« En tant que supporter de longue date de Watford, je suis très amer et déçu par le déclin de ces dernières semaines. Je suis vraiment désolé pour les supporters contraints d’assister à tout cela. » C’est en ces termes durs et sincères que l’artiste s’est exprimé après une nouvelle défaite de son équipe de cœur. À Vicarage Road, Burnley menait déjà 3-0 après 25 minutes. La rencontre s’est achevée sur un 4-0, une victoire importante pour les visiteurs qui, jusque-là, n’avaient remporté qu’un seul match de championnat en 2026 et ne s’étaient plus imposés à l’extérieur depuis près d’un an.





La situation est en revanche très sombre pour le Watford de Dionisi, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat et cinq revers lors de ses six derniers matches. Le club des Pozzo, vivement pris à partie par les supporters, qui ont hué la gestion sportive et administrative du club, n’a plus joué en Premier League depuis 2022 et n’a jamais fait mieux que la onzième place en Championship depuis lors.





Dionisi entraîne le club depuis juin. Il a signé un contrat de deux ans mais devra désormais tenter d’inverser la tendance. Il est le douzième entraîneur, sans compter les intérimaires, à prendre place sur le banc du club depuis la fin de la saison 2020-21. Dans son effectif figurent plusieurs joueurs passés par la Serie A, comme Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove et Iker Bravo.





Comme évoqué, le lien entre Elton John et Watford est extrêmement fort et dure depuis toujours. Le chanteur suit les Hornets depuis son enfance et a été propriétaire du club à deux périodes distinctes : il l’a mené de la quatrième division à la deuxième place en Division One et à une qualification pour les coupes européennes sous la direction de Graham Taylor, entre les années 1970 et 1980. Il est ensuite revenu aux commandes au milieu des années 1990 et, après avoir rappelé Taylor, a ramené l’équipe en Premier League en 1999 grâce à deux promotions consécutives, avant de céder le club en 2002.





Aujourd’hui âgé de 79 ans, Elton John a publié en 2024 le livre « Watford Forever », dans lequel il raconte son lien avec le club. Une tribune de Vicarage Road porte même le nom de cette légende de la musique.