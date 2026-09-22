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England Training and Press Conference - Group D: UEFA EURO 2012Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Wayne Rooney « furieux » alors que l’ancienne star de Manchester United menace l’ex-joueur de Liverpool Andy Carroll d’une action en justice au sujet d’allégations sur la consommation d’alcool de l’Angleterre

W. Rooney
A. Carroll
Manchester United
Liverpool
Premier League

La légende de Manchester United Wayne Rooney serait prête à poursuivre Andy Carroll en justice après des allégations controversées formulées dans l’autobiographie à paraître de l’ancien attaquant de Liverpool. L’icône anglaise serait « furieuse » face aux insinuations selon lesquelles il organisait des soirées arrosées pendant les rassemblements de l’Angleterre.

  • Des mises en demeure envoyées au sujet d’accusations figurant dans un livre

    Le différend tourne autour de l’autobiographie d’Andy Carroll, Owning It, qui doit bientôt paraître. Dans ce livre, l’ancien attaquant de Newcastle United et de Liverpool affirme que Rooney invitait régulièrement ses coéquipiers en sélection dans sa chambre d’hôtel pour boire des bières et fumer des cigarettes lors des rassemblements de l’Angleterre.

    Ces allégations ont suscité une vive réponse de l’ancien attaquant de Manchester United. Selon The Sun, l’équipe juridique de Rooney a envoyé une lettre formelle au ton ferme aux éditeurs du livre pour exiger que ces affirmations soient entièrement retirées, estimant que ces récits sont totalement faux.


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  • England Training Session - Quarter Final: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    « C’est une invention ! »

    Le livre de Carroll brosse un tableau saisissant de ces rassemblements présumés. Il a écrit que Rooney « était entouré de cartouches de cigarettes, de caisses de lager et de bouteilles de vin » livrées par la direction de l’hôtel, tout en précisant que « personne ne s’est mis minable ».

    Rooney a rapidement rejeté cette version des faits dans une déclaration à The Sun. « Je ne commente pas normalement les contrevérités écrites à mon sujet, mais je vais répondre à celle-ci, a-t-il déclaré. Andy sait qu’il ne fréquentait pas vraiment l’un l’autre. Je l’ai croisé une fois, par hasard, pendant des vacances, mais c’est tout. Quant à cette “histoire” sur le fait que je buvais pendant un rassemblement avec l’Angleterre, c’est une invention. Je ne sais pas d’où vient cette histoire. C’est décevant. »

    Un proche de Rooney a indiqué au journal qu’il était « furieux » et estimait que ces affirmations « avaient franchi la ligne » sur le principe. Pendant ce temps, une source proche de Carroll a insisté sur le fait que l’attaquant était « complètement perplexe » face aux réactions et « ne se laissera pas intimider pour changer sa version » de cette soirée simplement parce qu’elle est désormais contestée.


  • La tension monte entre anciens coéquipiers

    Les deux attaquants ont brièvement partagé la scène internationale, en tant que coéquipiers avec l’Angleterre entre 2010 et 2012. Malgré leur présence commune lors de matches contre l’Ukraine et l’Italie, leur association sur le terrain n’a duré que 64 minutes au total.

    Ce qui avait commencé comme une anecdote croustillante pour promouvoir un nouveau livre a désormais dégénéré en véritable conflit. Le rapport suggère que Carroll ne s’attendait pas à une réaction aussi sévère de la part de son ancien collègue et qu’il est désormais « en pleine tourmente » face aux retombées inattendues.


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  • England v Wales - EURO 2012 QualifierGetty Images Sport

    Dans l’attente d’excuses publiques ou d’une bataille judiciaire

    La situation dépend désormais de l’acceptation, par les éditeurs, du retrait des passages contestés. Selon des sources qui se sont confiées au The Sun, Carroll pourrait être contraint de présenter des excuses publiques pour éviter une bataille judiciaire coûteuse, ce qui laisse clairement la main entre ses mains quant à la manière dont se déroulera la sortie du livre.

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