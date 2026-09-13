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Moataz Elgammal

Traduit par

Wayne Rooney et Gary Neville s’affrontent au sujet du carton rouge controversé de Phil Foden dans le derby de Manchester

W. Rooney
G. Neville
P. Foden
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Premier League

Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a reçu un carton rouge direct lors d’un derby de Manchester explosif, après avoir donné un coup à Bruno Fernandes. Cet incident controversé à Old Trafford a déclenché un vif débat, les anciens coéquipiers de Manchester United Wayne Rooney et Gary Neville étant en profond désaccord sur le fait de savoir si l’arbitre avait pris la bonne décision en expulsant l’international anglais.

  • Drame autour d’un carton rouge à Old Trafford

    Le derby de Manchester, âprement disputé, s’est emballé lorsque Foden a été expulsé après 23 minutes dimanche, quand Bruno Fernandes a semblé envoyer Foden au sol lors d’un duel physique près de la ligne de touche. Alors qu’il était allongé sur la pelouse, Foden a riposté en assénant un coup de pied au ventre du milieu portugais, qui s’est immédiatement écroulé en grimaçant. L’arbitre Michael Oliver a rapidement sorti un carton rouge direct pour Foden, laissant Manchester City disputer le reste de ce choc de Premier League à 10.

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    Wayne Rooney remet en question la décision sévère de l’arbitre

    Malgré le comportement violent de Foden, Wayne Rooney estime fermement que la sanction a été bien trop sévère. L’ancien attaquant de Manchester United a jugé que son ancien club a bénéficié d’une décision clémente de la part des arbitres.

    Livrant son analyse à la BBC, Rooney a déclaré : « Cela ne peut pas être un carton rouge. C’était davantage une petite tape ou un geste qu’un coup donné. » L’assistance vidéo à l’arbitrage a examiné l’altercation mais a finalement confirmé la décision prise sur le terrain, ce qui signifie que Foden est devenu seulement le deuxième joueur de Manchester City dans l’histoire de la Premier League à recevoir un carton rouge dans un derby, et le premier depuis Bernardo Corradi en 2006.

  • Gary Neville critique les deux joueurs pour leur altercation

    Gary Neville a livré une analyse contrastée sur Sky Sports, se montrant moins compatissant envers Foden tout en exprimant sa stupeur de voir Fernandes s’en sortir sans sanction. « Oh là là, Foden ne l’accepte pas, la VAR va regarder », a déclaré Neville.

    « On dirait que Foden réagit. Il y a un coup dans le ventre. Il ne s’en sortira pas comme ça. C’est l’une de ces actions où il donne presque un petit coup de façon irréfléchie, n’est-ce pas ? C’est le genre de chose que Phil Foden regardera après coup en se disant : si j’allais prendre un carton rouge, j’aurais aussi bien pu le frapper un peu plus fort ! C’est juste une petite réaction d’humeur. Il a été frappé alors qu’il était au sol. » L’ancien défenseur a ensuite ajouté : « Un moment douloureux pour Foden, qui a dû faire cette longue marche dans le tunnel. Je suis surpris que Fernandes n’ait pas reçu un jaune pour ce coup alors qu’il était au sol, il a clairement provoqué une réaction chez Foden, ce qui aidera ses coéquipiers. »

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Qu’attend Manchester City et Foden ?

    Malgré leur infériorité numérique, Manchester City a tenu bon jusqu’à ce qu’Erling Haaland les fasse passer devant à la 60e minute. À l’avenir, Foden devrait écoper d’une suspension standard de trois matches pour conduite violente, obligeant Enzo Maresca à trouver des alternatives créatives lors d’une série de rencontres cruciale.

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