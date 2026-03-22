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« Vraiment douloureux » : Tottenham réagit à sa défaite cuisante face à Nottingham Forest, tandis qu'Igor Tudor ne se présente pas à l'interview d'après-match
Les Spurs s'enfoncent davantage dans la zone de relégation
La série noire de Tottenham s'est poursuivie dimanche avec une défaite écrasante 3-0 à domicile face à Forest, ce qui marque leur sixième défaite en sept matches de Premier League. Alors que trois équipes sont menacées de relégation, ce résultat désastreux plonge le club dans une lutte désespérée pour son maintien. Classé 17e avec seulement 30 points en 31 matchs, le club a égalé son plus faible total de points à ce stade de la saison depuis la saison 1914-1915, pendant la Première Guerre mondiale. De son côté, son vainqueur grimpe à la 16e place avec 32 points, se créant ainsi une marge de sécurité cruciale sur West Ham, qui végète à la 18e place avec 29 points. Burnley et les Wolves occupent les dernières places du classement avec respectivement 20 et 17 points.
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Saltor s'explique sur l'absence de Tudor et les difficultés de l'équipe
Bien que l'entraîneur principal Tudor ait assisté à cette défaite écrasante depuis la ligne de touche, il s'est notamment abstenu de répondre aux questions des médias après le match. Prenant la parole à sa place devant la presse, l'entraîneur adjoint Saltor a expliqué l'absence du manager. « Des raisons personnelles, des raisons familiales, et je prends le relais car ce n'est pas le moment pour lui de s'exprimer », a-t-il confirmé. Revenant sur ce résultat désastreux, Saltor a déploré la façon dont de petits détails pénalisent actuellement son équipe. Il a déclaré : « Chaque erreur en ce moment joue contre nous, chaque détail joue contre nous et cela affecte également les joueurs. Vous pouvez voir à quel point ils se battent. Nous sommes dans une situation difficile, tout le monde le sait. En première mi-temps, nous étions la meilleure équipe et nous devons rester constants sur ce plan. »
L'entraîneur rend hommage aux supporters malgré ce résultat décevant
L'entraîneur a poursuivi son analyse, révélant que les changements tactiques n'avaient pas porté leurs fruits après que l'équipe eut pris du retard. « Nous étions menés 1-0 et nous voulions nous montrer un peu plus agressifs avec les joueurs qui revenaient de blessure », a-t-il noté. « Cela n'a pas fonctionné comme prévu, mais c'était notre intention. » Abordant le poids émotionnel de ce résultat, il a dit toute la vérité sur l'ambiance au sein du groupe : « Ça nous fait mal, c'est douloureux, vraiment douloureux, mais les supporters ont été formidables aujourd'hui, du début à la fin du match. Nous devons continuer parce que nous y tenons, nous tenons aux Spurs, nous formons une famille et nous voulons sortir de cette situation. Je suis sûr à 100 % que nous pouvons surmonter cette situation. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
Après la trêve internationale, les Spurs entament une série décisive de sept rencontres pour assurer leur maintien en première division. Leur programme immédiat comprend un déplacement à Sunderland et un match à domicile contre Brighton, avant de se rendre chez les Wolves, derniers du classement. Dans la course au maintien, West Ham accueille les Wolves et se rend à Crystal Palace, ayant un besoin urgent de points pour sortir de la zone de relégation avant d’affronter Arsenal et Newcastle. De son côté, Forest, qui se trouve juste au-dessus de la zone de relégation, s’apprête à accueillir Aston Villa, en pleine forme, puis Burnley.
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