« Vraiment paresseux... vraiment mauvais ! » : Rodri démonte la performance de Valence lors d’une conversation privée avec Cubarsí après la victoire autoritaire du Barça à Mestalla

La démonstration de force du Barça lors de sa victoire 5-0 contre Valence hier, dimanche, au quatrième tour de Liga, a été accompagnée de commentaires tout aussi directs de la part de son nouveau patron du milieu de terrain. Rodri, titulaire pour la première fois avec le géant catalan, a été remplacé à la 62e minute sous une ovation du public de Mestalla, un hommage généralement réservé aux héros internationaux de l’Espagne.

Cependant, une fois assis sur le banc aux côtés du jeune défenseur Pau Cubarsí, les politesses ont pris fin. Les caméras de « El Día Después » ont capté le milieu vétéran exprimant son incrédulité face au manque de qualité affiché par l’équipe à domicile.

Dans une conversation privée devenue rapidement publique, Rodri a été vu se pencher vers Cubarsí pour lui faire part de son avis sur les hôtes en difficulté. « Ils sont très paresseux, ces gars-là, très paresseux. Vraiment mauvais », a déclaré le milieu de terrain.

Le joueur de 28 ans semblait sincèrement stupéfait par le peu de résistance offert par l’adversaire, d’autant que Barcelone menait déjà largement 3-0 au moment de sa sortie.



