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Wayne Rooney fustige Lisandro Martinez, qu’il juge « irrespectueux » : la légende de Manchester United accuse le défenseur d’avoir un plan « prémédité » lors d’une interview explosive
Le désespoir en Ligue des champions provoque un coup de gueule de Martinez
Les difficultés de Manchester United sous les ordres de Michael Carrick se sont poursuivies après une défaite frustrante sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Les buts de Pablo Barrios et d’Ademola Lookman ont porté à cinq matches, toutes compétitions confondues, la série sans victoire de Manchester United.
Malgré une prestation collective sans doute meilleure en Espagne, Martinez a profité de son passage devant les médias après le match pour réclamer publiquement un soutien accru de la direction du club. Le défenseur argentin a ouvertement mis en cause le directeur technique Jason Wilcox, affirmant qu’il « attend davantage » d’investissements pour bâtir un effectif capable de rivaliser avec l’élite européenne.
- Getty Images Sport
Rooney dénonce une stratégie « préméditée »
Cette sortie publique a exaspéré Rooney, qui estime que le défenseur central a dépassé les bornes. L’ancien capitaine de United a souligné que les prestations du joueur lui-même étaient insuffisantes, laissant entendre que cette interview visait à détourner l’attention.
« C’est délicat, parce qu’en tant que joueur, je me suis toujours considéré comme quelqu’un qui disait ce qu’il pensait, et on veut pouvoir donner son avis. Mais je pense qu’il est peut-être allé trop loin, a estimé Rooney. Cela devrait relever de l’entraîneur et rester en interne, parce que les supporters veulent entendre les joueurs s’exprimer et voir qu’ils se soucient du club. »
« Il est clair qu’il s’en soucie et qu’il veut que le club investisse davantage d’argent et recrute davantage de joueurs. Mais si le club le fait, je pense qu’il fera partie de ceux qui devront partir, pour être honnête, au vu de ses prestations. »
Rooney a reconnu la nécessité de recruter, mais a critiqué le moment choisi et le ton employé. « Ses prestations n’ont pas été assez bonnes, mais je pense qu’il a raison sur certains points : le club doit investir davantage en attaque et en défense, a-t-il poursuivi. Je pense qu’il avait une arrière-pensée, parce que ses propos ne reflètent pas la prestation de l’équipe. J’ai trouvé que la prestation était meilleure. »
« Je trouve aussi que c’est un peu irrespectueux envers ses coéquipiers, parce qu’il leur manque de respect en disant qu’ils ne sont pas assez bons. Je pense que Bruno est probablement le seul à avoir le droit de dire une chose pareille publiquement, pour être honnête, en tant que capitaine. »
« Et même dans ce cas, s’il y a des problèmes, cela devrait se régler à huis clos, comme cela arrive. Les joueurs discutent avec l’entraîneur, qui s’entretient ensuite avec la direction. Mais cette interview ne va pas aider le club dans la situation où il se trouve actuellement. »
Des craintes autour d’un vestiaire divisé
La principale inquiétude de Rooney concerne les dégâts que les propos de Martinez pourraient causer dans un effectif déjà fragile. Il soupçonne le défenseur de s’être présenté devant les caméras par intérêt personnel, peut-être en lien avec sa situation contractuelle toujours en suspens.
« Tout cela ne fera qu’ajouter du bruit autour de l’équipe. Les joueurs sont mécontents, déstabilisés, ils ne font pas confiance à leurs propres coéquipiers. Ça n’aidera pas du tout, a-t-il poursuivi. À mon avis, on dirait un joueur qui cherche à défendre ses intérêts. Il est probablement déçu de ne pas s’être vu proposer un nouveau contrat, et il y a des raisons pour lesquelles on ne lui en a pas proposé. »
« Je pense que la sortie de Martinez était tout à fait préméditée. Pourquoi donne-t-il cette interview après ce match ? S’est-il proposé pour la faire ? Je l’entends très rarement s’exprimer. Ça avait l’air un peu prémédité, comme quelque chose dont il avait discuté avec son équipe avant de le rendre public. »
Rooney a ajouté : « C’est triste, parce que lorsque les joueurs doivent rester soudés, on ne peut pas vous dire ce qui se passe au-dessus de vous. Il faut donc que les joueurs, l’entraîneur et le staff technique restent unis dans les moments difficiles. Sinon, quelque chose comme ça peut déchirer un vestiaire. »
- Alterphotos
Le conseil d’administration sous pression pour agir
Pour la suite, la direction de Manchester United se retrouve face à un sérieux dilemme dans la gestion de ses joueurs. Rooney est revenu sur sa propre décision, qui s’était mal terminée, de remettre en question la politique de recrutement de Sir Alex Ferguson. Il a exhorté Martinez à reconnaître son erreur et les dirigeants à intervenir.
« Pour moi, c’est un manque de respect envers ses coéquipiers. J’ai vécu une situation similaire quand je suis allé demander à Alex Ferguson quels joueurs le club comptait recruter, et je me suis excusé deux jours plus tard, s’est souvenu Rooney. Je peux donc parler d’expérience de ce qu’il vient de faire. Je trouve cela très irrespectueux. Il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs dans ce vestiaire. J’ai besoin des conseils de joueurs expérimentés. »
Alors que l’équipe de Carrick peine déjà à retrouver la forme, Rooney a réclamé une intervention de la direction. « Les dirigeants doivent se pencher là-dessus, et ils n’ont probablement pas à prendre de mesures à ce sujet, parce que c’est un manque de respect envers l’ensemble du club, a-t-il conclu. Je pense donc que les dirigeants doivent soit s’exprimer sur le sujet, soit, peut-être, ne pas avoir à les pousser à sortir du silence pour qu’ils s’adressent aux supporters. Mais je pense simplement que ce n’est pas le bon moment et que cela n’aidera personne au club, ni ses coéquipiers ni l’entraîneur. »
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