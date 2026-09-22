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Wayne Rooney « furieux » alors que l’ancienne star de Manchester United menace l’ex-joueur de Liverpool Andy Carroll d’une action en justice au sujet d’allégations sur la consommation d’alcool de l’Angleterre
Des mises en demeure envoyées au sujet d’accusations figurant dans un livre
Le différend tourne autour de l’autobiographie d’Andy Carroll, Owning It, qui doit bientôt paraître. Dans ce livre, l’ancien attaquant de Newcastle United et de Liverpool affirme que Rooney invitait régulièrement ses coéquipiers en sélection dans sa chambre d’hôtel pour boire des bières et fumer des cigarettes lors des rassemblements de l’Angleterre.
Ces allégations ont suscité une vive réponse de l’ancien attaquant de Manchester United. Selon The Sun, l’équipe juridique de Rooney a envoyé une lettre formelle au ton ferme aux éditeurs du livre pour exiger que ces affirmations soient entièrement retirées, estimant que ces récits sont totalement faux.
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« C’est une invention ! »
Le livre de Carroll brosse un tableau saisissant de ces rassemblements présumés. Il a écrit que Rooney « était entouré de cartouches de cigarettes, de caisses de lager et de bouteilles de vin » livrées par la direction de l’hôtel, tout en précisant que « personne ne s’est mis minable ».
Rooney a rapidement rejeté cette version des faits dans une déclaration à The Sun. « Je ne commente pas normalement les contrevérités écrites à mon sujet, mais je vais répondre à celle-ci, a-t-il déclaré. Andy sait qu’il ne fréquentait pas vraiment l’un l’autre. Je l’ai croisé une fois, par hasard, pendant des vacances, mais c’est tout. Quant à cette “histoire” sur le fait que je buvais pendant un rassemblement avec l’Angleterre, c’est une invention. Je ne sais pas d’où vient cette histoire. C’est décevant. »
Un proche de Rooney a indiqué au journal qu’il était « furieux » et estimait que ces affirmations « avaient franchi la ligne » sur le principe. Pendant ce temps, une source proche de Carroll a insisté sur le fait que l’attaquant était « complètement perplexe » face aux réactions et « ne se laissera pas intimider pour changer sa version » de cette soirée simplement parce qu’elle est désormais contestée.
La tension monte entre anciens coéquipiers
Les deux attaquants ont brièvement partagé la scène internationale, en tant que coéquipiers avec l’Angleterre entre 2010 et 2012. Malgré leur présence commune lors de matches contre l’Ukraine et l’Italie, leur association sur le terrain n’a duré que 64 minutes au total.
Ce qui avait commencé comme une anecdote croustillante pour promouvoir un nouveau livre a désormais dégénéré en véritable conflit. Le rapport suggère que Carroll ne s’attendait pas à une réaction aussi sévère de la part de son ancien collègue et qu’il est désormais « en pleine tourmente » face aux retombées inattendues.
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Dans l’attente d’excuses publiques ou d’une bataille judiciaire
La situation dépend désormais de l’acceptation, par les éditeurs, du retrait des passages contestés. Selon des sources qui se sont confiées au The Sun, Carroll pourrait être contraint de présenter des excuses publiques pour éviter une bataille judiciaire coûteuse, ce qui laisse clairement la main entre ses mains quant à la manière dont se déroulera la sortie du livre.
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