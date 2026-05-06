Wayne Rooney critique ouvertement Mikel Arteta et Arsenal pour avoir « trop célébré » leur qualification pour la finale de la Ligue des champions, tandis qu’Arsène Wenger lance un avertissement

Mardi soir, Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Un but de Bukayo Saka a suffi pour battre l’Atlético de Madrid 1-0 lors du match retour des demi-finales et assurer une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux manches. Au coup de sifflet final, le ciel de Londres s’est embrasé de feux d’artifice tandis qu’Arteta rejoignait ses joueurs sur la pelouse pour célébrer avec les supporters.

Néanmoins, Rooney, en tant que consultant pour Prime Video Sport, a jugé ces festivités prématurées, rappelant qu’un trophée attend encore les Gunners à Budapest. « Ils méritent d’être là, mais ils n’ont pas encore gagné », a déclaré l’icône de Manchester United et de l’Angleterre. « Je trouve les célébrations un peu excessives. Faites la fête quand vous aurez gagné ! »