Wayne Rooney révèle que le match de Wrexham était le meilleur qu'il ait vu depuis sa retraite, surpassant même la demi-finale épique de la Ligue des champions entre l'Inter et Barcelone, qui avait vu sept buts marqués

Rooney, qui était présent au Racecourse Ground, a été impressionné par le match. Il l'a comparé à la rencontre entre l'Inter et Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Les Nerazzurri avaient battu les Blaugrana 4-3, s'assurant une victoire 7-6 au score cumulé. Ce match a été qualifié par beaucoup comme le plus grand match de Ligue des champions de tous les temps.

« Vous savez quoi ? Je pense que c'est (la défaite de Wrexham contre Chelsea) le match de football que j'ai le plus apprécié depuis que j'ai arrêté de jouer », a déclaré Rooney à BBC Sport. « L'ambiance, les supporters... Nous avons dû traverser la foule pour rejoindre le terrain et les supporters étaient formidables. C'est probablement la première fois que je me rends dans un stade sans être chahuté, donc... Oui, c'était sympa, mais pas seulement l'ambiance, le match aussi. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Wrexham a été excellent. »

« Mon match préféré depuis que j'ai arrêté de jouer était Barcelone-Inter. C'était la demi-finale l'année dernière, et celui-ci l'a remplacé. J'ai vraiment apprécié. »