Rooney affirme que l’incertitude actuelle concernant le poste d’entraîneur permanent constitue un obstacle de taille pour attirer les joueurs de haut niveau, alors que Michael Carrick assure l’intérim.

Interrogé sur le plateaude Match of the Day, le meilleur buteur de l’histoire du club a expliqué qu’un joueur de classe mondiale approché par les Red Devils chercherait aussitôt à obtenir des garanties sur la vision à long terme et sur l’identité du futur entraîneur.

« Si j’étais joueur et que Man Utd voulait me recruter, la première question que je poserais serait : “Qui est l’entraîneur ? Est-ce que l’entraîneur veut de moi ?” », a-t-il déclaré. « Je pense que le club doit l’annoncer rapidement, car il a besoin de recruter des joueurs. Il a besoin de joueurs pour améliorer cette équipe. »



