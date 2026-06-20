« Waouh » : Roy Keane est furieux face aux tenues des WAGs à la Coupe du monde

Interrogé sur ce qu’il mettrait dans la « salle 101 », Keane a immédiatement pointé du doigt une tendance.

« Oh, le maillot ? Pendant la Coupe du monde, quand toutes les épouses et les familles des joueurs se rendent au stade, et que toutes les épouses portent des maillots avec le nom des joueurs dans le dos, waouh », a déclaré Keane. « Pour les enfants, ça va, mais les épouses et les compagnes qui portent leurs maillots, avec leur nom dans le dos, waouh. »

Wright, lui, a simplement répondu : « Ça ne me dérange pas. »

Keane a alors insisté : « Tu n’es pas d’accord avec moi ? Un an plus tard, la plupart sont séparées. Elles se font photographier en pointant du doigt un Jimmy ou un Johnny dans le dos, waouh. Tout le monde sait avec qui tu es mariée. Pour les enfants, ça passe, mais pour les conjoints, c’est ridicule. Toutes regroupées dans la même tribune familiale : “J’ai mon maillot, tu as le tien ?” Je ne l’accepte pas. »

Wright a rétorqué : « Ça ne me gêne pas, Roy. Son mari joue, elle est fière de lui et elle veut porter son maillot, c’est aussi simple que ça. »