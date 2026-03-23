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Wayne Rooney laisse entendre que Thomas Tuchel tente de « séparer » Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham en raison d'un problème de « cliques », alors que ce dernier est déçu de ne pas avoir été sélectionné en équipe d'Angleterre
Tuchel ignore la star madrilène
La sélection de Tuchel pour les derniers matchs de préparation de l'Angleterre avant la Coupe du monde a fait des vagues au sein du groupe, notamment en raison de l'absence de Trent. Bien que le défenseur affiche une forme constante en Espagne, le joueur de 27 ans reste bloqué à seulement 34 sélections – un total étonnamment faible pour un joueur de son calibre. Ayant eu du mal à s'imposer comme titulaire sous Gareth Southgate, ses perspectives sous le nouveau régime semblent de plus en plus sombres. Cette décision est d'autant plus frappante que la dernière sélection anglaise a été élargie, ce qui laisse penser que l'ancien joueur de Liverpool est actuellement loin de figurer dans les plans du sélectionneur allemand pour le tournoi en Amérique du Nord.
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Rooney « déconcerté » par son exclusion
Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a livré une critique cinglante de la décision d’écarter la star madrilène des plans de Tuchel. Rooney a souligné que le profil technique unique du défenseur aurait dû lui garantir une place dans la liste élargie, déclarant : « La grande surprise, c’était évidemment Trent. Je trouve incroyable qu’il ne figure pas dans cette sélection de 35 joueurs. À en croire les propos de Tuchel, il ne semblait y avoir aucun retour en arrière possible pour Trent. Il devrait faire partie de cette sélection, vu son talent et ses qualités. Je l’ai dit à maintes reprises et je suis sûr qu’il le dirait lui-même : il n’est pas le meilleur défenseur, mais ce qu’il apporte avec le ballon, aucun autre joueur anglais ne l’a. Il a joué récemment et il a très bien joué. J'ai moi-même commis l'erreur de le juger trop sévèrement ; on ne sait pas à quel point c'était difficile pour lui d'aller là-bas et de s'adapter, il a enchaîné les blessures. Mais il a enchaîné les matchs et son talent ne fait aucun doute : avec le ballon, il est l'un des meilleurs que nous ayons jamais vus en Premier League. »
Écarté pour mettre fin à la « clique » de Bellingham ?
La rumeur d'une « clique » au sein du groupe ajoute une nouvelle dimension complexe aux préparatifs de l'Angleterre, d'autant plus que Bellingham aurait déjà eu des frictions avec Tuchel par le passé. Rooney a laissé entendre que les liens étroits entre Alexander-Arnold et le milieu de terrain madrilène pourraient être un facteur déterminant dans son exclusion, et que le sélectionneur chercherait peut-être à envoyer un message concernant la culture du groupe. « Certains estiment qu’il devrait être titulaire, donc le fait qu’il ne fasse pas partie de l’équipe semble avoir une signification plus profonde », a expliqué Rooney. « Je sais qu’il est très ami avec Jude et il semble qu’il y ait eu quelques problèmes avec Jude, alors peut-être qu’il a l’impression qu’il y a une clique et qu’il essaie de la briser. Je ne sais pas quelles sont les raisons. »
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Un avenir international menacé
Trent risque un exil prolongé qui pourrait mettre fin à sa carrière internationale, puisque Tuchel est sous contrat pour diriger l'équipe jusqu'à l'Euro 2028. À la fin du prochain cycle de l'Euro, le défenseur approchera la trentaine, et son absence lors des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon laisse penser qu'il ne fait pas partie du noyau dur de l'équipe pour la Coupe du monde. L'Angleterre doit prouver qu'elle peut s'épanouir sans son étincelle créative, et le joueur doit convaincre un sélectionneur qui semble vouloir donner une autre orientation à l'équipe.
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