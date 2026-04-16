« Waouh » - Gary Neville est complètement abasourdi par les pronostics de Paul Scholes sur le match de Premier League entre Manchester City et Arsenal

La course au titre entre dans une phase décisive ce week-end, alors qu’Arsenal se rend à Manchester, mais Scholes estime que la rencontre sera bien plus à sens unique que beaucoup ne le pensent. Invité du podcast « Stick to Football » deThe Overlap, l’ancien maestro du milieu de terrain a écarté l’idée d’une bataille tactique serrée, pariant plutôt sur l’équipe de Pep Guardiola pour balayer les visiteurs sans peine.

« Je pense que City va gagner facilement, sans problème, à moins qu’ils ne se fassent expulser ou qu’ils commettent une bêtise. Je les vois s’imposer deux ou trois à zéro », a-t-il tranché. Une prédiction sans détour qui a laissé Neville momentanément sans voix, l’ancien latéral droit balbutiant simplement : « Wow… wow ! », peine à imaginer les leaders du championnat balayés avec tant de dédain.