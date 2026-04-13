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Wayne Rooney livre son pronostic pour le choc entre Manchester City et Arsenal, un match crucial dans la course au titre de Premier League
Le vent tourne dans la course au titre
La quête d'Arsenal pour remporter son premier titre de champion depuis 2004 a subi un coup dur après une défaite 2-1 à domicile face à Bournemouth, qui marque sa troisième défaite en quatre rencontres. Ce faux pas a permis à City de réduire l'écart à six points après une victoire sans appel 3-0 contre Chelsea dimanche. Avec un match en moins et la réception du leader dimanche prochain, les Citizens semblent désormais tenir fermement les rênes du championnat et se préparent à dépasser le club londonien.
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Rooney inscrit le but de la victoire.
La légende de Manchester United, Wayne Rooney, estime que le prochain choc face à City sera le tournant de la saison et voit les Citizens l’emporter de justesse dans un match serré. Selon l’ancien attaquant, la pression grandissante de la fin de championnat commence à peser sur le jeune effectif de Mikel Arteta.
Dans son podcast sur la BBC, il a déclaré : « C’est un match crucial : si City gagne, je les considérerai comme favoris du championnat ; si Arsenal s’impose, le titre sera à leur portée. Ce match sera probablement décisif. Je vois Man City l’emporter 1-0 ; même si le suspense perdurera, cela leur donnera un léger avantage. »
Il a ajouté : « Je pense que c’est simplement la pression liée à la volonté de remporter la Premier League. Nous savons à quel point l’expérience est importante à ce stade de la saison, et ils comptent dans leurs rangs pas mal de joueurs qui n’ont jamais remporté de titre, ce qui fait que la pression s’accumule. Il suffit de quelques mauvais résultats pour que l’on commence à chercher des réponses, et maintenant, ils ont du mal à s’en sortir. Je continue de penser qu’Arsenal a de grandes chances de remporter le championnat, mais ils commencent à montrer des signes de faiblesse, et Man City sait comment remporter des titres de champion. »
Des interrogations planent sur Arsenal
Gary Lineker a revu son pronostic en faveur de Manchester City, soulignant la dynamique supérieure des Citizens et le soudain manque de solidité défensive d’Arsenal. L’ancien buteur, inquiet pour les Gunners, a estimé que City était « absolument brillant » sur le terrain.
Revenant sur ce basculement dans le podcast« The Rest is Football », Lineker a déclaré : « Ils n’ont rien montré contre Bournemouth, aucune créativité. Ils ne semblaient pas y croire. Ils n’ont même pas été solides défensivement, alors que c’était leur point fort cette saison. C’était la première fois que j’ai pensé qu’ils pourraient ne pas remporter le titre, surtout après la performance de Manchester City contre Chelsea en seconde période, où je les ai trouvés absolument brillants.
Je me suis dit : “Pour la première fois, je ne suis pas sûr qu’Arsenal y arrive. J’en étais convaincu depuis des mois, mais maintenant, je n’en suis plus sûr. Le match de la semaine prochaine s’annonce monstrueux, n’est-ce pas ? J’ai répété à tout mon entourage qu’Arsenal s’en sortirait et ne craquerait pas. Mais ils ont perdu de leur allure, ils ont égaré leur forme du moment et l’on sait combien l’élan compte. Or cet élan est désormais tout entier du côté de Manchester City.
« C’est très dur de prédire le vainqueur à ce stade, mais si on me forçait à mettre ma vie en jeu – ce que je déteste faire –, je pencherais pour City, car je les vois gagner la semaine prochaine. »
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Le duel décisif d'Etihad
Dimanche prochain, l’Etihad Stadium pourrait sacrer le champion de Premier League. Arsenal, dont les espoirs de titre s’amenuisent, doit retrouver son inspiration après un match sans saveur contre Bournemouth. La tâche s’annonce toutefois immense : lors de ses 10 dernières sorties en fin de saison, City n’a concédé qu’une seule défaite en 43 rencontres, pour 32 victoires, entretenant ainsi une dynamique quasi parfaite en clôture d’exercice.