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Wayne Rooney pourrait devoir passer par le bloc opératoire après avoir bloqué un tir de Jordan Pickford, une intervention qui a contraint la légende de Manchester United à porter un plâtre
Un arrêt qui a coûté cher à l'ancien attaquant
Rooney doit consulter un spécialiste lundi pour déterminer si son poignet nécessite une intervention chirurgicale. Samedi, l’attaquant de 40 ans est apparu lors de la retransmission de la finale de la FA Cup sur la BBC, au cours de laquelle Manchester City s’est imposé 1-0 face à Chelsea grâce à un but d’Antoine Semenyo. Il arborait un plâtre bien visible au bras. Il a expliqué aux téléspectateurs que cette blessure étrange s’était produite alors qu’il testait ses réflexes dans les cages lors d’un enregistrement au centre d’entraînement d’Everton. Rooney a été contraint de se mettre en position défensive, ce qui a nécessité un examen médical.
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Analyser l'instant précis de la collision
Lors de la retransmission télévisée, un extrait a été diffusé le montrant en train de plonger sur sa gauche pour repousser une frappe puissante de Pickford, l’actuel numéro un d’Everton et de l’Angleterre. « Eh bien, comme vous le voyez, j’étais dans les buts à Everton », a expliqué Rooney pendant la diffusion de l’image. « Regardez-moi cet arrêt. J'ai repoussé cette frappe, mais j'ai blessé ma main ; je consulterai un chirurgien lundi pour savoir si une opération est nécessaire. » L'impact de la frappe a été trop violent pour son poignet, ce qui explique également pourquoi il ne porte pas son alliance en raison du gonflement.
Richards interroge son ancien rival
Cette révélation a provoqué une salve de plaisanteries en studio, notamment de la part de son collègue commentateur et ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards. À l’annonce des circonstances insolites de la blessure, Richards a lancé, taquin : « Tu vas finir par grandir un jour ? » L’échange, bon enfant, a rappelé la rivalité de longue date entre les deux hommes, souvent opposés lors des derbies mancuniens. L’ancien entraîneur du D.C. United et de Plymouth Argyle a pris ces taquineries avec philosophie. Restant stoïque face aux complications médicales, il a simplement minimisé la gravité de la douleur, ajoutant : « Ça fait mal, mais ça va aller. »
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En perspective de la Coupe du monde
Alors que la saison touche à son terme, le quadragénaire poursuivra ses engagements médiatiques. Rooney se préparera par ailleurs à couvrir la Coupe du monde 2026 pour la BBC, une fois son poignet blessé totalement guéri. L’Angleterre entamera sa campagne dans le groupe L face à la Croatie, au Ghana et au Panama.