Entré dans l’histoire du football africain, le Cap-Vert a disputé son tout premier match en phase finale de la Coupe du monde masculine en contrariant les champions d’Europe en titre. Les « Requins bleus » ont défié les pronostics en décrochant un précieux point face à une sélection espagnole pourtant étincelante, grâce notamment à leur gardien de 40 ans, Vozinha, auteur de sept parades de haut rang qui ont tenu les favoris du tournoi à distance.

Le gardien vétéran, qui évolue actuellement au Chaves, club de deuxième division portugaise, a été le pilier émotionnel de l’équipe. Après avoir réalisé sept arrêts décisifs pour préserver son invincibilité, il a été nommé meilleur joueur du match. Cependant, alors qu’il fêtait cette victoire avec ses coéquipiers à Atlanta, ses pensées allaient à ceux qui n’avaient pas pu être là pour partager cette gloire.