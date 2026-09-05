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« Vraiment intelligent » : Mikel Arteta salue le coup de maître de Xabi Alonso sur le marché des transferts à Chelsea avant le choc contre Arsenal
Chelsea renforce ses rangs avec un ancien d’Arsenal
Le mandat d'Alonso à Stamford Bridge a débuté avec de profonds changements, marqués par l'arrivée de 11 recrues estivales. Si le recrutement record de Rogers pour 117 millions de livres sterling a fait les gros titres, une autre signature en provenance d'Aston Villa a renforcé l'arrière-garde de Chelsea, puisque Martinez a rejoint l'ouest de Londres dans le cadre d'un transfert de 7,5 millions de livres sterling, s'imposant comme le gardien numéro un incontestable du club aux dépens du portier espagnol Robert Sanchez, qui a obtenu un prêt à Como le jour de la date limite du mercato.
Le gardien argentin a eu un impact immédiat lors de la palpitante victoire 4-3 de Chelsea contre Brighton le week-end dernier. Bien qu'il ait débuté avec l'emblématique numéro 26 de John Terry, Martinez a rapidement récupéré le numéro 1, qui était vacant, juste à temps pour affronter son ancien club.
- Getty Images Sport
Arteta impressionné par le mercato de Chelsea
Avant le derby londonien à fort enjeu de dimanche, l'entraîneur d'Arsenal Arteta a admis qu'il s'attendait pleinement à voir Martinez réaliser un transfert aussi médiatisé. Le gardien vétéran a passé huit ans dans le nord de Londres, aidant notamment Arteta à remporter la FA Cup et le Community Shield en 2020 avant de partir à Villa Park.
« Évidemment, je connais très bien Emi, a déclaré Arteta aux journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi. Nous l'avons eu ici. C'est un gardien de tout premier plan. »
Arteta a également reconnu que l'intégration d'un vainqueur de la Coupe du monde dans la défense de Chelsea était un coup de maître d'Alonso. Il a ajouté : « Il est clair ce qu'il va apporter à l'équipe et je pense que c'est une décision vraiment intelligente. »
Arsenal ignore les transferts manqués
La campagne de recrutement agressive de Chelsea a directement eu un impact sur les propres plans estivaux d'Arsenal. Arsenal a été fortement associé à un transfert de Rogers avant que Chelsea ne passe à l'action pour attirer l'attaquant à Stamford Bridge. Malgré les échecs sur d'autres cibles offensives comme Vinicius Jr. et Julian Alvarez, Arteta reste totalement imperturbable face à l'absence d'un renfort phare en attaque.
Interrogé sur le fait de savoir si le fait d'être passé à côté de Rogers constituait un coup dur important, l'Espagnol a rapidement écarté cette suggestion. « Je ne sais pas [si c'est une occasion manquée], ce ne sont que des opinions, a expliqué Arteta. Le mercato est fermé, et je préfère regarder toutes les choses incroyables que nous avons dans l'effectif plutôt que de passer plus de temps sur des choses qui ne font pas partie de nous à l'heure actuelle. Donc, c'est tout, et c'est ma principale responsabilité. »
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Un premier test pour le titre se profile
Les deux poids lourds londoniens abordent le choc de dimanche à l'Emirates Stadium avec un bilan parfait après leurs deux premières rencontres de Premier League. Cette confrontation servira de premier test grandeur nature pour leurs ambitions respectives dans la course au titre.
Martinez retrouvera son ancien jardin avec son nouveau numéro de maillot, dans l'objectif de museler une attaque d'Arsenal désireuse de frapper un grand coup. Pour Alonso, décrocher une victoire à l'extérieur contre le champion en titre validerait définitivement l'agitation frénétique de Chelsea sur le marché des transferts cet été.
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