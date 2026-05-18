Rooney a appelé Slot à faire preuve d’intransigeance envers Salah en l’excluant du dernier match de la saison de Liverpool contre Brentford. L’icône de Manchester United estime que l’attaquant a franchi les limites après avoir réclamé sur les réseaux sociaux un retour au football « heavy metal » chère à Jürgen Klopp, une sortie perçue comme une critique frontale du dispositif tactique actuel de l’entraîneur néerlandais.

Invité de son émission The Wayne Rooney Show, l’ancien capitaine de l’Angleterre a exprimé sa déception quant au comportement de l’ailier égyptien en fin de parcours sur les bords de la Mersey : « Je trouve cela triste au vu de tout ce qu’il a accompli et de ce qu’il a réalisé à Liverpool. » « Ce n’est pas le moment pour lui de s’exprimer et de lancer une nouvelle pique à l’encontre de Slot. Il veut jouer un football “heavy metal”, donc il dit en substance qu’il veut le football de Jürgen Klopp. Or, je ne pense pas que Mo Salah soit encore capable de supporter ce type de football. Je pense que ses jambes ne sont plus en mesure de suivre ce rythme effréné et cette intensité. »

« C’est comme s’il avait lancé une grenade, expliquant qu’il ne faisait pas confiance à Arne Slot et qu’il ne croyait pas en lui, mettant ainsi ses coéquipiers, qui seront encore là la saison prochaine, dans une position délicate et les obligeant à gérer cette situation. »