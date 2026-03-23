Wayne Rooney laisse entendre que Thomas Tuchel tente de « séparer » Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham en raison d'un problème de « cliques », alors que ce dernier est déçu de ne pas avoir été sélectionné en équipe d'Angleterre

Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a livré une critique cinglante de la décision d’écarter la star madrilène des plans de Tuchel. Rooney a souligné que le profil technique unique du défenseur aurait dû lui garantir une place dans la liste élargie, déclarant : « La grande surprise, c’était évidemment Trent. Je trouve incroyable qu’il ne figure pas dans cette sélection de 35 joueurs. À en croire les propos de Tuchel, il ne semblait y avoir aucun retour en arrière possible pour Trent. Il devrait faire partie de cette sélection, vu son talent et ses qualités. Je l’ai dit à maintes reprises et je suis sûr qu’il le dirait lui-même : il n’est pas le meilleur défenseur, mais ce qu’il apporte avec le ballon, aucun autre joueur anglais ne l’a. Il a joué récemment et il a très bien joué. J'ai moi-même commis l'erreur de le juger trop sévèrement ; on ne sait pas à quel point c'était difficile pour lui d'aller là-bas et de s'adapter, il a enchaîné les blessures. Mais il a enchaîné les matchs et son talent ne fait aucun doute : avec le ballon, il est l'un des meilleurs que nous ayons jamais vus en Premier League. »