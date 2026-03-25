À 26 ans, Cunha continue de révéler tout son potentiel sur le terrain. Il espère être une source d’inspiration pour les autres et est fier de voir Manchester United s’associer à DHL pour offrir un terrain de football de niveau professionnel à une région isolée d’Asie.

Les conditions météorologiques extrêmes qui rendent fréquemment les terrains locaux inutilisables, combinées à un relief montagneux offrant très peu de terrain plat, ont longtemps privé Mae Suek, en Thaïlande, d’installations sportives sûres, ce qui a freiné la passion de la communauté pour le football. DHL, en collaboration avec United, a surpris la communauté en fournissant une infrastructure de haute qualité à Jericho Farm. Ce terrain de 9 x 9 mètres est conforme aux normes internationales et est équipé d’un gazon synthétique 4G de qualité supérieure certifié FIFA, similaire à celui du centre d’entraînement de Manchester United à Carrington.

Patrice Evra, vainqueur de la Ligue des champions avec United il n’y a pas si longtemps, a fait une apparition spéciale lors de l’inauguration de ce projet. Mason Mount, star actuelle des Red Devils, a déclaré : « C’est un projet incroyable de pouvoir fournir un terrain dans une région aussi reculée. C’est magique pour les enfants de cette région de voir un terrain comme celui-là. Quand on voit la qualité de ce terrain et la chance que nous avons de pouvoir jouer sur de tels terrains, on souhaite que tout le monde puisse vivre une expérience comme celle-là. Je sais que la planification a été très difficile et qu’il a fallu beaucoup de temps pour tout mettre en place, mais quelle histoire incroyable, et ce sera tellement spécial pour les enfants. »

Harry Maguire, défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, a évoqué la nécessité de soutenir les projets de base par tous les moyens possibles, ayant lui-même bénéficié d’un accès à des installations de grande qualité : « Nous avons eu la chance d’avoir un bon terrain de football à l’école, et dès que je rentrais à la maison, je filais directement au parc du quartier pour jouer avec mes frères et mes amis. J’ai eu un excellent accès aux terrains pendant mon enfance, et honnêtement, sans cela, je ne serais pas assis ici aujourd’hui. En offrant à cette communauté la même possibilité de sortir et de jouer, on ne sait jamais où cela pourrait les mener à terme. »