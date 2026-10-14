Cette sortie publique a exaspéré Rooney, qui estime que le défenseur central a dépassé les bornes. L’ancien capitaine de United a souligné que les prestations du joueur lui-même étaient insuffisantes, laissant entendre que cette interview visait à détourner l’attention.

« C’est délicat, parce qu’en tant que joueur, je me suis toujours considéré comme quelqu’un qui disait ce qu’il pensait, et on veut pouvoir donner son avis. Mais je pense qu’il est peut-être allé trop loin, a estimé Rooney. Cela devrait relever de l’entraîneur et rester en interne, parce que les supporters veulent entendre les joueurs s’exprimer et voir qu’ils se soucient du club. »

« Il est clair qu’il s’en soucie et qu’il veut que le club investisse davantage d’argent et recrute davantage de joueurs. Mais si le club le fait, je pense qu’il fera partie de ceux qui devront partir, pour être honnête, au vu de ses prestations. »

Rooney a reconnu la nécessité de recruter, mais a critiqué le moment choisi et le ton employé. « Ses prestations n’ont pas été assez bonnes, mais je pense qu’il a raison sur certains points : le club doit investir davantage en attaque et en défense, a-t-il poursuivi. Je pense qu’il avait une arrière-pensée, parce que ses propos ne reflètent pas la prestation de l’équipe. J’ai trouvé que la prestation était meilleure. »

« Je trouve aussi que c’est un peu irrespectueux envers ses coéquipiers, parce qu’il leur manque de respect en disant qu’ils ne sont pas assez bons. Je pense que Bruno est probablement le seul à avoir le droit de dire une chose pareille publiquement, pour être honnête, en tant que capitaine. »

« Et même dans ce cas, s’il y a des problèmes, cela devrait se régler à huis clos, comme cela arrive. Les joueurs discutent avec l’entraîneur, qui s’entretient ensuite avec la direction. Mais cette interview ne va pas aider le club dans la situation où il se trouve actuellement. »



