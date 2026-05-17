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Wayne Rooney pourrait devoir passer par le bloc opératoire après avoir bloqué un tir de Jordan Pickford, une intervention qui a contraint la légende de Manchester United à porter un plâtre

W. Rooney
Manchester United
J. Pickford
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La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a révélé qu’il pourrait devoir passer sur la table d’opération après s’être blessé au poignet dans des circonstances pour le moins inhabituelles. L’ancien capitaine des Three Lions a été aperçu avec un plâtre alors qu’il intervenait comme consultant lors de la retransmission de la finale de la FA Cup samedi dernier. Il s’est blessé en tentant d’arrêter un tir puissant du gardien d’Everton, Jordan Pickford, lors d’un tournage télévisé.

  • Un arrêt qui a coûté cher à l'ancien attaquant

    Rooney doit consulter un spécialiste lundi pour déterminer si son poignet nécessite une intervention chirurgicale. Samedi, l’attaquant de 40 ans est apparu lors de la retransmission de la finale de la FA Cup sur la BBC, au cours de laquelle Manchester City s’est imposé 1-0 face à Chelsea grâce à un but d’Antoine Semenyo. Il arborait un plâtre bien visible au bras. Il a expliqué aux téléspectateurs que cette blessure étrange s’était produite alors qu’il testait ses réflexes dans les cages lors d’un enregistrement au centre d’entraînement d’Everton. Rooney a été contraint de se mettre en position défensive, ce qui a nécessité un examen médical.

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    Analyser l'instant précis de la collision

    Lors de la retransmission télévisée, un extrait a été diffusé le montrant en train de plonger sur sa gauche pour repousser une frappe puissante de Pickford, l’actuel numéro un d’Everton et de l’Angleterre. « Eh bien, comme vous le voyez, j’étais dans les buts à Everton », a expliqué Rooney pendant la diffusion de l’image. « Regardez-moi cet arrêt. J'ai repoussé cette frappe, mais j'ai blessé ma main ; je consulterai un chirurgien lundi pour savoir si une opération est nécessaire. » L'impact de la frappe a été trop violent pour son poignet, ce qui explique également pourquoi il ne porte pas son alliance en raison du gonflement.

  • Richards interroge son ancien rival

    Cette révélation a provoqué une salve de plaisanteries en studio, notamment de la part de son collègue commentateur et ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards. À l’annonce des circonstances insolites de la blessure, Richards a lancé, taquin : « Tu vas finir par grandir un jour ? » L’échange, bon enfant, a rappelé la rivalité de longue date entre les deux hommes, souvent opposés lors des derbies mancuniens. L’ancien entraîneur du D.C. United et de Plymouth Argyle a pris ces taquineries avec philosophie. Restant stoïque face aux complications médicales, il a simplement minimisé la gravité de la douleur, ajoutant : « Ça fait mal, mais ça va aller. »

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    En perspective de la Coupe du monde

    Alors que la saison touche à son terme, le quadragénaire poursuivra ses engagements médiatiques. Rooney se préparera par ailleurs à couvrir la Coupe du monde 2026 pour la BBC, une fois son poignet blessé totalement guéri. L’Angleterre entamera sa campagne dans le groupe L face à la Croatie, au Ghana et au Panama.

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