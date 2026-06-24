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Vozinha pourrait changer d’air : le gardien cap-verdien, héroïque lors de la Coupe du monde face à l’Espagne, serait proposé à un club de deuxième division
Une star de la Coupe du monde serait proposée à Ceará
Le gardien chevronné est devenu une star du jour au lendemain après que le Cap-Vert a tenu en échec l’Espagne, géant européen, sur le score de 0-0 lors de son match d’ouverture le 15 juin. Vozinha a été l’homme du match, réalisant sept arrêts décisifs, dont six à l’intérieur de la surface de réparation.
Selon Jangadeiro, information confirmée par Globo, le gardien se disait partant pour ce challenge. Le Ceará, fraîchement emmené par son nouvel entraîneur Daniel Paulista, travaille d’arrache-pied pour finaliser le dossier.
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Un club brésilien rejette une offre de transfert
Malgré l’insistance de ses agents, le Ceará a décidé de ne pas donner suite au transfert. La direction, qui a préféré conserver ses gardiens actuels, n’a pas ouvert de négociations officielles pour le portier de 40 ans.
Actuellement englué dans la deuxième partie du classement de la Série B, le club estime déjà disposer de suffisamment d’options dans les cages. De son côté, Vozinha a poursuivi son parcours en Coupe du monde cette semaine, contribuant au match nul (2-2) face à l’Uruguay. Peu sollicité, le gardien a tout de même réalisé 39 interventions et deux dégagements, permettant à sa sélection de rester invaincue dans la compétition.
Nom historique et scénarios de qualification du groupe H
Avant de briller en Coupe du monde, Vozinha portait les couleurs du GD Chaves, en deuxième division portugaise, où il a disputé 19 matchs la saison passée. Son prénom rend hommage au célèbre latéral droit brésilien Josimar, figure de la Coupe du monde 1986.
Bien qu’un départ au Brésil ne soit pas d’actualité, il se concentre désormais pleinement sur ses obligations internationales. Le Cap-Vert totalise pour l’instant deux points dans le groupe H, récoltés après deux nuls de bonne facture. Pour décrocher sa qualification pour les seizièmes de finale, il devra battre l’Arabie saoudite, actuellement dernière du groupe avec un point, lors de leur dernier match décisif de la phase de groupes.
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Projets d’avenir pour le Ceará et le Cap-Vert
De source sûre, le président du Ceará, João Paulo Silva, a confirmé que le club avait déjà conclu des accords avec cinq nouveaux joueurs en prévision du mercato estival, qui s’ouvrira le 20 juillet. Côté sélection, Vozinha se concentre désormais sur l’affiche décisive contre l’Arabie saoudite. Une victoire enverrait le Cap-Vert en huitièmes de finale, une première, et pourrait attirer encore davantage de prétendants pour le gardien vétéran et héroïque.