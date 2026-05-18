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Wayne Rooney critique vertement Mohamed Salah, qu’il juge « égoïste », pour avoir « manqué de respect » à Arne Slot, et il presse l’entraîneur de Liverpool de refuser tout départ de l’attaquant égyptien d’Anfield
Rooney demande l'exclusion de Salah avant la dernière rencontre.
Rooney a appelé Slot à faire preuve d’intransigeance envers Salah en l’excluant du dernier match de la saison de Liverpool contre Brentford. L’icône de Manchester United estime que l’attaquant a franchi les limites après avoir réclamé sur les réseaux sociaux un retour au football « heavy metal » chère à Jürgen Klopp, une sortie perçue comme une critique frontale du dispositif tactique actuel de l’entraîneur néerlandais.
Invité de son émission The Wayne Rooney Show, l’ancien capitaine de l’Angleterre a exprimé sa déception quant au comportement de l’ailier égyptien en fin de parcours sur les bords de la Mersey : « Je trouve cela triste au vu de tout ce qu’il a accompli et de ce qu’il a réalisé à Liverpool. » « Ce n’est pas le moment pour lui de s’exprimer et de lancer une nouvelle pique à l’encontre de Slot. Il veut jouer un football “heavy metal”, donc il dit en substance qu’il veut le football de Jürgen Klopp. Or, je ne pense pas que Mo Salah soit encore capable de supporter ce type de football. Je pense que ses jambes ne sont plus en mesure de suivre ce rythme effréné et cette intensité. »
« C’est comme s’il avait lancé une grenade, expliquant qu’il ne faisait pas confiance à Arne Slot et qu’il ne croyait pas en lui, mettant ainsi ses coéquipiers, qui seront encore là la saison prochaine, dans une position délicate et les obligeant à gérer cette situation. »
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Un international égyptien accusé de comportement « égoïste »
Écarté plus tôt dans la saison après avoir accusé Liverpool et Klopp de l’avoir « jeté sous le bus » en raison d’un temps de jeu insuffisant, Salah reste l’un des plus grands buteurs de l’histoire du club, avec 257 réalisations. Selon Rooney, ses récentes déclarations viseraient à détourner l’attention d’une baisse de régime individuelle. Champion d’Angleterre et auteur de 29 buts en Premier League l’an passé, l’international égyptien n’a trouvé le chemin des filets qu’à 12 reprises en 40 matchs cette saison, tandis que les Reds se dirigent vers une décevante cinquième place.
« Je pense que Salah essaie de se justifier et de se sentir mieux parce qu’il a connu une très mauvaise saison », a déclaré Rooney. « Je pense donc qu’il a été très égoïste dans ce qu’il a fait à ces deux occasions. C’est regrettable, et les supporters seront sans doute de son côté, mais, ayant moi-même connu des vestiaires dans des circonstances similaires, je suis convaincu que Mo Salah sait exactement ce qu’il fait. »
On exhorte Slot à « mettre son autorité » à Anfield
Faisant le parallèle avec sa propre carrière légendaire sous les ordres de Sir Alex Ferguson, Rooney a suggéré qu’Arne Slot devait affirmer son autorité pour maintenir la discipline dans le vestiaire. Il a rappelé avoir été écarté du dernier match de Ferguson à Old Trafford à la suite d’un désaccord, laissant entendre qu’un tel « rappel à l’ordre » était nécessaire à Anfield pour éviter que la position de l’entraîneur ne soit davantage compromise par un joueur sur le départ.
« Si j’étais Arne Slot, je ne le laisserais pas s’approcher du stade pour le dernier match », a insisté Rooney. « J’ai vécu la même situation avec Alex Ferguson : après un désaccord, il m’a écarté de l’équipe pour le dernier match à Old Trafford. C’est votre entraîneur. Vous ne pouvez pas lui manquer de respect publiquement à deux reprises comme il l’a fait et vous en tirer à bon compte. Si j’étais Arne Slot, je devrais donc faire valoir mon autorité et lui dire simplement : « Écoute, tu ne mettras pas les pieds au stade samedi, qu’il te plaise ou non. » Je doute qu’il le fasse, mais c’est ce qu’il devrait faire. »
Concernant le départ imminent de Salah, Rooney reste ferme : « Bien sûr, il mérite un bel adieu, mais le mérite-t-il pour autant ? C’est la deuxième fois qu’il agit ainsi. C’est regrettable de voir l’une des grandes icônes de la Premier League quitter le championnat dans de telles circonstances. »
- AFP
Liverpool traverse une crise d’identité, et l’avenir de Slot reste incertain.
La polémique autour de Salah survient dans un contexte de crise plus générale pour Liverpool, dont la défense du titre s’est effondrée de manière spectaculaire. Rooney a fait remarquer que le manque d’intensité sur le terrain n’affectait pas seulement les résultats, mais aussi l’atmosphère de « terreur » qui règne à Anfield, le public se montrant de plus en plus frustré. Il a même laissé entendre que certains membres de l’équipe semblaient avoir « baissé les bras » pendant cette période difficile, et a insisté pour que Klopp se voie accorder plus de temps afin de redresser la barre.
« Pour moi, le changement est flagrant : quand on se rend à Anfield, l’objectif est d’abord de calmer le public. Or, en ne mettant pas la pression, Liverpool s’en charge lui-même et finit par frustrer ses propres supporters », analyse Rooney. « C’est le grand changement. Je reste partagé : doit-il partir ou rester ? Il a remporté le titre la saison dernière et mérite donc un peu plus de temps au vu de ce que nous avons vu cette année. Je ne suis pas à l’aise pour le dire, mais certains joueurs semblent avoir abdiqué, et c’est un problème majeur pour l’entraîneur. »