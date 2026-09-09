Rooney s’inquiète pour l’avenir de Carrick à United et insiste sur le fait que l’ancien milieu de terrain doit obtenir des résultats immédiats plutôt que d’attendre les prochains mercatos pour résoudre les problèmes flagrants de l’effectif. United a connu un début de saison poussif en Premier League, avec seulement quatre points pris lors de ses trois premières rencontres et six buts encaissés dans le même temps.

S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney s’est montré franc au sujet des pressions uniques liées au poste. « Si vous êtes l’entraîneur de Manchester United, vous connaissez la pression qui accompagne ce poste et, aujourd’hui, vous n’avez pas beaucoup de temps », a expliqué l’ancien attaquant.

« Vous devez pousser aussi fort que possible, même encore davantage, pour faire venir des joueurs parce que vous savez que vous ne voulez pas vous retrouver ici dans six mois, dans 12 mois, à dire : “Vous savez quoi ? J’aurais dû le faire.”

« Est-ce qu’on veut gagner la Ligue des champions ? Bien sûr que oui. Mais dans ce processus que nous traversons pour essayer de revenir à ce niveau, nous allons devoir accepter que nous n’en sommes pas encore tout à fait là. Arsenal est passé par ce processus ces cinq dernières années avec [Mikel] Arteta et vous avez vu les progrès chaque année. »