Lors de la rencontre face à Aston Villa, Bernardo Silva et John Stones ont été honorés par une haie d’honneur de l’ensemble des joueurs au moment de leur remplacement en seconde période. Si ce geste saluait leur immense contribution au succès de Manchester City, Wayne Rooney a jugé l’initiative malvenue pour un match de Premier League.

« C’est incroyable », a-t-il déclaré à l’émission Match of the Day de la BBC. « J’ai vu pas mal de choses cette saison, et ça me rend triste que certaines de ces choses se produisent dans le football. Bernardo Silva et John Stones ont été incroyables pour Manchester City et ils le méritent, mais il faut le faire après le match. Si j’avais été dans cette équipe d’Aston Villa, j’aurais été furieux. »











