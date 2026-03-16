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Wayne Rooney donne à sa femme Coleen l'impression de « s'occuper d'un cinquième enfant » en raison du comportement « humiliant » de la légende de Manchester United
Rooney a fait la une lors de la soirée précédant les Brit Awards
L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, Rooney, aurait eu l'air « bien amoché » alors qu'il passait devant un hôtel de Manchester en compagnie de la pop star Calum Scott et d'un autre ami. Ils ont été rejoints par deux femmes dont l'identité reste inconnue, l'une d'entre elles étant accompagnée de son petit ami.
Sans surprise, Rooney s'est retrouvé au centre d'un nouveau débat animé sur Internet, des articles affirmant qu'il avait été aperçu en train de sortir des toilettes « en tâtonnant avec son pantalon et en ayant du mal à boucler sa ceinture ».
Comment Coleen a réagi face au comportement de Wayne
Il fut un temps où une telle publicité aurait suscité une réaction furieuse de la part de son épouse Coleen, mais ce ne serait plus le cas aujourd’hui. Une source a déclaré au magazine Heat : « Coleen n’a même pas été choquée lorsque les photos ont été publiées, contrairement à l’époque où elle aurait paniqué et aurait voulu s’enfuir.
Elle semblait indifférente et, tout au plus, un peu agacée, comme si il avait oublié de sortir les poubelles. Elle a dit à ses amis qu’elle y était presque insensible désormais, ce qui est en soi incroyablement triste. Il y a quelques années, cela aurait provoqué une énorme réaction émotionnelle, mais cette fois-ci, cela a plutôt suscité un soupir de lassitude. »
Rooney passe plus de temps chez lui pendant sa pause dans ses activités d'entraîneur
Wayne et Coleen ont dû faire face à de nombreuses épreuves dans leur couple au fil des ans, et le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United adéclaré que son amour de jeunesse lui avait sauvé la vie à un moment donné. Rooney a déclaré à propos de son alcoolisme : « J'avais d'énormes problèmes avec l'alcool. Elle m'a aidé à maîtriser ça. Je crois sincèrement que si elle n'avait pas été là, je serais mort. »
Wayne passe désormais plus de temps à la maison, après avoir mis sa carrière d’entraîneur entre parenthèses pour se consacrer à nouveau au rôle de commentateur. Le clan Rooney a en effet signé un contrat de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) pour une série documentaire avec le géant du streaming Disney+.
La vie de famille est soumise à une pression supplémentaire, comme l’ajoute une source proche du magazine Heat : « Depuis que Wayne a arrêté d’entraîner, il est plus souvent à la maison et elle dit qu’elle a souvent l’impression que ce n’est plus vraiment un couple, mais plutôt qu’elle s’occupe d’un cinquième enfant.
« Quand elle a vu les dernières photos de Wayne, l'air bien abîmé, en train de boire avec d'autres femmes, bien sûr que c'était humiliant. Elle en est presque venue à accepter que c'est sa façon de se défouler et ne veut pas qu'il ait l'impression qu'elle le retient à la maison contre son gré. Elle ne veut pas le retenir en otage. »
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« The Rooneys » : le tournage du documentaire pour Disney+ est en cours
Coleen a vu sa popularité monter en flèche après avoir décroché la deuxième place de l’édition 2024 de « I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ». Elle a été submergée d’offres dans le domaine des médias et possède désormais sa propre ligne de vêtements en collaboration avec la marque de prêt-à-porter Primark.
Avec tout ce qu’elle a à gérer, Coleen n’a ni le temps ni l’énergie à consacrer à Wayne. La source de Heat a ajouté : « Ses proches disent qu’elle est désormais sur la défensive. Elle se sent toujours triste, et il est indéniable qu’une nouvelle vague d’humiliation la submerge lorsque ces histoires refont surface. Mais pour se protéger, elle a pris une certaine distance émotionnelle – elle a compris qu’espérer qu’il change ne ferait que la blesser davantage.
« Sa priorité, ce sont ses enfants et le maintien du calme. Elle sait exactement qui est Wayne, et même si cela ne signifie pas que ça ne fait pas mal, elle choisit de gérer la situation d’une manière qui la protège d’une déception constante. »
On ne sait toujours pas officiellement quandl’émission « The Rooneys » sera diffusée, ni jusqu’où Wayne et Coleen laisseront les caméras s’immiscer dans leur vie familiale. Leurs quatre enfants devraient y figurer, leur fils aîné Kai étant actuellement en train de gravir les échelons de la légendaire académie de Manchester United, alors qu’il cherche à suivre les traces illustres de son père, qui a marqué l’histoire.
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