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Wayne Rooney, « furieux », critique vivement la haie d’honneur accordée à Bernardo Silva et John Stones lors du match d’adieu de Manchester City contre Aston Villa
Rooney critique les célébrations en cours de match
Lors de la rencontre face à Aston Villa, Bernardo Silva et John Stones ont été honorés par une haie d’honneur de l’ensemble des joueurs au moment de leur remplacement en seconde période. Si ce geste saluait leur immense contribution au succès de Manchester City, Wayne Rooney a jugé l’initiative malvenue pour un match de Premier League.
« C’est incroyable », a-t-il déclaré à l’émission Match of the Day de la BBC. « J’ai vu pas mal de choses cette saison, et ça me rend triste que certaines de ces choses se produisent dans le football. Bernardo Silva et John Stones ont été incroyables pour Manchester City et ils le méritent, mais il faut le faire après le match. Si j’avais été dans cette équipe d’Aston Villa, j’aurais été furieux. »
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Shearer partage la frustration de Rooney
Silva a été remplacé juste avant l'heure de jeu alors que le score était toujours nul, et le scénario s'est répété vingt minutes plus tard pour Stones. Les détracteurs estiment que de telles pratiques portent atteinte à l'intégrité de la Premier League, d'autant plus que Villa nourrissait encore des espoirs de qualification européenne au moment du coup de sifflet final.
L’ancien attaquant de Newcastle United, Alan Shearer, a partagé la frustration de Rooney, avouant son incompréhension face à la décision du groupe d’Unai Emery d’accepter ces cérémonies. « J’ai été surpris que Villa accepte, surtout qu’il restait encore tant de temps », a noté Shearer. « Je veux dire, avec une demi-heure, un peu plus d’une demi-heure à jouer et un des remplacements à effectuer, donc oui, je suis du côté de Wayne. Je n'aime pas ça pendant que le match se déroule. »
Les adieux émouvants de Guardiola
Ce match a marqué la fin d’une époque pour les Cityzens, concluant le mandat historique de dix ans de Pep Guardiola. Malgré l’ambiance festive, les visiteurs ont gâché la fête sur le terrain : un doublé d’Ollie Watkins a permis à Villa de s’imposer 2-1. Cependant, le résultat semblait secondaire face à l’émotion débordante qui régnait sur le banc des locaux, alors que le célèbre entraîneur mettait un terme à son passage riche en trophées à Manchester.
Après le coup de sifflet final, l’entraîneur catalan a confié être « tellement fatigué » avant de fondre en larmes en repensant aux liens tissés depuis 2016. Il a expliqué que c’est en voyant la réaction de ses joueurs au départ de Silva et Stones qu’il avait fini par perdre son sang-froid, soulignant la profondeur des liens qui unissent le groupe.
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Victoire à l’Etihad malgré les distractions
Alors que City célébrait ses figures emblématiques, Villa a fait preuve du professionnalisme nécessaire pour s’imposer et peser sur le classement final. Bien qu’ils aient déjà assuré leur place en Ligue des champions la saison prochaine grâce à leur sacre en Ligue Europa, les Villans ont grimpé à la quatrième place, devant Liverpool. Cet exploit a eu un effet domino sur les places attribuées au coefficient, permettant au géant portugais Sporting CP d’éviter les tours préliminaires.
Pour City, cette défaite est restée une ombre mineure dans une journée consacrée à célébrer les 20 grands trophées glanés sous l’ère Guardiola. Antoine Semenyo avait pourtant ouvert le score pour les Citizens, mais le relâchement lié aux remplacements d’adieu a offert à Villa l’occasion de renverser la vapeur. Alors que l’ère Guardiola touche à son terme, la question de la meilleure façon d’honorer les légendes partantes sans nuire à l’esprit de compétition demeure ouverte.