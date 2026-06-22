« Vraiment spectaculaire » : Lionel Messi revient sur son record de meilleur buteur de la Coupe du monde et explique pourquoi son penalty manqué a peut-être aidé l'Argentine à s'imposer face à l'Autriche

Le capitaine argentin a livré une nouvelle performance mémorable lors de la Coupe du monde 2026, en inscrivant un doublé qui lui a permis de dépasser le record de longue date détenu par Miroslav Klose. Après un début de match tendu, Messi a finalement ouvert le score, avant d’ajouter un deuxième but dans les dernières secondes, s’imposant ainsi comme le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Au moment d’évoquer son exploit et la qualification argentine pour les huitièmes de finale, il a donc conclu l’affaire d’un doublé mérité dans les ultimes secondes, couronnant une performance individuelle historique.

« En vérité, je suis surtout très heureux pour cette victoire », a confié le joueur de 38 ans aux journalistes. « C’était une victoire très importante, très difficile et âprement disputée. Elle nous apporte une certaine sérénité pour la suite. C’est la Coupe du monde : tous les matchs sont très équilibrés et très intenses. »