Henry a souligné la polyvalence de Gordon sur toute la ligne d’attaque comme l’un de ses principaux atouts, et estime que ces qualités correspondront parfaitement au football offensif que le FC Barcelone devrait pratiquer sous la houlette de Hansi Flick.

Interrogé sur le profil de l’attaquant, Henry a confié à Betway : « Je suis convaincu qu’Anthony Gordon aura un impact significatif au sein d’une équipe qui pratique un football de haut niveau. Il crée des situations de un contre un, il sait percer les défenses par ses courses derrière les lignes et il possède un vrai sens du but. Polyvalent, il peut évoluer sur les ailes ou en soutien, comme il l’a démontré à Newcastle.

C’est un rêve qui devient réalité pour lui, et il a réglé son transfert avant la Coupe du monde afin de se concentrer sur sa préparation estivale. C’est aussi un excellent coup pour Barcelone : le club a bouclé l’affaire tôt, car pendant la Coupe du monde il n’est pas facile de discuter avec les joueurs. Espérons pour lui que l’impact sera énorme ; tout semble réuni pour que cela se passe bien. »