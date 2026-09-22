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Wayne Rooney avertit Manchester United qu’il serait « décevant » de perdre le « talent spécial » JJ Gabriel au profit des géants européens
Perdre un talent exceptionnel
Rooney a admis que ce serait un coup dur énorme pour United de perdre Gabriel, prodige de 15 ans. L’attaquant très prometteur a récemment soumis une demande de départ d’Old Trafford. Gabriel, qui fêtera ses 16 ans le mois prochain, a déjà attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe. Le Real Madrid et le Barça suivraient sa situation de près, alors que son avenir reste incertain.
L’adolescent a récemment montré l’étendue de son immense potentiel sur la scène européenne. Il a marqué ses débuts en UEFA Youth League d’un superbe triplé contre Sabah, renforçant encore son statut comme l’un des plus grands espoirs du football.
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Rooney révèle ses informations internes
Après avoir vu Gabriel évoluer aux côtés de son fils, Kai, chez les jeunes de Manchester United, Rooney mesure parfaitement la qualité de l’adolescent. S’exprimant dans le podcast Stick To Football sur Disney+, la légende de United a fait part de sa consternation face à la situation.
« J’ai vu JJ grandir, il a joué dans l’équipe de [mon fils] Kai, a déclaré Rooney. Toute personne proche du dossier savait que ça allait arriver. Pour être juste envers Manchester United, le club a tout fait, absolument tout, pour le garder.
« Le club l’a probablement traité différemment des autres joueurs parce que c’est un joueur si spécial. Je le sais, je le reconnais, parce que j’étais ce joueur à Everton. Je bénéficiais de ce traitement à Everton.
« En tant que club, vous devez faire cela pour essayer de garder les meilleurs joueurs. C’est décevant parce que c’est un joueur de tout premier plan et un super gamin. On ne sait jamais si c’est allé trop loin ou s’il y a encore une chance qu’il reste. »
Prêt pour le football en équipe première
L'ancien capitaine de l'Angleterre est convaincu que Gabriel possède tous les attributs nécessaires pour réussir au plus haut niveau. Rooney a salué la maturité de l'adolescent, son équilibre et son sens naturel du but face à des adversaires plus âgés.
« Il est un joueur de premier plan », a souligné Rooney. « Ses qualités, son équilibre, il a montré qu'il pouvait jouer dans des catégories d'âge supérieures et marquer des buts. La prochaine étape, c'est le football en équipe première, où c'est différent, et on ne le sait jamais tant qu'on n'y est pas.
« Mais c'est un talent tellement spécial, qui comprend vraiment très bien le jeu. À un moment ou un autre cette saison, il aurait fait ses débuts en équipe première, j'imagine, donc c'est là que c'est décevant. »
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Quel avenir pour Gabriel ?
Malgré la demande de transfert, United reste convaincu qu’il peut régler le problème et convaincre le jeune joueur de rester. La direction du club poursuivra sans aucun doute ses efforts pour assurer son avenir à long terme. Si Gabriel venait à partir, il ne manquerait pas d’options de tout premier plan. Avec des poids lourds comme Madrid et le Barça à l’affût, l’adolescent pourrait bientôt exporter son talent en Liga.
Pour l’instant, le joueur de 15 ans doit peser le pour et le contre à l’approche de son 16e anniversaire. Qu’il choisisse de suivre les traces de Rooney à Old Trafford ou de se lancer dans un nouveau défi à l’étranger, les prochains pas de Gabriel seront scrutés de près.
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