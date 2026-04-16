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« Waouh » - Gary Neville est complètement abasourdi par les pronostics de Paul Scholes sur le match de Premier League entre Manchester City et Arsenal
Scholes prédit une déroute à l’Etihad
La course au titre entre dans une phase décisive ce week-end, alors qu’Arsenal se rend à Manchester, mais Scholes estime que la rencontre sera bien plus à sens unique que beaucoup ne le pensent. Invité du podcast « Stick to Football » deThe Overlap, l’ancien maestro du milieu de terrain a écarté l’idée d’une bataille tactique serrée, pariant plutôt sur l’équipe de Pep Guardiola pour balayer les visiteurs sans peine.
« Je pense que City va gagner facilement, sans problème, à moins qu’ils ne se fassent expulser ou qu’ils commettent une bêtise. Je les vois s’imposer deux ou trois à zéro », a-t-il tranché. Une prédiction sans détour qui a laissé Neville momentanément sans voix, l’ancien latéral droit balbutiant simplement : « Wow… wow ! », peine à imaginer les leaders du championnat balayés avec tant de dédain.
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Neville maintient sa position sur le match nul
Neville, qui a souvent salué la ténacité d’Arsenal cette saison, s’est montré prudent au moment de livrer son pronostic. Selon lui, la pression de l’événement conduira à un match nul qui maintiendra la course au titre ouverte, plutôt que de redonner l’avantage aux hommes de Guardiola. Il a déclaré : « Je vois un match nul dimanche, sur le score de 1-1. »
Malgré l’optimisme de Neville quant à un match disputé, les statistiques indiquent que les hommes de Mikel Arteta s’apprêtent à vivre leur plus rude épreuve de la saison. Les Gunners n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières sorties et ont concédé trois défaites, dont un cinglant 2-1 face à Bournemouth. Ce passage à vide a permis à City de réduire l’écart tout en conservant un match en retard crucial, mettant une pression immense sur ce déplacement à l’Etihad.
Arteta veut faire de la Coupe d’Europe un tremplin
Alors que les experts analysent encore le résultat, Mikel Arteta espère que la qualification d’Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des champions procurera le coup de fouet mental nécessaire pour dominer Manchester City. Après un match nul 0-0 âprement disputé contre le Sporting CP, qui a propulsé les Gunners dans le dernier carré, l’Espagnol s’est montré catégorique : ce résultat servira de tremplin psychologique à son équipe.
« À 100 % », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si ce résultat pouvait servir de tremplin. « C’est un énorme coup de pouce pour remporter la demi-finale de la Ligue des champions. C’est extrêmement difficile et nous savons ce que nous avons accompli. Nous le méritons, pleinement, et nous allons en profiter parce que nous le méritons. Mon message [aux joueurs] était de leur exprimer ma gratitude. Je sais quels efforts et quel engagement ils ont fournis. »
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Rice lance un message de victoire résolu
Le vestiaire d’Arsenal garde confiance malgré le verdict sans appel de Scholes, Declan Rice menant le cri de ralliement. Le milieu de terrain a souligné que le groupe était prêt à tout donner pour remporter la victoire dimanche.
« Bien sûr, il faut gagner chaque match, nous voulons gagner chaque match de Premier League », a déclaré le joueur de 27 ans. « Notre bilan cette année est incroyable dans toutes les compétitions... Tout tient à notre envie, je serai prêt, les gars seront prêts, alors c’est parti. » Reste à savoir si cette détermination suffira à prouver que Scholes a tort lors de ce qui s’annonce comme le plus grand match de la saison.