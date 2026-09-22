Le livre de Carroll brosse un tableau saisissant de ces rassemblements présumés. Il a écrit que Rooney « était entouré de cartouches de cigarettes, de caisses de lager et de bouteilles de vin » livrées par la direction de l’hôtel, tout en précisant que « personne ne s’est mis minable ».

Rooney a rapidement rejeté cette version des faits dans une déclaration à The Sun. « Je ne commente pas normalement les contrevérités écrites à mon sujet, mais je vais répondre à celle-ci, a-t-il déclaré. Andy sait qu’il ne fréquentait pas vraiment l’un l’autre. Je l’ai croisé une fois, par hasard, pendant des vacances, mais c’est tout. Quant à cette “histoire” sur le fait que je buvais pendant un rassemblement avec l’Angleterre, c’est une invention. Je ne sais pas d’où vient cette histoire. C’est décevant. »

Un proche de Rooney a indiqué au journal qu’il était « furieux » et estimait que ces affirmations « avaient franchi la ligne » sur le principe. Pendant ce temps, une source proche de Carroll a insisté sur le fait que l’attaquant était « complètement perplexe » face aux réactions et « ne se laissera pas intimider pour changer sa version » de cette soirée simplement parce qu’elle est désormais contestée.



