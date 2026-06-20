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« Waouh » : Roy Keane est furieux face aux tenues des WAGs à la Coupe du monde
Keane s’en prend aux « WAGs »
La victoire 4-2 de l’Angleterre face à la Croatie a déclenché des célébrations parmi les supporters et les familles des joueurs. Toutefois, au lendemain de la rencontre, Roy Keane avait l’esprit tourné vers tout autre chose. Invité de l’émission « The Overlap » pour une discussion avec Gary Neville, l’ancien international irlandais a révélé l’une de ses plus grandes frustrations liées au football.
Il a notamment critiqué le fait que les épouses et compagnes des joueurs portaient des maillots personnalisés floqués au nom de leur proche. Ses propos ont immédiatement déclenché un débat au sein du panel : Wright a exprimé son désaccord, estimant qu’il n’y avait rien de répréhensible à ce que les membres de la famille manifestent leur soutien lors d’un grand tournoi international.
- AFP
Keane et Wright s'opposent au sujet de la tradition des maillots
Interrogé sur ce qu’il mettrait dans la « salle 101 », Keane a immédiatement pointé du doigt une tendance.
« Oh, le maillot ? Pendant la Coupe du monde, quand toutes les épouses et les familles des joueurs se rendent au stade, et que toutes les épouses portent des maillots avec le nom des joueurs dans le dos, waouh », a déclaré Keane. « Pour les enfants, ça va, mais les épouses et les compagnes qui portent leurs maillots, avec leur nom dans le dos, waouh. »
Wright, lui, a simplement répondu : « Ça ne me dérange pas. »
Keane a alors insisté : « Tu n’es pas d’accord avec moi ? Un an plus tard, la plupart sont séparées. Elles se font photographier en pointant du doigt un Jimmy ou un Johnny dans le dos, waouh. Tout le monde sait avec qui tu es mariée. Pour les enfants, ça passe, mais pour les conjoints, c’est ridicule. Toutes regroupées dans la même tribune familiale : “J’ai mon maillot, tu as le tien ?” Je ne l’accepte pas. »
Wright a rétorqué : « Ça ne me gêne pas, Roy. Son mari joue, elle est fière de lui et elle veut porter son maillot, c’est aussi simple que ça. »
Keane s’interroge sur la culture de la Coupe du monde
Keane a pointé du doigt un phénomène plus marqué en sélection qu’en club : la présence de maillots personnalisés sur les épaules des conjoints. L’ancien milieu de terrain s’interroge : pourquoi ces tenues font-elles leur apparition lors des compétitions internationales, alors qu’on ne les voit jamais à Old Trafford ou à Anfield durant la saison domestique ?
« Ils ne le font qu’à la Coupe du monde, on ne voit pas ça à Old Trafford ou à Anfield chaque semaine », a ajouté Keane. « Alors, qu’est-ce qu’il y a avec la Coupe du monde ? Imaginez une femme qui dirait : “Je vais mettre un maillot de foot aujourd’hui avec le nom de mon mari dans le dos.” »
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L'Angleterre poursuit son parcours en Coupe du monde
Ce débat survient alors que l’atmosphère au sein du camp anglais, sous la houlette de Thomas Tuchel, a légèrement évolué. Le technicien allemand aurait assoupli certaines des restrictions instaurées par Gareth Southgate, permettant ainsi aux conjoints de se rendre au centre d’entraînement durant la compétition. Les joueurs des « Three Lions » ont d’ailleurs été aperçus en train de célébrer avec des membres de leur famille après leur victoire contre la Croatie. Ils vont désormais se concentrer sur leur prochain match face au Ghana, mardi au Boston Stadium, pour le compte de la deuxième journée du groupe L.