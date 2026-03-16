Wayne Rooney donne à sa femme Coleen l'impression de « s'occuper d'un cinquième enfant » en raison du comportement « humiliant » de la légende de Manchester United

Wayne et Coleen ont dû faire face à de nombreuses épreuves dans leur couple au fil des ans, et le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United adéclaré que son amour de jeunesse lui avait sauvé la vie à un moment donné. Rooney a déclaré à propos de son alcoolisme : « J'avais d'énormes problèmes avec l'alcool. Elle m'a aidé à maîtriser ça. Je crois sincèrement que si elle n'avait pas été là, je serais mort. »

Wayne passe désormais plus de temps à la maison, après avoir mis sa carrière d’entraîneur entre parenthèses pour se consacrer à nouveau au rôle de commentateur. Le clan Rooney a en effet signé un contrat de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) pour une série documentaire avec le géant du streaming Disney+.

La vie de famille est soumise à une pression supplémentaire, comme l’ajoute une source proche du magazine Heat : « Depuis que Wayne a arrêté d’entraîner, il est plus souvent à la maison et elle dit qu’elle a souvent l’impression que ce n’est plus vraiment un couple, mais plutôt qu’elle s’occupe d’un cinquième enfant.

« Quand elle a vu les dernières photos de Wayne, l'air bien abîmé, en train de boire avec d'autres femmes, bien sûr que c'était humiliant. Elle en est presque venue à accepter que c'est sa façon de se défouler et ne veut pas qu'il ait l'impression qu'elle le retient à la maison contre son gré. Elle ne veut pas le retenir en otage. »