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« Vraiment paresseux... vraiment mauvais ! » : Rodri démonte la performance de Valence lors d’une conversation privée avec Cubarsí après la victoire autoritaire du Barça à Mestalla
L’évaluation honnête du milieu de terrain captée par la caméra
La démonstration de force du Barça lors de sa victoire 5-0 contre Valence hier, dimanche, au quatrième tour de Liga, a été accompagnée de commentaires tout aussi directs de la part de son nouveau patron du milieu de terrain. Rodri, titulaire pour la première fois avec le géant catalan, a été remplacé à la 62e minute sous une ovation du public de Mestalla, un hommage généralement réservé aux héros internationaux de l’Espagne.
Cependant, une fois assis sur le banc aux côtés du jeune défenseur Pau Cubarsí, les politesses ont pris fin. Les caméras de « El Día Después » ont capté le milieu vétéran exprimant son incrédulité face au manque de qualité affiché par l’équipe à domicile.
Dans une conversation privée devenue rapidement publique, Rodri a été vu se pencher vers Cubarsí pour lui faire part de son avis sur les hôtes en difficulté. « Ils sont très paresseux, ces gars-là, très paresseux. Vraiment mauvais », a déclaré le milieu de terrain.
Le joueur de 28 ans semblait sincèrement stupéfait par le peu de résistance offert par l’adversaire, d’autant que Barcelone menait déjà largement 3-0 au moment de sa sortie.
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Le classement récent de Valence en championnat suscite la stupeur
La conversation entre les deux stars du Barça s’est poursuivie alors que Rodri s’attardait davantage sur la situation actuelle de Valence. On l’a entendu demander à ses coéquipiers des précisions sur la manière dont le club avait terminé la saison précédente, semblant incapable de concilier son niveau actuel avec sa réputation de poids lourd du football espagnol. « Ils sont terribles, ils sont terribles. Valence a fini à quelle place l’année dernière ? », a-t-il demandé.
Les critiques de Rodri ne se sont pas arrêtées à leur niveau général ; il a spécifiquement pointé leurs échecs tactiques et leur manque d’ambition durant la seconde période de la rencontre. Il a souligné avec quelle facilité Barcelone avait contrôlé le rythme du match sans faire face à de véritables contre-attaques ni à une quelconque pression. « Hé, ils n’ont même pas franchi la ligne médiane en seconde période », a-t-il conclu.
Débuts dominants pour l’internationale espagnole
Si ses commentaires sur le banc ont suscité le débat, la performance de Rodri sur le terrain a été tout simplement exemplaire. Positionné au cœur du milieu de terrain de Hansi Flick, il a dicté le jeu avec le calme et la précision qui ont fait de lui l’un des meilleurs au monde. Malgré la controverse autour d’un challenge précis dans la surface, il est resté le point central du jeu de transition du Barça.
Flick n’a pas tari d’éloges sur sa nouvelle recrue après le coup de sifflet final, soulignant son impact immédiat sur le groupe. « Tout ce que fait Rodri a du sens. C’est enthousiasmant. Pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.
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Polémique au milieu d’une masterclass
Cependant, l’après-midi n’a pas été totalement sans accroc pour l’ancien joueur de Manchester City. S’il a dominé la bataille du milieu de terrain, une action défensive précise fait depuis l’objet d’un examen minutieux de la part des analystes de l’arbitrage. Des images ont émergé d’un duel physique entre le milieu de terrain et l’attaquant de Valence Arnaut Danjuma.
En analysant l’incident, des experts ont estimé que le joueur espagnol se jette vers l’attaquant avant que celui-ci ne frappe, ce qui a conduit certains à affirmer que la décision aurait dû être d’accorder un penalty tout en infligeant un carton rouge à Rodri, même si l’arbitre, ce jour-là, n’a vu aucune raison d’intervenir.
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