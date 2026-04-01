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« Vraiment déçu » : Gennaro Gattuso s'exprime après l'élimination de l'Italie de la Coupe du monde pour la TROISIÈME fois consécutive, tandis qu'un communiqué est publié concernant l'avenir de l'entraîneur
Catastrophe à Zenica : l'Italie s'incline une nouvelle fois
L'impensable s'est produit une nouvelle fois pour les quadruples champions du monde. Le long parcours de l'Italie vers la rédemption s'est soldé par un cauchemar mardi soir, après une défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. Après avoir disputé la majeure partie du match à 10 contre 11 suite à l'expulsion d'Alessandro Bastoni, les Azzurri se sont finalement inclinés 4-1 lors de la séance de tirs au but, les tirs manqués de Francesco Pio Esposito et Bryan Cristante scellant leur sort.
Cette défaite en finale des barrages signifie que l'Italie manquera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, venant s'ajouter aux blessures de 2018 et 2022. C'est la première fois qu'un ancien vainqueur de la Coupe du monde échoue à se qualifier pour trois tournois consécutifs. Pour Gattuso, qui a succédé à Luciano Spalletti en juin dernier, ce résultat a été difficile à avaler compte tenu des efforts déployés par son équipe dans des circonstances difficiles.
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« Blessé », Gattuso refuse d'évoquer son avenir personnel
Visiblement ébranlé, Gattuso n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match, détournant l'attention de sa propre situation pour la porter sur la souffrance collective de l'équipe. « Je n'ai absolument aucune envie de parler de mon avenir aujourd'hui », a déclaré l'icône de l'Italie et de l'AC Milan aux journalistes, selon ESPN. « Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Plus que de me faire mal à moi, ça fait mal de voir ce groupe qui a vraiment tout donné ces derniers mois et je pense que nous méritions de récolter ce que nous avons semé. Honnêtement, je trouve qu’il est trop réducteur et trop immature de parler de mon avenir aujourd’hui. Ici, nous devrions parler de l’Italie, du maillot de l’équipe nationale, du fait que c’est un nouveau coup dur même si, cette fois, nous ne le méritions pas. Nous méritions mieux et c’est pourquoi mon avenir n’a pas d’importance.»
Le président de la Fédération italienne de football soutient l'entraîneur
Malgré le caractère catastrophique de l'échec en Coupe du monde, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a publié un communiqué de soutien à l'encadrement technique. « Je dois féliciter Gattuso. Je pense qu'il a été un excellent entraîneur. Je lui ai demandé de rester à la tête de ces joueurs », a confirmé Gravina.
Cependant, l'ambiance au sein du camp reste morose, le chef de la délégation, Gianluigi Buffon, partageant le sentiment que la blessure est encore trop récente pour prendre des décisions à long terme. Le légendaire gardien a ajouté : « C'est quelque chose qui fait vraiment mal et qui fait que nous risquons de ne pas réfléchir clairement, donc je m'arrêterai là. Nous serons ici jusqu'en juin, puis nous verrons comment tout cela sera géré. »
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Une fédération en crise
Ces échecs répétés à se qualifier pour la scène internationale ont exercé une pression énorme sur Gravina lui-même. Après avoir supervisé deux campagnes de qualification infructueuses, le président a admis qu’une réunion du conseil de la fédération avait été convoquée pour la semaine prochaine afin d’évaluer la situation du football italien. Une fois la poussière retombée, les Azzurri devront à nouveau attendre quatre ans pour prouver qu’ils ont toujours leur place parmi l’élite du football international.