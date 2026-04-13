La légende de Manchester United, Wayne Rooney, estime que le prochain choc face à City sera le tournant de la saison et voit les Citizens l’emporter de justesse dans un match serré. Selon l’ancien attaquant, la pression grandissante de la fin de championnat commence à peser sur le jeune effectif de Mikel Arteta.

Dans son podcast sur la BBC, il a déclaré : « C’est un match crucial : si City gagne, je les considérerai comme favoris du championnat ; si Arsenal s’impose, le titre sera à leur portée. Ce match sera probablement décisif. Je vois Man City l’emporter 1-0 ; même si le suspense perdurera, cela leur donnera un léger avantage. »

Il a ajouté : « Je pense que c’est simplement la pression liée à la volonté de remporter la Premier League. Nous savons à quel point l’expérience est importante à ce stade de la saison, et ils comptent dans leurs rangs pas mal de joueurs qui n’ont jamais remporté de titre, ce qui fait que la pression s’accumule. Il suffit de quelques mauvais résultats pour que l’on commence à chercher des réponses, et maintenant, ils ont du mal à s’en sortir. Je continue de penser qu’Arsenal a de grandes chances de remporter le championnat, mais ils commencent à montrer des signes de faiblesse, et Man City sait comment remporter des titres de champion. »