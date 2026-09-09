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Wayne Rooney adresse un avertissement brutal de licenciement à Michael Carrick alors que la légende de Manchester United s’en prend à l’échec du mercato estival
La pression monte à Old Trafford
Rooney s’inquiète pour l’avenir de Carrick à United et insiste sur le fait que l’ancien milieu de terrain doit obtenir des résultats immédiats plutôt que d’attendre les prochains mercatos pour résoudre les problèmes flagrants de l’effectif. United a connu un début de saison poussif en Premier League, avec seulement quatre points pris lors de ses trois premières rencontres et six buts encaissés dans le même temps.
S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney s’est montré franc au sujet des pressions uniques liées au poste. « Si vous êtes l’entraîneur de Manchester United, vous connaissez la pression qui accompagne ce poste et, aujourd’hui, vous n’avez pas beaucoup de temps », a expliqué l’ancien attaquant.
« Vous devez pousser aussi fort que possible, même encore davantage, pour faire venir des joueurs parce que vous savez que vous ne voulez pas vous retrouver ici dans six mois, dans 12 mois, à dire : “Vous savez quoi ? J’aurais dû le faire.”
« Est-ce qu’on veut gagner la Ligue des champions ? Bien sûr que oui. Mais dans ce processus que nous traversons pour essayer de revenir à ce niveau, nous allons devoir accepter que nous n’en sommes pas encore tout à fait là. Arsenal est passé par ce processus ces cinq dernières années avec [Mikel] Arteta et vous avez vu les progrès chaque année. »
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Frustrations sur le marché des transferts et problèmes défensifs
La légende de Manchester United s’est montrée particulièrement critique à l’égard du mercato estival du club, qui l’a vu échouer à recruter les cibles défensives que Carrick souhaitait apparemment. À la place, United a opté pour trois nouveaux milieux de terrain et un gardien remplaçant, laissant sa ligne défensive vulnérable.
« Je sais que Michael s’est exprimé et a dit qu’il était content des joueurs qui sont arrivés. Je ne pense pas qu’un entraîneur soit content », a poursuivi Rooney. « Il va devoir se présenter et dire ce qu’il faut. Bien sûr… tous les entraîneurs font ça. Mais il n’a pas le temps d’attendre l’année prochaine. Il ne peut pas rester assis là et se dire : “Bon, vous savez quoi ? J’attendrai l’année prochaine”, puis j’aurai réglé mon problème en défense. Il y a de plus en plus de propriétaires américains qui veulent du succès tout de suite. »
Fernandes laissé isolé
Rooney a également évoqué l’impact que l’absence de recrues de qualité pourrait avoir sur le capitaine du club Bruno Fernandes. Le meneur de jeu portugais a été le talisman de l’équipe après avoir battu le record de passes décisives en Premier League la saison dernière, mais Rooney estime que le club n’a pas su lui apporter le soutien nécessaire pour lutter tout en haut du classement.
« Il n’y a rien là-dedans qui me fasse dire aujourd’hui que ces joueurs vont faire passer Manchester United au niveau supérieur, a ajouté Rooney. J’adore Bruno. Je pense qu’il est brillant. Il doit se dire : “S’il vous plaît, apportez-moi de l’aide. Je fais tout ce que je peux. Aidez-moi.” Et je ne pense pas que le club l’ait fait avec ces recrues. Vous n’êtes pas assis là à vous dire qu’avec ces quatre joueurs, on devrait gagner la Premier League. »
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Un retour à la réalité pour les supporters de Manchester United
Au final, Rooney estime qu’il existe un énorme décalage entre les attentes historiques des fidèles d’Old Trafford et la réalité actuelle de l’effectif. Si le nom de Manchester United conserve toujours un poids immense dans le football mondial, les performances sur le terrain montrent une équipe actuellement très loin du niveau requis pour lutter pour les grands titres.
« Nous sommes Manchester United. Nous avons remporté tellement de Premier Leagues, de Ligues des champions, et ainsi de suite. Les supporters penseront toujours que c’est ce que nous voulons. Mais, de manière réaliste, nous n’en sommes pas là », a conclu Rooney.
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