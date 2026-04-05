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Wayne Rooney prêt à faire son retour dans le monde du football ! Quand la légende de Manchester United espère revenir sur le banc après ses échecs à Birmingham et Plymouth
En quittant le studio
Selon The Sun, Rooney serait prêt à mettre un terme à sa carrière naissante dans les médias pour assurer son retour sur le banc de touche. Après son départ de Plymouth Argyle en décembre 2024, cette icône avait décroché un contrat lucratif pour rejoindre l'équipe de Match of the Day. Cependant, l'attrait du terrain d'entraînement reste plus fort que celui du studio de la BBC. Malgré ses récents revers, il reste déterminé à réussir en tant qu'entraîneur et suit de près les postes vacants. L'ancien attaquant est impatient de trouver un nouveau club offrant l'environnement idéal pour mettre en œuvre sa vision.
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Choisir le bon moment pour passer à l'étape suivante
Si Rooney a su impressionner les téléspectateurs par sa perspicacité tactique à la télévision, son objectif principal est désormais de nouveau le métier d'entraîneur. Selon certaines sources, il chercherait explicitement à décrocher un poste avant le début de la préparation d'avant-saison. À propos de son avenir, une source a déclaré : « Wayne apprécie son travail à la télévision, mais il souhaite vraiment revenir à l'entraînement. Il sera ouvert à cette possibilité si l'occasion idéale se présente. Idéalement, il aimerait décrocher un poste au début de l'été afin d'être en place pour le début de la saison en août. » Ce calendrier lui permettrait de disposer d'un mercato complet, ce qui est crucial.
Des résultats mitigés pour les dirigeants
Cet ancien joueur issu du centre de formation d'Everton a connu un parcours en dents de scie depuis qu'il a pris ses fonctions d'entraîneur en 2021. Il s'était d'abord attiré les éloges de tous à Derby County, où il avait aidé le club à surmonter une grave crise financière et une déduction de 21 points. Cependant, ses expériences suivantes se sont avérées bien plus difficiles. Birmingham City compte des supporters exigeants, et son mandat n'y a duré que 83 jours. De même, Plymouth avait de grandes attentes, et son mandat a pris fin d'un commun accord après seulement sept mois. Malgré ces obstacles, il reste fermement convaincu de ses capacités de dirigeant et espère prendre un nouveau départ dans la Football League anglaise.
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Concilier vie familiale et football
Après avoir brièvement mis de côté sa recherche d'emploi, il a récemment fêté les 40 ans de sa femme Coleen en compagnie d'anciens coéquipiers, dont Ryan Giggs et Paul Scholes. Maintenant que ces moments importants en famille sont passés, l'attaquant emblématique se consacre entièrement à la recherche d'un nouveau club, prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière dans le monde du management.