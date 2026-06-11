Wataru Endo quitte le groupe du Japon pour la Coupe du monde et met fin à sa carrière internationale en raison d’une blessure ; la star de Liverpool a publié un communiqué émouvant

Le milieu de terrain de Liverpool est engagé dans une véritable course contre la montre depuis sa grave blessure au pied, subie lors de la rencontre de Premier League face à Sunderland au Stadium of Light en février dernier. Cet éclat d’adversité a prématurément conclu son exercice domestique, le contraignant à une rééducation intensive durant les mois restants.

Une lueur d’espoir était toutefois apparue lorsque le sélectionneur japonais l’avait inclus dans la liste initiale pour la compétition ; il avait même réintégré le groupe de Liverpool comme remplaçant non utilisé lors du match nul 1-1 contre Brentford, lors de la dernière journée. Mais, après avoir rejoint ses coéquipiers à Nashville (Tennessee), il est devenu évident que le joueur de 33 ans n’était pas encore au niveau requis, entraînant son forfait.