Wayne Rooney et Gary Neville s’affrontent au sujet du carton rouge controversé de Phil Foden dans le derby de Manchester

Malgré le comportement violent de Foden, Wayne Rooney estime fermement que la sanction a été bien trop sévère. L’ancien attaquant de Manchester United a jugé que son ancien club a bénéficié d’une décision clémente de la part des arbitres.

Livrant son analyse à la BBC, Rooney a déclaré : « Cela ne peut pas être un carton rouge. C’était davantage une petite tape ou un geste qu’un coup donné. » L’assistance vidéo à l’arbitrage a examiné l’altercation mais a finalement confirmé la décision prise sur le terrain, ce qui signifie que Foden est devenu seulement le deuxième joueur de Manchester City dans l’histoire de la Premier League à recevoir un carton rouge dans un derby, et le premier depuis Bernardo Corradi en 2006.