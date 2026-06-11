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Wataru Endo quitte le groupe du Japon pour la Coupe du monde et met fin à sa carrière internationale en raison d’une blessure ; la star de Liverpool a publié un communiqué émouvant
Une blessure met fin aux espoirs d'Endo dans le tournoi
Le milieu de terrain de Liverpool est engagé dans une véritable course contre la montre depuis sa grave blessure au pied, subie lors de la rencontre de Premier League face à Sunderland au Stadium of Light en février dernier. Cet éclat d’adversité a prématurément conclu son exercice domestique, le contraignant à une rééducation intensive durant les mois restants.
Une lueur d’espoir était toutefois apparue lorsque le sélectionneur japonais l’avait inclus dans la liste initiale pour la compétition ; il avait même réintégré le groupe de Liverpool comme remplaçant non utilisé lors du match nul 1-1 contre Brentford, lors de la dernière journée. Mais, après avoir rejoint ses coéquipiers à Nashville (Tennessee), il est devenu évident que le joueur de 33 ans n’était pas encore au niveau requis, entraînant son forfait.
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La retraite internationale est officielle
Dans une décision qui a surpris de nombreux supporters, Endo a annoncé, parallèlement à son forfait pour cause de blessure, qu’il se retirait définitivement du football international. Pilier incontournable du milieu de terrain et leader dans les vestiaires, l’ancien joueur de Stuttgart a confirmé que sa carrière internationale prenait fin prématurément.
Dans un communiqué émouvant, le milieu de terrain a confirmé : « Comme indiqué, je quitte la sélection pour la Coupe du monde. Depuis ma blessure, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, je n’ai donc aucun regret. Bien sûr, je suis frustré de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde, mais plus que cela, je suis fier de la façon dont nous avons grandi ensemble depuis la Coupe du monde au Qatar – moi, en tant que capitaine, à la tête de cette équipe, transformant notre objectif de « remporter la Coupe du monde » en quelque chose que nous pouvons désormais énoncer comme une évidence. »
Le capitaine adresse un dernier message au Japon
Malgré la déception personnelle d’avoir manqué la plus grande scène du football, Endo garde le cap sur l’avenir collectif de l’équipe nationale japonaise. Il affiche une confiance totale dans les joueurs encore en lice et exhorte la nation à se rassembler derrière le groupe, qui s’apprête à relever le défi en Amérique du Nord et en Amérique centrale.
Le milieu de terrain a ajouté : « L'équipe actuelle est vraiment formidable. Je suis convaincu qu'elle surmontera toutes les épreuves et nous offrira des moments que nous n'avons jamais vus auparavant. À l'issue de cette campagne, je prendrai ma retraite internationale. À partir de là, je soutiendrai l'équipe nationale japonaise en tant que simple supporter. Le jour où l'équipe nationale japonaise remportera la Coupe du monde viendra sûrement un jour. Croyons-y et soutenons-les tous ensemble. Unissons les forces du Japon pour que ce moment arrive dès ce tournoi. Relevons ensemble le défi de la Coupe du monde en Amérique du Nord et en Amérique centrale !! Donnez tout ce que vous avez. »
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Le sélectionneur a officialisé le nom du remplaçant au sein des Blue Samurai.
Officiellement écarté, Endo laisse un vide au milieu de terrain. Le staff technique japonais a toutefois réagi sans tarder en convoquant Shuto Machino, le milieu du Borussia Mönchengladbach, pour compléter l’effectif de 26 joueurs. Si Machino apporte des atouts complémentaires, la perte de l’expérience et du leadership d’Endo (73 sélections) reste un coup dur pour l’organisation tactique des Bleus.
Le Japon, membre du groupe F de la Coupe du monde aux côtés des Pays-Bas, de la Suède et de la Tunisie, perd ainsi l’expérience d’Endo, auteur de 73 sélections avec les Samurai Blue et déjà présent lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le parcours prometteur de la sélection nippone s’était achevé en huitièmes de finale, battue aux tirs au but par la Croatie.