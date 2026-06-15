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Vozinha, le gardien vedette du Cap-Vert, a révélé que sa mère n’a pas pu assister à sa performance sensationnelle en Coupe du monde contre l’Espagne en raison de problèmes de visa
Une soirée historique à Atlanta
Entré dans l’histoire du football africain, le Cap-Vert a disputé son tout premier match en phase finale de la Coupe du monde masculine en contrariant les champions d’Europe en titre. Les « Requins bleus » ont défié les pronostics en décrochant un précieux point face à une sélection espagnole pourtant étincelante, grâce notamment à leur gardien de 40 ans, Vozinha, auteur de sept parades de haut rang qui ont tenu les favoris du tournoi à distance.
Le gardien vétéran, qui évolue actuellement au Chaves, club de deuxième division portugaise, a été le pilier émotionnel de l’équipe. Après avoir réalisé sept arrêts décisifs pour préserver son invincibilité, il a été nommé meilleur joueur du match. Cependant, alors qu’il fêtait cette victoire avec ses coéquipiers à Atlanta, ses pensées allaient à ceux qui n’avaient pas pu être là pour partager cette gloire.
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Les problèmes de visa brisent des cœurs
Après sa performance historique, Vozinha s'est confié aux médias sur les raisons personnelles qui ont empêché sa famille de le soutenir sur le sol américain. « J'ai pleuré après le match parce que j'ai grandi avec mes grands-parents quand j'étais enfant, et ils n'ont pas pu être là. Ils sont décédés il y a quelques années. Ma mère n'a pas pu venir non plus à cause d'un problème de visa et des frais que cela impliquait. Nous n'avons pas réussi à régler cela à temps », a expliqué le gardien de but.
Malgré ces absences, le gardien est resté focalisé sur la performance collective. « C’est un message de remerciement à tous les Capverdiens. Nous sommes très heureux ; ce groupe a beaucoup travaillé pour vivre ce moment. C’est un jour de fierté et de satisfaction », a-t-il conclu.
Battre les records de la Coupe du monde
La participation de Vozinha n’a pas seulement été déterminante pour le résultat ; elle lui a également valu une place dans les annales. À 40 ans et 12 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à faire ses débuts lors du tout premier match de Coupe du monde de son pays. Dans l’histoire de la compétition, seul le légendaire Égyptien Essam El Hadary était plus âgé lors de ses débuts en Coupe du monde, à 45 ans et 161 jours, en 2018.
Revenant sur son ascension tardive au sommet du football international, le gardien a déclaré : « Je suis tellement fier d’avoir été élu homme du match. C’est un honneur pour moi de représenter le pays que j’aime. Nous venons d’un tout petit pays et notre parcours de qualification a été très difficile. Aujourd’hui, notre rêve s’est réalisé en affrontant une équipe comme l’Espagne. Je suis très fier de toutes les personnes qui ont participé à ce processus. On travaille toute sa vie pour vivre des moments comme celui-ci. J’ai 40 ans aujourd’hui, mais je n’étais pas professionnel avant l’âge de 25 ans. C’est la récompense de tout ce parcours. »
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Conseils à son moi plus jeune
Avec encore l’Uruguay et l’Arabie saoudite à affronter dans le groupe C, le Cap-Vert peut légitimement espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour Vozinha, le parcours qui l’a mené d’un début de carrière tardif au statut d’icône de la Coupe du monde reste difficile à croire. Le gardien, qui a joué en Moldavie, en Slovaquie et à Chypre, a pris un moment pour revenir sur son parcours et sur ce que cela signifie pour son héritage.
Il a confié aux journalistes : « Je dirais au Vozinha de 18 ans d’être vraiment fier de lui. Il a beaucoup travaillé. Pour être honnête, je n’avais jamais rêvé de choses comme ça quand j’étais enfant, mais après ce match, je peux dire à mon moi plus jeune que tout cela en valait la peine. »