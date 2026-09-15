Morata a souligné que l’éthique de travail inlassable du jeune ailier et son approche professionnelle passent souvent inaperçues auprès du grand public du football. Saluant l’intelligence de jeu du jeune joueur, Morata a déclaré : « Il est bien plus intelligent et beaucoup plus travailleur que ne le pensent beaucoup de gens, dans la manière dont il étudie les matches et dont il les prépare. »

L’ancien capitaine de la Roja est aussi revenu sur l’impression durable qu’il a constatée de première main lors de l’éclosion précoce du jeune joueur, ajoutant : « Il dominait l’Europe à l’âge de 16 ans, et ce que j’ai vu de mes propres yeux est vraiment incroyable. »