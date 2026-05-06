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Wayne Rooney critique ouvertement Mikel Arteta et Arsenal pour avoir « trop célébré » leur qualification pour la finale de la Ligue des champions, tandis qu’Arsène Wenger lance un avertissement
- AFP
Rooney tacle les Gunners
Mardi soir, Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Un but de Bukayo Saka a suffi pour battre l’Atlético de Madrid 1-0 lors du match retour des demi-finales et assurer une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux manches. Au coup de sifflet final, le ciel de Londres s’est embrasé de feux d’artifice tandis qu’Arteta rejoignait ses joueurs sur la pelouse pour célébrer avec les supporters.
Néanmoins, Rooney, en tant que consultant pour Prime Video Sport, a jugé ces festivités prématurées, rappelant qu’un trophée attend encore les Gunners à Budapest. « Ils méritent d’être là, mais ils n’ont pas encore gagné », a déclaré l’icône de Manchester United et de l’Angleterre. « Je trouve les célébrations un peu excessives. Faites la fête quand vous aurez gagné ! »
Wright répond fermement à la « police de la fête »
Les propos de Rooney n’ont pas échappé aux supporters d’Arsenal, ni, semble-t-il, à l’ancienne icône des Gunners, Ian Wright. Peu après le match, Wright s’est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo sur X dans laquelle il encourageait les fidèles d’Arsenal à ignorer les critiques et à savourer pleinement cette qualification pour une grande finale européenne.
« Supporters d’Arsenal, écoutez-moi bien : savourez ce moment », a-t-il lancé. « La police chargée de surveiller les célébrations sera partout, alors ne vous faites pas repérer ! Amusez-vous, le foot se vit par instants, et celui-ci est immense. Profitez-en. Espérons qu’en finale, puis après la finale, nous en vivrons un autre tout aussi mémorable. C’est une journée exceptionnelle, une vraie ! »
Wenger lance un avertissement
L'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger, a commenté l'ambiance qui régnait à l'Emirates Stadium après la rencontre. Si le Français a concédé que l'euphorie était naturelle, il a aussitôt appelé le groupe à se projeter vers la finale et la course au titre en Premier League.
« Ils font la fête ce soir, c'est normal, mais j'aimerais qu'ils se projettent déjà vers la finale et le prochain match », a-t-il déclaré sur beIN Sports. « Cette célébration est méritée, la joie est tout à fait normale, mais la prochaine étape consiste désormais à se qualifier pour la finale et à la remporter. »
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Une finale historique nous attend à Budapest
L'équipe d'Arteta se trouve à 90 minutes d'un sacre européen et attend avec impatience de découvrir son adversaire dans la capitale hongroise. Elle défiera soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain, les champions de France menant 5-4 avant le match retour prévu mercredi soir à l'Allianz Arena. Il s’agit de la première finale de Ligue des champions pour Arsenal depuis la saison 2005-2006, lorsque les Gunners s’étaient inclinés 2-1 face à Barcelone au Stade de France.