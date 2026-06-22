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« Vraiment spectaculaire » : Lionel Messi revient sur son record de meilleur buteur de la Coupe du monde et explique pourquoi son penalty manqué a peut-être aidé l'Argentine à s'imposer face à l'Autriche
Soirée record à Dallas
Le capitaine argentin a livré une nouvelle performance mémorable lors de la Coupe du monde 2026, en inscrivant un doublé qui lui a permis de dépasser le record de longue date détenu par Miroslav Klose. Après un début de match tendu, Messi a finalement ouvert le score, avant d’ajouter un deuxième but dans les dernières secondes, s’imposant ainsi comme le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.
Au moment d’évoquer son exploit et la qualification argentine pour les huitièmes de finale, il a donc conclu l’affaire d’un doublé mérité dans les ultimes secondes, couronnant une performance individuelle historique.
« En vérité, je suis surtout très heureux pour cette victoire », a confié le joueur de 38 ans aux journalistes. « C’était une victoire très importante, très difficile et âprement disputée. Elle nous apporte une certaine sérénité pour la suite. C’est la Coupe du monde : tous les matchs sont très équilibrés et très intenses. »
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Le bon côté d’un penalty manqué
Malgré le caractère historique de ses deux buts, la soirée aurait pu être encore plus fructueuse pour le numéro 10. Messi a manqué un penalty en première mi-temps, sa tentative passant à côté des buts après une approche hésitante. Toutefois, l’attaquant chevronné a suggéré que cet échec avait peut-être, en réalité, profité à l’Argentine en maintenant une intensité maximale jusqu’au coup de sifflet final.
« En réalité, la manière dont les choses se sont déroulées est spectaculaire », a reconnu Messi au sujet de ce record. « J’ai eu ce penalty qui aurait pu alourdir le score ; mais si je l’avais transformé, je n’aurais peut-être pas marqué les deux autres. On ne sait jamais, mais je suis satisfait du résultat, de ma performance et du travail de l’équipe. »
Préparation pour les phases à élimination directe
Avec six points glanés lors des deux premières journées du groupe J, les champions en titre sont déjà qualifiés pour les seizièmes de finale. Messi a souligné que, même si l’équipe vise toujours la perfection, disposer d’un dernier match de poule sans enjeu offrira au groupe de Lionel Scaloni une précieuse période de récupération, indispensable au regard du calendrier éprouvant de la compétition.
« Ces deux victoires faisaient partie de nos plans », a expliqué Messi. « Ce n’était pas facile, car ce sont des matchs très équilibrés et personne ne fait de cadeau. Ils ne nous ont pas mis en difficulté, mais c’était tout de même un match très dur ; nous devions jouer très vite et, par moments, nous y sommes parvenus. L’essentiel, c’était la qualification. Nous sommes l’Argentine et nous sommes prêts à affronter n’importe quel adversaire. »
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Messi vise un nouveau sacre en Coupe du monde
Alors que Messi vise un deuxième titre mondial consécutif pour sa sixième participation à la Coupe du monde, il a souligné l’ambiance particulière qui règne au sein du camp. Le lien entre les joueurs et les supporters de l’Albiceleste qui ont fait le déplacement reste une source de motivation alors qu’ils s’apprêtent à parcourir le long chemin qui mène à la finale.
« Quand ce groupe se retrouve, tout le monde apprécie d’être ensemble, le quotidien, de voir ces gens-là, de leur procurer ce genre de joie », a déclaré le capitaine. « Dieu merci, nous avons déjà pu leur en offrir plusieurs et nous allons essayer de poursuivre sur cette dynamique, dans cette harmonie avec le public. Comme je viens de le dire, ça se fait pas à pas. C’est long, c’est difficile, et nous nous préparons comme nous le faisons pour chaque match. Je vis cela comme je l’ai toujours vécu : j’aime jouer et prendre du plaisir sur le terrain. »