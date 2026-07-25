Vozinha a un nouveau club ! La révélation cap-verdienne de la Coupe du monde finalise son transfert gratuit après avoir été pressentie par l’Inter Miami

À la surprise générale, le club chilien Colo-Colo a officialisé l’arrivée de Josimar Dias, plus connu sous le nom de « Vozinha ». Le gardien de but de 40 ans a paraphé un contrat de 18 mois et rejoint le Cacique en tant que joueur libre, son précédent bail ayant expiré. Le club chilien, qui a remporté 34 fois la Liga de Primera et une fois la Copa Libertadores, a accueilli sa nouvelle recrue avec un message simple sur les réseaux sociaux : « Bienvenue. On t'attend. »

Le vétéran arrive dans un club chargé d’histoire et qui domine actuellement le football national. Le club occupe actuellement la tête du classement chilien avec 13 points d’avance sur son rival, le Club Deportivo Universidad Católica. En s’adjoignant les services de Vozinha, la formation a renforcé son effectif avec un gardien capable de rivaliser au plus haut niveau international malgré son âge. Ce transfert met fin aux spéculations concernant son avenir, qui l’avaient vu pressenti dans plusieurs clubs, dont l’Inter Miami, équipe de MLS intéressée par sa venue.



