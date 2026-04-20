L’ambiance à Manchester a atteint son paroxysme au coup de sifflet final, joueurs et supporters de City savourant ensemble ce qui pourrait bien être une victoire décisive. L’un des moments les plus animés de l’après-midi a vu Gianluigi Donnarumma plonger dans la foule pour célébrer avec les fans locaux après une performance qui lui a permis de se racheter.

Les fans ont déployé une banderole provocante annonçant « Panique dans les rues de Londres », et l’un d’eux a mimé une gorgée d’eau pour railler l’« effondrement » d’Arsenal. Les joueurs ont ensuite effectué un tour d’honneur complet, une provocation qui, selon Rooney, pourrait offrir à l’équipe de Mikel Arteta la motivation nécessaire pour la dernière ligne droite.