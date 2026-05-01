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Wayne Rooney brandit l’exemple de Zlatan Ibrahimovic pour mettre en garde Virgil van Dijk, estimant que « l’âge » a fini par rattraper le capitaine de Liverpool
Le caractère inéluctable du temps
La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a livré un bilan sans concession sur les cadres de Liverpool, estimant que Virgil van Dijk et Mohamed Salah commencent à fléchir sous les contraintes physiques du haut niveau. Selon l’ancien attaquant, le trio de leaders, dont font partie Salah (33 ans) et Van Dijk (34 ans), peine désormais à imposer son autorité sur les jeunes éléments du groupe. Malgré 51 matchs joués cette saison, le capitaine néerlandais ne parviendrait plus à atteindre le niveau exceptionnel qui était le sien lors des campagnes précédentes.
- AFP
Accepter le déclin
Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », l’ancien attaquant anglais a comparé son propre parcours à la situation actuelle du groupe phare de Liverpool. Il a affirmé : « Depuis le début de la saison, je le répète : l’âge finit par rattraper chacun et les jambes ne répondent plus. Je pense que c’est ce qui est arrivé à Salah cette saison, et que Virgil van Dijk n’est plus le même. Ce sont les leaders du vestiaire. Pour les autres joueurs, il est difficile de s’imposer ou de prendre le leadership. Je ne pense pas que Van Dijk va partir, mais on a déjà vu des joueurs rester trop longtemps. »
La leçon d’Ibrahimovic
Rooney est également revenu sur son propre départ d'Old Trafford à l'âge de 31 ans, s'appuyant sur son expérience aux côtés de Zlatan Ibrahimovic pour illustrer la difficulté d'accepter un rôle moins important. Il a ajouté : « Le plus dur pour un joueur, c'est de comprendre qu'on n'est peut-être plus au même niveau qu'avant. C'est ce qui m'est arrivé quand Zlatan Ibrahimovic est arrivé et que je ne jouais plus. Je voulais jouer, alors je suis parti tout de suite. Je l'ai accepté. »
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Un dernier chapitre décisif
Liverpool aborde les dernières semaines de la saison en cherchant à équilibrer l’intégration de sa nouvelle direction et le départ émouvant de Mohamed Salah, toujours à l’infirmerie mais attendu pour un ultime au revoir. Dimanche 3 mai, ils affrontent United dans un choc de Premier League où la solidité défensive de Van Dijk sera scrutée. À l’aube de l’ère post-Salah, la question se pose : les cadres comme Van Dijk sauront-ils ajuster leur jeu, ou faudra-t-il un nouvel éclatement de l’effectif pour préserver l’avantage concurrentiel ?