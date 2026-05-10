Bien qu’il fût clair qu’un retour au style pragmatique d’Eustace pourrait stopper la chute, la direction a refusé de céder. « Je voulais changer, je voulais revenir à ce que faisait John Eustace, qui obtenait des résultats », a expliqué Rooney. « Tant que je n’avais pas pu me débarrasser de certains joueurs et recruter ceux capables de le faire, je voyais venir la catastrophe. Ils ont été catégoriques : ils voulaient que je poursuive ma méthode, et j’ai fini par perdre mon poste. Avec le recul, je réalise que j’aurais dû m’en tenir à ce que je savais juste plutôt que de me laisser influencer par les propriétaires, ce qui m’a coûté ma place. »