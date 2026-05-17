Lors de la retransmission télévisée, un extrait a été diffusé le montrant en train de plonger sur sa gauche pour repousser une frappe puissante de Pickford, l’actuel numéro un d’Everton et de l’Angleterre. « Eh bien, comme vous le voyez, j’étais dans les buts à Everton », a expliqué Rooney pendant la diffusion de l’image. « Regardez-moi cet arrêt. J'ai repoussé cette frappe, mais j'ai blessé ma main ; je consulterai un chirurgien lundi pour savoir si une opération est nécessaire. » L'impact de la frappe a été trop violent pour son poignet, ce qui explique également pourquoi il ne porte pas son alliance en raison du gonflement.