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« Waouh, bravo ! » : Thierry Henry réagit à la maîtrise de l'espagnol par Anthony Gordon et livre son analyse sur les chances de réussite de l'ailier anglais à Barcelone
Selon Henry, Gordon possède le profil idéal pour s’adapter au jeu de position de Barcelone.
Selon Henry, Gordon possède les atouts nécessaires pour s’imposer au FC Barcelone, où il vient de s’engager en provenance de Newcastle pour un montant estimé à 80 millions d’euros (69,3 millions de livres sterling). L’ex-star catalane a souligné que la vitesse, la polyvalence et la capacité de l’ailier à percuter les défenseurs en un contre un devraient renforcer l’efficacité offensive des Blaugrana.
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Henry salue les qualités et le professionnalisme de Gordon
Henry a souligné la polyvalence de Gordon sur toute la ligne d’attaque comme l’un de ses principaux atouts, et estime que ces qualités correspondront parfaitement au football offensif que le FC Barcelone devrait pratiquer sous la houlette de Hansi Flick.
Interrogé sur le profil de l’attaquant, Henry a confié à Betway : « Je suis convaincu qu’Anthony Gordon aura un impact significatif au sein d’une équipe qui pratique un football de haut niveau. Il crée des situations de un contre un, il sait percer les défenses par ses courses derrière les lignes et il possède un vrai sens du but. Polyvalent, il peut évoluer sur les ailes ou en soutien, comme il l’a démontré à Newcastle.
C’est un rêve qui devient réalité pour lui, et il a réglé son transfert avant la Coupe du monde afin de se concentrer sur sa préparation estivale. C’est aussi un excellent coup pour Barcelone : le club a bouclé l’affaire tôt, car pendant la Coupe du monde il n’est pas facile de discuter avec les joueurs. Espérons pour lui que l’impact sera énorme ; tout semble réuni pour que cela se passe bien. »
Impressionné par la transition linguistique
En dehors du terrain, Gordon a retenu l’attention en s’exprimant en espagnol lors d’une partie de sa conférence de presse de présentation. Pour Henry, ce geste constitue une étape clé pour s’intégrer dans son nouvel environnement et créer un lien avec les supporters.
« Oui, mais c’est aussi ce qu’on est censé faire : arriver quelque part et s’adapter », a ajouté Henry. « C’est le signe qu’il a déjà une bonne compréhension de l’endroit où il se trouve.
J’ai toujours pensé qu’en arrivant dans un nouveau pays, il fallait faire l’effort de s’exprimer devant la presse et les supporters pour qu’ils puissent vous comprendre. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : “Chapeau, mon pote.” »
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Tout d’abord, concentrons-nous sur la Coupe du monde.
L’attention se portera désormais sur l’adaptation de Gordon au football espagnol et sur son rôle dans le dispositif offensif de Flick. L’ailier devra s’intégrer rapidement, tant sur le terrain qu’en dehors.
Avant de débuter sa carrière en Catalogne, l’attaquant se consacrera toutefois d’abord à ses obligations avec la sélection anglaise lors de la Coupe du monde 2026. Les Three Lions disputeront leur dernier match amical contre le Costa Rica mercredi, puis entameront le tournoi face à la Croatie dans le groupe L la semaine prochaine, un groupe qui comprend également le Ghana et le Panama.