AFP
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Wayne Rooney fustige le comportement de Cristiano Ronaldo, « inacceptable à tous points de vue » : l’ancien joueur de Manchester United s’interroge sur son départ fracassant de la sélection portugaise
Une légende anglaise condamne une mutinerie en sélection
L’ancien attaquant de l’Angleterre a vivement condamné la décision de son ancien collègue de quitter le rassemblement de l’équipe nationale à la suite d’un vif différend sur son temps de jeu. La dispute a éclaté après que l’attaquant de 41 ans est resté sur le banc pendant toute la victoire 2-1 contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA, malgré 30 minutes passées à s’échauffer. En quittant le rassemblement avant le match contre le Danemark, il a publié un communiqué accusant son sélectionneur de « ne pas avoir tenu parole », tout en se comparant à Pele et Diego Maradona.
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Une déclaration publique provoque une vive levée de boucliers
Ironie du sort, l’attaquant expérimenté avait déjà remporté des trophées sous les ordres de Jesus en club, avec Al-Nassr, et l’avait même recommandé pour le poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Cependant, sa décision de publier un communiqué dans lequel il présentait ses excuses à ses coéquipiers tout en attaquant ouvertement son sélectionneur a été largement perçue comme un affront, tant dans le vestiaire qu’au sein de la fédération.
Critiquant l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus lors d’une intervention sur The United Stand, Rooney a déclaré : « Ce que je me dis à propos de Ronaldo, c’est simplement : “Pourquoi ?” C’était le jour même où [Lionel] Messi prenait sa retraite internationale avec l’Argentine. Que Ronaldo quitte la sélection portugaise de cette manière, puis publie ce communiqué… C’est mal à tous points de vue. »
« Saper l’autorité de son sélectionneur et dénigrer ses coéquipiers comme il l’a fait, c’était vraiment mal. S’en prendre à la Fédération portugaise de football aussi : tout cela était mal. D’un point de vue footballistique, en tant que coéquipier et entraîneur, ce n’était pas agréable à voir. »
« Cela arrive à tous les joueurs. Il faut mettre un terme à sa carrière internationale et, malheureusement, il ne le vit pas bien. C’est gênant à voir. »
Les exigences en conférence de presse dépassent les bornes
Rooney et Ronaldo ont connu une période faste ensemble sous les ordres de Sir Alex Ferguson entre 2004 et 2009, remportant trois titres de Premier League et la Ligue des champions avant que l’ailier portugais ne parte pour Madrid, huit ans avant le départ de son partenaire d’attaque.
Malgré cette histoire commune, Rooney a été particulièrement irrité par le passage de la déclaration de Ronaldo où celui-ci énumérait ce que Jesus aurait, selon lui, dû dire lors d’une mise au point en conférence de presse convenue à l’avance.
Réagissant à la tentative de son ancien coéquipier de dicter les propos d’un entraîneur face aux médias, Rooney a ajouté : « On ne peut pas dire à un entraîneur ce qu’il doit dire. Ça dépasse tout ce que j’ai pu voir jusqu’ici. »
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Une enquête disciplinaire assombrit l’avenir en sélection
L’avenir de l’attaquant en sélection est désormais incertain après la suspension provisoire prononcée le 10 octobre par la Fédération portugaise de football, dans l’attente des conclusions d’une enquête disciplinaire indépendante menée en urgence. Tant que la procédure est en cours, il ne peut participer à aucune activité de l’équipe nationale avant la fenêtre internationale du mois prochain. Jesus a néanmoins réaffirmé son autorité tout en laissant la porte ouverte, et l’attaquant assure qu’il reste disponible pour de futures convocations.
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