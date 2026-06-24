Le gardien chevronné est devenu une star du jour au lendemain après que le Cap-Vert a tenu en échec l’Espagne, géant européen, sur le score de 0-0 lors de son match d’ouverture le 15 juin. Vozinha a été l’homme du match, réalisant sept arrêts décisifs, dont six à l’intérieur de la surface de réparation.

Selon Jangadeiro, information confirmée par Globo, le gardien se disait partant pour ce challenge. Le Ceará, fraîchement emmené par son nouvel entraîneur Daniel Paulista, travaille d’arrache-pied pour finaliser le dossier.



