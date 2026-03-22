« Vraiment douloureux » : Tottenham réagit à sa défaite cuisante face à Nottingham Forest, tandis qu'Igor Tudor ne se présente pas à l'interview d'après-match

Bien que l'entraîneur principal Tudor ait assisté à cette défaite écrasante depuis la ligne de touche, il s'est notamment abstenu de répondre aux questions des médias après le match. Prenant la parole à sa place devant la presse, l'entraîneur adjoint Saltor a expliqué l'absence du manager. « Des raisons personnelles, des raisons familiales, et je prends le relais car ce n'est pas le moment pour lui de s'exprimer », a-t-il confirmé. Revenant sur ce résultat désastreux, Saltor a déploré la façon dont de petits détails pénalisent actuellement son équipe. Il a déclaré : « Chaque erreur en ce moment joue contre nous, chaque détail joue contre nous et cela affecte également les joueurs. Vous pouvez voir à quel point ils se battent. Nous sommes dans une situation difficile, tout le monde le sait. En première mi-temps, nous étions la meilleure équipe et nous devons rester constants sur ce plan. »