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« Vraiment incroyable ! » - Alvaro Morata soutient Lamine Yamal pour le Ballon d'Or après avoir vu la star de Barcelone « dominer l'Europe » à seulement 16 ans
L’attaquant encense la sensation adolescente
Dans un entretien accordé à Cadena COPE, l'attaquant né à Madrid a livré son point de vue sur les principaux prétendants à la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial. Morata, qui a entamé un nouveau chapitre de sa carrière en Segunda División avec Leganes, estime que le talent espagnol sur la scène nationale mérite pleinement la plus haute reconnaissance. L'attaquant expérimenté n'a pas hésité à placer Yamal aux côtés de stars confirmées comme Rodri, Khvicha Kvaratskhelia et Kylian Mbappe.
- Buzzi
Morata salue une maturité extrême
Morata a souligné que l’éthique de travail inlassable du jeune ailier et son approche professionnelle passent souvent inaperçues auprès du grand public du football. Saluant l’intelligence de jeu du jeune joueur, Morata a déclaré : « Il est bien plus intelligent et beaucoup plus travailleur que ne le pensent beaucoup de gens, dans la manière dont il étudie les matches et dont il les prépare. »
L’ancien capitaine de la Roja est aussi revenu sur l’impression durable qu’il a constatée de première main lors de l’éclosion précoce du jeune joueur, ajoutant : « Il dominait l’Europe à l’âge de 16 ans, et ce que j’ai vu de mes propres yeux est vraiment incroyable. »
Un parcours remarquable débouche sur un trophée
Les deux hommes ont partagé la pelouse à 15 reprises avec l’Espagne depuis une victoire éclatante en Géorgie en septembre 2023, où Yamal a marqué pour ses débuts en sélection tandis que Morata a inscrit un triplé.
Le joueur formé à La Masia compte désormais huit titres majeurs à son palmarès, dont un triplé national avec Barcelone lors de la saison 2024-2025. Après avoir mené l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026, dans la foulée de ses triomphes à l’Euro 2024 et en Ligue des nations, Yamal est devenu le plus jeune footballeur de l’histoire à soulever les deux trophées les plus prestigieux du football international.
- Avalon.red
Le gala de Londres attend le verdict
Le vainqueur du Ballon d'Or 2026 sera officiellement dévoilé lors d'une cérémonie prestigieuse à Londres le 26 octobre. La présence de Yamal sur la liste des 30 nommés renforce son statut de grand favori pour remporter le convoité Ballon d'Or. En attendant cette soirée décisive, le jeune attaquant cherchera à maintenir sa forme sur la scène nationale et européenne avec le FC Barcelone.
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