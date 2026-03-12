Getty Images Sport
« Vraiment sombre » - Bernardo Silva dresse un sombre bilan de la défaite cuisante de Manchester City face au Real Madrid en Ligue des champions
Le cauchemar européen de City à Madrid
Le score aurait pu être encore plus embarrassant pour les visiteurs si Gianluigi Donnarumma n'avait pas arrêté un penalty faible de Vinicius Jr. en deuxième mi-temps. Malgré cette échappatoire in extremis à un quatrième but, l'ambiance au sein du camp de City restait morose, les dirigeants admettant que le chemin vers les quarts de finale s'annonçait désormais semé d'embûches avant le match retour mardi prochain à l'Etihad Stadium.
Les aveux « vraiment sombres » de Silva
En réfléchissant au résultat, Silva n'a pas caché sa déception. « À 3-0, cela rend les choses un peu plus difficiles », a déclaré Bernardo. « Maintenant, on se sent vraiment mal, on voit tout en noir. Mais demain est un autre jour et, à coup sûr, la semaine prochaine, nous irons au match en pensant que nous avons une chance. »
Il a ajouté : « Je pense que mon équipe a laissé ses émotions changer le cours du match. Nous étions à l'aise, nous trouvions les bons espaces, mais après avoir encaissé le premier but, nous avons complètement perdu le contrôle, nous avons cessé de contrôler les transitions et les seconds ballons. Quand vous affrontez une équipe comme le Real Madrid, avec la qualité qu'elle possède, vous en payez le prix. »
Guardiola remet en question les chances de City
Si Guardiola a promis de se battre lors du match retour, son attitude était particulièrement pragmatique compte tenu de la tâche difficile qui attend désormais son équipe. Interrogé sur les chances de qualification de son équipe, le manager de City a déclaré aux journalistes : « Pour l'instant, elles sont minces. Bien sûr, nous allons tout tenter. Tout est désormais plus difficile... mais nous serons là, nous serons avec nos supporters, nous pouvons faire mieux dans le dernier tiers et nous allons essayer. »
Le manager a été critiqué pour avoir aligné Jeremy Doku, Savinho et Antoine Semenyo en soutien à Erling Haaland, mais il a nié avoir trop modifié son onze de départ. Il a ajouté : « Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y en a eu davantage à Newcastle, où la plupart des joueurs ont disputé les derniers matchs. Je voulais qu'ils soient agressifs sur les ailes en un contre un. Jeremy a été exceptionnel, et nous avons eu un peu plus de mal sur le côté droit. Nous avons eu plusieurs occasions de marquer et nous avons essayé de voir ce qui se passerait en deuxième mi-temps, mais ils ont marqué trois fois. »
Tous les regards tournés vers l'Etihad
City doit désormais se ressaisir en championnat contre West Ham United avant de tenter de renverser un déficit de trois buts mardi prochain. Le retour possible de Kylian Mbappé dans les rangs madrilènes pour le match retour ne fait qu'ajouter au sentiment d'appréhension qui entoure cette rencontre.
