Après avoir vu Gabriel évoluer aux côtés de son fils, Kai, chez les jeunes de Manchester United, Rooney mesure parfaitement la qualité de l’adolescent. S’exprimant dans le podcast Stick To Football sur Disney+, la légende de United a fait part de sa consternation face à la situation.

« J’ai vu JJ grandir, il a joué dans l’équipe de [mon fils] Kai, a déclaré Rooney. Toute personne proche du dossier savait que ça allait arriver. Pour être juste envers Manchester United, le club a tout fait, absolument tout, pour le garder.

« Le club l’a probablement traité différemment des autres joueurs parce que c’est un joueur si spécial. Je le sais, je le reconnais, parce que j’étais ce joueur à Everton. Je bénéficiais de ce traitement à Everton.

« En tant que club, vous devez faire cela pour essayer de garder les meilleurs joueurs. C’est décevant parce que c’est un joueur de tout premier plan et un super gamin. On ne sait jamais si c’est allé trop loin ou s’il y a encore une chance qu’il reste. »