Ironie du sort, l’attaquant expérimenté avait déjà remporté des trophées sous les ordres de Jesus en club, avec Al-Nassr, et l’avait même recommandé pour le poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Cependant, sa décision de publier un communiqué dans lequel il présentait ses excuses à ses coéquipiers tout en attaquant ouvertement son sélectionneur a été largement perçue comme un affront, tant dans le vestiaire qu’au sein de la fédération.

Critiquant l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus lors d’une intervention sur The United Stand, Rooney a déclaré : « Ce que je me dis à propos de Ronaldo, c’est simplement : “Pourquoi ?” C’était le jour même où [Lionel] Messi prenait sa retraite internationale avec l’Argentine. Que Ronaldo quitte la sélection portugaise de cette manière, puis publie ce communiqué… C’est mal à tous points de vue. »

« Saper l’autorité de son sélectionneur et dénigrer ses coéquipiers comme il l’a fait, c’était vraiment mal. S’en prendre à la Fédération portugaise de football aussi : tout cela était mal. D’un point de vue footballistique, en tant que coéquipier et entraîneur, ce n’était pas agréable à voir. »

« Cela arrive à tous les joueurs. Il faut mettre un terme à sa carrière internationale et, malheureusement, il ne le vit pas bien. C’est gênant à voir. »