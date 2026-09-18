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Wayne Rooney décroche un nouveau poste à la BBC ! La légende de Manchester United sera à la tête d’une toute nouvelle émission de quiz football, « Peut-on battre Wayne Rooney ? »
Rooney relève un défi de culture générale
Rooney est prêt à montrer une autre facette de sa personnalité alors qu’il s’apprête à prendre les commandes d’un nouveau podcast filmé intitulé « Can You Beat Wayne Rooney? » pour la BBC.
La légende de Manchester United est devenue une présence familière sur les écrans de télévision au cours de l’année écoulée, en apportant son éclairage tactique et son expertise en tant que consultant, mais cette nouvelle aventure marque un changement de ton important. Plutôt que d’analyser les matches actuels depuis le studio, Rooney sera la figure centrale d’une compétition qui mettra sa mémoire et son expertise à l’épreuve face à une série de célébrités adverses.
L’émission, qui sera présentée par l’humoriste Alex Brooker, doit être diffusée sur la chaîne YouTube de BBC Sport et sur BBC iPlayer. Ce projet arrive dans la foulée de la récente série documentaire de Rooney, « The Real Rooneys », qui a offert aux fans un regard en immersion sur sa vie domestique. Selon un communiqué publié par la BBC, cette nouvelle émission vise à plonger au cœur des archives du jeu.
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S’inspirant du pari de Haaland
Fait intéressant, l’inspiration de ce format compétitif semble avoir été tirée d’un moment viral impliquant l’attaquant de Manchester City Erling Haaland. L’avant-centre norvégien avait auparavant lancé à Rooney le défi de traverser en aviron l’Hudson, à New York, après un pari à gros enjeu.
Rooney avait promis avec audace de mener cette tâche à bien si la Norvège parvenait à battre le Brésil lors d’un match de Coupe du monde, un résultat qui s’est finalement concrétisé avec une victoire 2-1 de la sélection scandinave. Voir Rooney aller au bout d’un défi aussi public a mis en lumière l’esprit naturellement compétitif qui a défini sa carrière de joueur à Old Trafford et avec la sélection nationale.
La BBC avait auparavant diffusé « The Rooney Show », dont le dernier épisode a été diffusé en juillet, mais ce nouveau format promet d’être encore plus interactif et confrontant. En s’appuyant sur son passé de l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football anglais, l’émission utilisera les quiz comme point de départ pour raconter des histoires.
Rooney évoque son esprit de compétition
Rooney lui-même a fait part de son enthousiasme pour ce projet, en précisant clairement qu’il ne prendrait pas cette compétition à la légère. Évoquant cette nouvelle aventure, Rooney a déclaré : « Toute personne qui me connaît sait que je suis compétitif, que ce soit sur un terrain de football, en jouant au paddle ou sur un parcours de golf, et même en ramant sur l’Hudson River. »
Il a ajouté : « Quand Erling m’a interpellé pour que j’honore mon défi après la victoire de la Norvège contre le Brésil, il n’était pas question que je me dégonfle. C’est probablement pour ça que je sais que je vais tellement apprécier cette série. Nous avons fait évoluer le podcast pour mettre en avant ce côté compétitif de ma personnalité, parce que je sais que c’est quelque chose que les gens adorent voir. »
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À quoi les fans peuvent s’attendre de la série
Au-delà de la simple quête de points, l’émission est conçue pour susciter la nostalgie et apporter un nouvel éclairage sur certains des plus grands moments de l’histoire récente du football. Rooney ayant disputé plusieurs Coupes du monde, Championnats d’Europe et finales de Ligue des champions, son vécu est immense. Le format permet de replonger dans les souvenirs à partir de questions précises, ouvrant la porte à des anecdotes sur d’anciens coéquipiers, des entraîneurs légendaires et l’atmosphère intense des vestiaires lors des grands rendez-vous.
Il a conclu ses propos sur l’émission en déclarant : « Une simple question peut vous ramener directement dans un vestiaire, à un match ou à un moment auquel vous n’aviez pas pensé depuis des années. Nous avons de super invités prévus, beaucoup de rires et de fantastiques discussions de football. »
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