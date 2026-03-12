« Vraiment sombre » - Bernardo Silva dresse un sombre bilan de la défaite cuisante de Manchester City face au Real Madrid en Ligue des champions

Si Guardiola a promis de se battre lors du match retour, son attitude était particulièrement pragmatique compte tenu de la tâche difficile qui attend désormais son équipe. Interrogé sur les chances de qualification de son équipe, le manager de City a déclaré aux journalistes : « Pour l'instant, elles sont minces. Bien sûr, nous allons tout tenter. Tout est désormais plus difficile... mais nous serons là, nous serons avec nos supporters, nous pouvons faire mieux dans le dernier tiers et nous allons essayer. »

Le manager a été critiqué pour avoir aligné Jeremy Doku, Savinho et Antoine Semenyo en soutien à Erling Haaland, mais il a nié avoir trop modifié son onze de départ. Il a ajouté : « Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y en a eu davantage à Newcastle, où la plupart des joueurs ont disputé les derniers matchs. Je voulais qu'ils soient agressifs sur les ailes en un contre un. Jeremy a été exceptionnel, et nous avons eu un peu plus de mal sur le côté droit. Nous avons eu plusieurs occasions de marquer et nous avons essayé de voir ce qui se passerait en deuxième mi-temps, mais ils ont marqué trois fois. »