Wayne Rooney révèle que le match de Wrexham était le meilleur qu'il ait vu depuis sa retraite, surpassant même la demi-finale épique de la Ligue des champions entre l'Inter et Barcelone, qui avait vu sept buts marqués
Le rêve hollywoodien s'achève dans la déception du VAR
L'espoir de Wrexham de voir son parcours en FA Cup se terminer comme dans un film hollywoodien a été brutalement anéanti par Chelsea et l'arbitre assistant vidéo lors d'une soirée riche en rebondissements au Cae Ras. Le club du nord du Pays de Galles rêvait d'un nouveau exploit historique lorsque Lewis Brunt a marqué de la tête ce qu'il pensait être un but égalisateur spectaculaire à la 114e minute des prolongations, déclenchant la liesse dans les tribunes. Cependant, l'intervention du VAR pour un hors-jeu marginal a fait taire le public local et a permis à l'équipe de Premier League d'affirmer enfin sa domination et de s'imposer 4-2.
Rooney place Wrexham au-dessus de l'élite de la Ligue des champions
Rooney, qui était présent au Racecourse Ground, a été impressionné par le match. Il l'a comparé à la rencontre entre l'Inter et Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Les Nerazzurri avaient battu les Blaugrana 4-3, s'assurant une victoire 7-6 au score cumulé. Ce match a été qualifié par beaucoup comme le plus grand match de Ligue des champions de tous les temps.
« Vous savez quoi ? Je pense que c'est (la défaite de Wrexham contre Chelsea) le match de football que j'ai le plus apprécié depuis que j'ai arrêté de jouer », a déclaré Rooney à BBC Sport. « L'ambiance, les supporters... Nous avons dû traverser la foule pour rejoindre le terrain et les supporters étaient formidables. C'est probablement la première fois que je me rends dans un stade sans être chahuté, donc... Oui, c'était sympa, mais pas seulement l'ambiance, le match aussi. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Wrexham a été excellent. »
« Mon match préféré depuis que j'ai arrêté de jouer était Barcelone-Inter. C'était la demi-finale l'année dernière, et celui-ci l'a remplacé. J'ai vraiment apprécié. »
Rooney n'a pas reçu d'offre pour le rôle de Deadpool.
Cependant, Rooney n'a pas eu l'occasion de rencontrer les propriétaires du Wrexham, Rob Mac et Ryan Reynolds, bien que les célébrités hollywoodiennes aient également assisté au match. Rooney et Reynolds s'étaient déjà rencontrés, car ils avaient participé à une vidéo promotionnelle pour le premier film Deadpool en 2016. Lorsqu'on lui a demandé s'il participerait au prochain film Deadpool, Rooney a répondu : « Non, [mais] j'ai participé à la publicité Deadpool il y a quelques années. »
Quelle est la prochaine étape pour Wrexham ?
Alors que le rideau tombe sur la campagne de Wrexham en coupe, le club reste concentré sur son objectif ultime : obtenir une quatrième promotion consécutive pour atteindre la Premier League. La courte défaite contre une équipe de Chelsea regorgeant de talents internationaux servira de repère pour mesurer les progrès réalisés sous la direction de ses propriétaires hollywoodiens. Le club gallois sera de retour sur le terrain mardi soir, lorsqu'il accueillera Hull City.
