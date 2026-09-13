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Wayne Rooney et Gary Neville s’affrontent au sujet du carton rouge controversé de Phil Foden dans le derby de Manchester
Drame autour d’un carton rouge à Old Trafford
Le derby de Manchester, âprement disputé, s’est emballé lorsque Foden a été expulsé après 23 minutes dimanche, quand Bruno Fernandes a semblé envoyer Foden au sol lors d’un duel physique près de la ligne de touche. Alors qu’il était allongé sur la pelouse, Foden a riposté en assénant un coup de pied au ventre du milieu portugais, qui s’est immédiatement écroulé en grimaçant. L’arbitre Michael Oliver a rapidement sorti un carton rouge direct pour Foden, laissant Manchester City disputer le reste de ce choc de Premier League à 10.
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Wayne Rooney remet en question la décision sévère de l’arbitre
Malgré le comportement violent de Foden, Wayne Rooney estime fermement que la sanction a été bien trop sévère. L’ancien attaquant de Manchester United a jugé que son ancien club a bénéficié d’une décision clémente de la part des arbitres.
Livrant son analyse à la BBC, Rooney a déclaré : « Cela ne peut pas être un carton rouge. C’était davantage une petite tape ou un geste qu’un coup donné. » L’assistance vidéo à l’arbitrage a examiné l’altercation mais a finalement confirmé la décision prise sur le terrain, ce qui signifie que Foden est devenu seulement le deuxième joueur de Manchester City dans l’histoire de la Premier League à recevoir un carton rouge dans un derby, et le premier depuis Bernardo Corradi en 2006.
Gary Neville critique les deux joueurs pour leur altercation
Gary Neville a livré une analyse contrastée sur Sky Sports, se montrant moins compatissant envers Foden tout en exprimant sa stupeur de voir Fernandes s’en sortir sans sanction. « Oh là là, Foden ne l’accepte pas, la VAR va regarder », a déclaré Neville.
« On dirait que Foden réagit. Il y a un coup dans le ventre. Il ne s’en sortira pas comme ça. C’est l’une de ces actions où il donne presque un petit coup de façon irréfléchie, n’est-ce pas ? C’est le genre de chose que Phil Foden regardera après coup en se disant : si j’allais prendre un carton rouge, j’aurais aussi bien pu le frapper un peu plus fort ! C’est juste une petite réaction d’humeur. Il a été frappé alors qu’il était au sol. » L’ancien défenseur a ensuite ajouté : « Un moment douloureux pour Foden, qui a dû faire cette longue marche dans le tunnel. Je suis surpris que Fernandes n’ait pas reçu un jaune pour ce coup alors qu’il était au sol, il a clairement provoqué une réaction chez Foden, ce qui aidera ses coéquipiers. »
- Getty Images Sport
Qu’attend Manchester City et Foden ?
Malgré leur infériorité numérique, Manchester City a tenu bon jusqu’à ce qu’Erling Haaland les fasse passer devant à la 60e minute. À l’avenir, Foden devrait écoper d’une suspension standard de trois matches pour conduite violente, obligeant Enzo Maresca à trouver des alternatives créatives lors d’une série de rencontres cruciale.
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