Wayne Rooney brandit l’exemple de Zlatan Ibrahimovic pour mettre en garde Virgil van Dijk, estimant que « l’âge » a fini par rattraper le capitaine de Liverpool

Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », l’ancien attaquant anglais a comparé son propre parcours à la situation actuelle du groupe phare de Liverpool. Il a affirmé : « Depuis le début de la saison, je le répète : l’âge finit par rattraper chacun et les jambes ne répondent plus. Je pense que c’est ce qui est arrivé à Salah cette saison, et que Virgil van Dijk n’est plus le même. Ce sont les leaders du vestiaire. Pour les autres joueurs, il est difficile de s’imposer ou de prendre le leadership. Je ne pense pas que Van Dijk va partir, mais on a déjà vu des joueurs rester trop longtemps. »