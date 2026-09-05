« Vraiment intelligent » : Mikel Arteta salue le coup de maître de Xabi Alonso sur le marché des transferts à Chelsea avant le choc contre Arsenal

Le mandat d'Alonso à Stamford Bridge a débuté avec de profonds changements, marqués par l'arrivée de 11 recrues estivales. Si le recrutement record de Rogers pour 117 millions de livres sterling a fait les gros titres, une autre signature en provenance d'Aston Villa a renforcé l'arrière-garde de Chelsea, puisque Martinez a rejoint l'ouest de Londres dans le cadre d'un transfert de 7,5 millions de livres sterling, s'imposant comme le gardien numéro un incontestable du club aux dépens du portier espagnol Robert Sanchez, qui a obtenu un prêt à Como le jour de la date limite du mercato.

Le gardien argentin a eu un impact immédiat lors de la palpitante victoire 4-3 de Chelsea contre Brighton le week-end dernier. Bien qu'il ait débuté avec l'emblématique numéro 26 de John Terry, Martinez a rapidement récupéré le numéro 1, qui était vacant, juste à temps pour affronter son ancien club.



