistiques, la pression s’intensifie pour que soit prise une décision définitive concernant le mandat intérimaire de Carrick.
Si l’ancien milieu de terrain a orchestré une remontée spectaculaire – 10 victoires en 15 matchs et un retour en Ligue des champions –, l’absence d’officialisation de sa nomination définitive suscite des interrogations.
Rooney a averti qu’une décision rapide était indispensable pour éviter de voir les principales cibles de recrutement partir chez des concurrents mieux organisés. La légende mancunienne a publicement apporté son soutien à son ancien coéquipier, estimant que Carrick avait mérité de mener le club vers l’avenir et qu’une annonce imminente était cruciale pour faciliter les transferts estivaux.
Renforts au milieu de terrain et ambitions de titre
Les Red Devils sont fortement associés à plusieurs milieux de terrain de renom, dont Adam Wharton et Sandro Tonali, alors qu’ils cherchent à constituer un effectif capable de réduire l’écart avec les leaders. Avec la Ligue des champions également au programme, il est entendu que Manchester United doit disposer d’un effectif bien plus étoffé pour prétendre aux plus grands trophées.
- AFP
La short-list des candidats au poste d’entraîneur de Manchester United
Si Carrick reste le favori pour le poste d'entraîneur à plein temps, le club continue d'être associé à des noms de poids tels que Julian Nagelsmann, Luis Enrique et Andoni Iraola. Pour l'instant, cependant, Manchester United va se concentrer sur la fin de saison, avec des matchs à venir contre Nottingham Forest et Brighton, dans l'optique de décrocher la troisième place du classement.