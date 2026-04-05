Wayne Rooney prêt à faire son retour dans le monde du football ! Quand la légende de Manchester United espère revenir sur le banc après ses échecs à Birmingham et Plymouth

Si Rooney a su impressionner les téléspectateurs par sa perspicacité tactique à la télévision, son objectif principal est désormais de nouveau le métier d'entraîneur. Selon certaines sources, il chercherait explicitement à décrocher un poste avant le début de la préparation d'avant-saison. À propos de son avenir, une source a déclaré : « Wayne apprécie son travail à la télévision, mais il souhaite vraiment revenir à l'entraînement. Il sera ouvert à cette possibilité si l'occasion idéale se présente. Idéalement, il aimerait décrocher un poste au début de l'été afin d'être en place pour le début de la saison en août. » Ce calendrier lui permettrait de disposer d'un mercato complet, ce qui est crucial.