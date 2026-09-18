Rooney est prêt à montrer une autre facette de sa personnalité alors qu’il s’apprête à prendre les commandes d’un nouveau podcast filmé intitulé « Can You Beat Wayne Rooney? » pour la BBC.

La légende de Manchester United est devenue une présence familière sur les écrans de télévision au cours de l’année écoulée, en apportant son éclairage tactique et son expertise en tant que consultant, mais cette nouvelle aventure marque un changement de ton important. Plutôt que d’analyser les matches actuels depuis le studio, Rooney sera la figure centrale d’une compétition qui mettra sa mémoire et son expertise à l’épreuve face à une série de célébrités adverses.

L’émission, qui sera présentée par l’humoriste Alex Brooker, doit être diffusée sur la chaîne YouTube de BBC Sport et sur BBC iPlayer. Ce projet arrive dans la foulée de la récente série documentaire de Rooney, « The Real Rooneys », qui a offert aux fans un regard en immersion sur sa vie domestique. Selon un communiqué publié par la BBC, cette nouvelle émission vise à plonger au cœur des archives du jeu.



