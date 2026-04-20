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Wayne Rooney estime que les célébrations « exagérées » de Manchester City après leur victoire contre Arsenal pourraient « se retourner contre eux »
Scènes de chaos à l’Etihad
L’ambiance à Manchester a atteint son paroxysme au coup de sifflet final, joueurs et supporters de City savourant ensemble ce qui pourrait bien être une victoire décisive. L’un des moments les plus animés de l’après-midi a vu Gianluigi Donnarumma plonger dans la foule pour célébrer avec les fans locaux après une performance qui lui a permis de se racheter.
Les fans ont déployé une banderole provocante annonçant « Panique dans les rues de Londres », et l’un d’eux a mimé une gorgée d’eau pour railler l’« effondrement » d’Arsenal. Les joueurs ont ensuite effectué un tour d’honneur complet, une provocation qui, selon Rooney, pourrait offrir à l’équipe de Mikel Arteta la motivation nécessaire pour la dernière ligne droite.
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Rooney met en garde contre tout enthousiasme prématuré
Rooney a adressé une critique cinglante au comportement d’après-match de Manchester City, alors que le club s’est rapproché à trois points de la tête de la Premier League. Les joueurs de l’Etihad étaient en liesse après les buts de Rayan Cherki et d’Erling Haaland, mais l’ancien capitaine de l’Angleterre estime que ces célébrations étaient excessives pour une équipe qui n’a pas encore remporté le titre.
Invité sur le plateau de « Match of the Day » dela BBC, l’ancien capitaine des Three Lions a estimé que l’équipe de Pep Guardiola jouait avec le feu. « Ces célébrations me semblent un peu excessives », a-t-il déclaré dimanche soir. « City a encore six matchs à disputer, c’est évidemment une grande victoire. Je trouve juste que c’est un peu prématuré et que cela pourrait se retourner contre eux. »
Arsenal garde la tête haute malgré la défaite
Malgré la défaite et les railleries des supporters de City, l’atmosphère chez Arsenal demeure surprenamment optimiste. Pendant que City célébrait, Declan Rice a lancé un rappel bref mais percutant au capitaine Martin Ødegaard sur la pelouse : « Ce n’est pas fini. »
Arteta a fait écho à cet état d’esprit lors de sa conférence de presse d’après-match, déclarant : « J’y crois aujourd’hui, j’y croyais mercredi dernier (que nous pouvons remporter le titre) parce que je les vois (les joueurs) tous les jours et que je connais notre niveau. Mais aujourd’hui, s’ils avaient besoin d’être davantage convaincus, je pense qu’ils le sont désormais. Ils en parlaient dans les vestiaires. C’est un nouveau championnat maintenant. Ils ont un match en retard. Nous avons trois points d’avance et cinq matchs à jouer, donc tout reste à faire. »
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Le compte à rebours final pour le titre
Les modèles statistiques, dont ceux d’Opta, maintiennent Arsenal en pole position avec 73 % de chances de décrocher son premier titre de champion depuis plus de vingt ans. De son côté, Rooney, toujours fidèle à Manchester United, avoue préférer voir le trophée à l’Emirates plutôt qu’à City. Il exhorte toutefois les fans des Gunners à garder leur sang-froid : « Les supporters d’Arsenal doivent soutenir leur équipe ; c’est essentiel. Les joueurs seront nerveux eux aussi, ils doivent montrer aux joueurs qu’ils sont avec eux, leur apporter tout leur soutien. » Alors que City s’apprête à affronter Burnley et qu’Arsenal reçoit Newcastle, la bataille psychologique est tout aussi intense que celle qui se déroule sur le terrain.