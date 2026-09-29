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Wayne Rooney refuse une médaille de Premier League attribuée rétrospectivement après que Manchester City a été reconnu coupable de 115 chefs d’accusation
Rooney s’oppose au retrait des titres
Rooney ne pense pas qu’il serait approprié que Manchester City perde ses titres historiques à la suite de son récent verdict de culpabilité. La légende de Manchester United faisait partie de l’effectif qui a terminé deuxième derrière l’équipe de Roberto Mancini à la différence de buts lors de l’ultime journée de la dramatique saison 2011-2012. Malgré les révélations monumentales concernant les finances du club, Rooney ne veut pas hériter d’un titre dans les bureaux et a exprimé sa sympathie envers les personnes qui ont assuré ces succès sur le terrain.
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Une médaille rétrospective refusée
S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney a déclaré : « Je ne me sentirais pas à l’aise à l’idée d’accepter une autre médaille de Premier League, si je suis honnête, parce que je ne pense pas que nous la méritions. Nous n’avons pas fait assez cette saison-là pour remporter le championnat. Je me mets à la place de leurs joueurs, ils font tout ce qu’ils peuvent pour gagner le titre de Premier League et, dans leur esprit, ils l’ont fait. Et si cela m’arrivait, si tout à coup Manchester United faisait la même chose et qu’on me retirait mes médailles de Premier League, je serais absolument dévasté. »
Contrats fictifs et financements déguisés
Le débat autour d’éventuelles sanctions rétroactives fait suite à la confirmation par la Premier League qu’une commission indépendante a reconnu le club coupable de graves infractions financières entre les saisons 2009-10 et 2017-18. Les détails de la condamnation sont stupéfiants : la commission a révélé qu’un montage de financement déguisé, orchestré via Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), aurait acheminé plus de 900 millions de livres sterling vers le club afin de gonfler artificiellement les revenus et de réduire les coûts. En outre, la décision officielle a souligné que le champion en titre a déployé des efforts concertés pour entraver l’enquête de quatre ans, en contournant les limites de dépenses fixées à la fois par la Ligue et l’UEFA.
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Sanctions sévères et appel imminent
S'il s'oppose à une réécriture de l'histoire, Rooney réclame des sanctions sportives strictes pour la suite. « Je les mettrais dans la division la plus basse où ils peuvent aller, puis je leur imposerais des restrictions sur le montant qu'ils peuvent dépenser au cours des trois ou quatre prochaines saisons », a-t-il ajouté. Alors que le club nie vigoureusement les accusations et se prépare à faire appel de cette décision accablante, une audience privée distincte déterminera bientôt les sanctions exactes. Cette bataille juridique sans précédent devrait dominer le football anglais pendant des mois.
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