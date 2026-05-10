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Wayne Rooney impute en partie son bref passage à Birmingham à Tom Brady : la légende de Manchester United n’a duré que 83 jours avant d’être limogé
Les véritables raisons du départ de Birmingham City
Rooney a rompu le silence au sujet de la période tumultueuse qu’il a traversée en tant qu’entraîneur des Blues. Nommé le 11 octobre 2023, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre n’est resté aux commandes que 83 jours avant d’être limogé par le club le 2 janvier 2024. À son arrivée, l’équipe occupait la sixième place du championnat de deuxième division ; il avait remplacé John Eustace dans le cadre d’une décision très controversée. Chargé de mettre en place un football attractif et « sans peur », comme l'exigeait la nouvelle direction, il s'est rapidement rendu compte que l'effectif était totalement inadapté à ce changement radical, ce qui a conduit à une série catastrophique de seulement deux victoires en 15 matchs.
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Les exigences irréalistes de Wagner et Brady
Dans une interview accordée à The Overlap, Rooney a révélé que l’arrivée de Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, avait exercé une pression énorme pour produire un football spectaculaire et efficace dès le départ. Le manager admet toutefois que les propriétaires ont ignoré ses avertissements précoces. « Dès mon arrivée à Birmingham, je savais que l’arrivée de Tom Wagner et Tom Brady allait entraîner de grands changements », a-t-il déclaré. « À Birmingham, après seulement deux ou trois matchs, je suis allé voir les propriétaires pour leur dire : “Ces joueurs ne peuvent pas jouer comme l’équipe est censée jouer”. On m’a conseillé de persévérer, et finalement, j’ai perdu mon poste pour avoir tenu bon. »
Payer le prix d’un choc stylistique
Bien qu’il fût clair qu’un retour au style pragmatique d’Eustace pourrait stopper la chute, la direction a refusé de céder. « Je voulais changer, je voulais revenir à ce que faisait John Eustace, qui obtenait des résultats », a expliqué Rooney. « Tant que je n’avais pas pu me débarrasser de certains joueurs et recruter ceux capables de le faire, je voyais venir la catastrophe. Ils ont été catégoriques : ils voulaient que je poursuive ma méthode, et j’ai fini par perdre mon poste. Avec le recul, je réalise que j’aurais dû m’en tenir à ce que je savais juste plutôt que de me laisser influencer par les propriétaires, ce qui m’a coûté ma place. »
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Que s'est-il passé depuis ?
Après le départ de Rooney, les performances de Birmingham City sont restées très décevantes, entraînant la relégation du club de la Championship en League One. Les Blues ont toutefois rebondi dès la saison suivante, retrouvant la deuxième division et concluant l’exercice à la 10^e place. De son côté, Rooney a pris les commandes de Plymouth Argyle, mais a traversé une nouvelle période difficile et a été limogé le 31 décembre 2024, ce qui jette un sérieux doute sur son avenir sur les bancs de touche.