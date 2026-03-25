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Wayne Rooney contre Ronaldinho : Matheus Cunha choisit le numéro 10 idéal après avoir hérité du maillot emblématique à Manchester United
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Ronaldinho et Rooney ont émerveillé le public du monde entier
Sans surprise, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone Ronaldinho – qui a remporté un titre mondial avec le Brésil en 2002 et décroché le prestigieux Ballon d’Or en 2005 – est une figure créative que Cunha a toujours admirée.
Wayne Rooney, meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, a également été une source d’inspiration pour ce natif de Paraíba pendant son enfance. Le puissant international anglais n’était pas aussi enclin à faire des démonstrations de talent que Ronaldinho, mais il a ébloui les spectateurs du monde entier grâce à son énergie débordante et à son penchant pour les buts spectaculaires.
Qui est le numéro 10 préféré de Cunha de tous les temps ?
Invité à citer son numéro 10 préféré, Cunha – s'exprimant en collaboration avec DHL, partenaire logistique officiel de Manchester United – a déclaré à GOAL : « Porter le maillot numéro 10 de Manchester United est un immense plaisir. Ronaldinho a toujours été mon idole quand j'étais enfant, mais si je dois citer mon numéro 10 préféré de tous les temps, c'est sans hésiter Wayne Rooney. J'ai grandi en le regardant jouer et je me souviens toujours des exploits historiques qu'il a accomplis pour ce club. J'ai joué contre des joueurs comme Marcus Rashford, qui est un joueur incroyable, mais quand j'étais enfant, Rooney était mon idole. C'est un véritable honneur de porter son numéro aujourd'hui. »
Cunha a rejoint United en provenance des Wolves à l’été 2025 et s’est immédiatement vu confier un maillot qui avait auparavant été porté par Rashford, Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy et Teddy Sheringham.
Il a porté son total de buts pour les Red Devils à sept, le plus mémorable d’entre eux ayant scellé une victoire spectaculaire 3-2 contre Arsenal, leader de la Premier League, le 25 janvier. Il considère ce but comme son préféré, le Sud-Américain déclarant : « Même si je ne pense pas que ce soit mon plus beau but, je dois choisir mon but victorieux contre Arsenal comme mon but préféré jusqu’à présent. Quand on considère le contexte, c'était l'un des plus grands matchs du championnat, et marquer le but de la victoire a été une sensation incroyable pour moi et mes coéquipiers. Tout le club l'a ressenti. L'ambiance dans la ville et dans tout le pays était incroyable. Compte tenu de ce contexte, c'est sans aucun doute le but le plus important de ma carrière. »
- DHL/Manchester United
Manchester United participe à un projet spécial de terrains de football en Asie
À 26 ans, Cunha continue de révéler tout son potentiel sur le terrain. Il espère être une source d’inspiration pour les autres et est fier de voir Manchester United s’associer à DHL pour offrir un terrain de football de niveau professionnel à une région isolée d’Asie.
Les conditions météorologiques extrêmes qui rendent fréquemment les terrains locaux inutilisables, combinées à un relief montagneux offrant très peu de terrain plat, ont longtemps privé Mae Suek, en Thaïlande, d’installations sportives sûres, ce qui a freiné la passion de la communauté pour le football. DHL, en collaboration avec United, a surpris la communauté en fournissant une infrastructure de haute qualité à Jericho Farm. Ce terrain de 9 x 9 mètres est conforme aux normes internationales et est équipé d’un gazon synthétique 4G de qualité supérieure certifié FIFA, similaire à celui du centre d’entraînement de Manchester United à Carrington.
Patrice Evra, vainqueur de la Ligue des champions avec United il n’y a pas si longtemps, a fait une apparition spéciale lors de l’inauguration de ce projet. Mason Mount, star actuelle des Red Devils, a déclaré : « C’est un projet incroyable de pouvoir fournir un terrain dans une région aussi reculée. C’est magique pour les enfants de cette région de voir un terrain comme celui-là. Quand on voit la qualité de ce terrain et la chance que nous avons de pouvoir jouer sur de tels terrains, on souhaite que tout le monde puisse vivre une expérience comme celle-là. Je sais que la planification a été très difficile et qu’il a fallu beaucoup de temps pour tout mettre en place, mais quelle histoire incroyable, et ce sera tellement spécial pour les enfants. »
Harry Maguire, défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, a évoqué la nécessité de soutenir les projets de base par tous les moyens possibles, ayant lui-même bénéficié d’un accès à des installations de grande qualité : « Nous avons eu la chance d’avoir un bon terrain de football à l’école, et dès que je rentrais à la maison, je filais directement au parc du quartier pour jouer avec mes frères et mes amis. J’ai eu un excellent accès aux terrains pendant mon enfance, et honnêtement, sans cela, je ne serais pas assis ici aujourd’hui. En offrant à cette communauté la même possibilité de sortir et de jouer, on ne sait jamais où cela pourrait les mener à terme. »
Cunha a commencé à jouer au futsal au Brésil
Cunha a fait ses armes en jouant au futsal au Brésil, avant de rejoindre le FC Sion en Suisse à l’âge de 18 ans. À propos de l’opportunité offerte aux jeunes de prendre plaisir au sport et de s’y adonner pleinement, il a déclaré : « Je sais à quel point il est important d’avoir accès à un terrain, car le sport change véritablement des vies. Si vous grandissez entouré de personnes qui peuvent vous aider et vous enseigner la vie à travers le sport, cela vous aide à devenir une meilleure personne à l’avenir. Offrir aux enfants la possibilité de grandir avec le football comme partie intégrante de leur culture en mettant ces terrains à leur disposition est quelque chose de très beau. C’est un investissement dans leur avenir qui va bien au-delà du simple jeu. »
- DHL/Manchester United
Les objectifs de Cunha : la Coupe du monde et la Ligue des champions
Cunha espère que son parcours professionnel sera marqué par quelques grandes premières au cours des prochains mois. Il vise à décrocher une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde de cet été – une compétition à laquelle il n'a encore jamais participé –, tandis que le retour de Manchester United en Ligue des champions pour la saison 2026-2027 lui offrira de nouvelles occasions d'ouvrir son compteur de buts sur la plus grande scène européenne.
DHL Express, partenaire logistique officiel de Manchester United, a livré un terrain de football de qualité professionnelle et adapté à toutes les conditions météorologiques à Mae Suek, en Thaïlande, dans le cadre de la campagne « Delivering Dreams ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams