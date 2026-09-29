S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney a déclaré : « Je ne me sentirais pas à l’aise à l’idée d’accepter une autre médaille de Premier League, si je suis honnête, parce que je ne pense pas que nous la méritions. Nous n’avons pas fait assez cette saison-là pour remporter le championnat. Je me mets à la place de leurs joueurs, ils font tout ce qu’ils peuvent pour gagner le titre de Premier League et, dans leur esprit, ils l’ont fait. Et si cela m’arrivait, si tout à coup Manchester United faisait la même chose et qu’on me retirait mes médailles de Premier League, je serais absolument dévasté. »