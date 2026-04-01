« Vraiment déçu » : Gennaro Gattuso s'exprime après l'élimination de l'Italie de la Coupe du monde pour la TROISIÈME fois consécutive, tandis qu'un communiqué est publié concernant l'avenir de l'entraîneur

L'impensable s'est produit une nouvelle fois pour les quadruples champions du monde. Le long parcours de l'Italie vers la rédemption s'est soldé par un cauchemar mardi soir, après une défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. Après avoir disputé la majeure partie du match à 10 contre 11 suite à l'expulsion d'Alessandro Bastoni, les Azzurri se sont finalement inclinés 4-1 lors de la séance de tirs au but, les tirs manqués de Francesco Pio Esposito et Bryan Cristante scellant leur sort.

Cette défaite en finale des barrages signifie que l'Italie manquera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, venant s'ajouter aux blessures de 2018 et 2022. C'est la première fois qu'un ancien vainqueur de la Coupe du monde échoue à se qualifier pour trois tournois consécutifs. Pour Gattuso, qui a succédé à Luciano Spalletti en juin dernier, ce résultat a été difficile à avaler compte tenu des efforts déployés par son équipe dans des circonstances difficiles.