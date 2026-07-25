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Vozinha a un nouveau club ! La révélation cap-verdienne de la Coupe du monde finalise son transfert gratuit après avoir été pressentie par l’Inter Miami
Les grands clubs sud-américains se disputent un gardien chevronné
À la surprise générale, le club chilien Colo-Colo a officialisé l’arrivée de Josimar Dias, plus connu sous le nom de « Vozinha ». Le gardien de but de 40 ans a paraphé un contrat de 18 mois et rejoint le Cacique en tant que joueur libre, son précédent bail ayant expiré. Le club chilien, qui a remporté 34 fois la Liga de Primera et une fois la Copa Libertadores, a accueilli sa nouvelle recrue avec un message simple sur les réseaux sociaux : « Bienvenue. On t'attend. »
Le vétéran arrive dans un club chargé d’histoire et qui domine actuellement le football national. Le club occupe actuellement la tête du classement chilien avec 13 points d’avance sur son rival, le Club Deportivo Universidad Católica. En s’adjoignant les services de Vozinha, la formation a renforcé son effectif avec un gardien capable de rivaliser au plus haut niveau international malgré son âge. Ce transfert met fin aux spéculations concernant son avenir, qui l’avaient vu pressenti dans plusieurs clubs, dont l’Inter Miami, équipe de MLS intéressée par sa venue.
- AFP
L'héritage de la Coupe du monde en Amérique du Nord
La notoriété de Vozinha a explosé lors du parcours historique du Cap-Vert jusqu’aux seizièmes de finale de la Coupe du monde. Lors du match d’ouverture de l’équipe, un match nul âprement disputé contre l’Espagne, future vainqueure du tournoi, il a réalisé une série époustouflante de sept arrêts. Cette performance lui a permis de devenir le gardien de but le plus âgé à avoir réussi un blanchissage pour ses débuts en Coupe du monde. Les « Requins bleus » se sont appuyés sur son expérience tout au long de la phase de groupes, au cours de laquelle ils ont dépassé leurs limites pour se qualifier pour les phases à élimination directe.
Ses prestations ne se sont pas limitées au terrain : elles l’ont propulsé au rang de star planétaire du jour au lendemain. Son nombre d’abonnés Instagram, qui était d’environ 50 000 avant le tournoi, a bondi à près de 14 millions après le match contre l’Espagne. Depuis son arrivée au Chili, ce total a continué de grimper pour atteindre l’incroyable seuil de 29,5 millions d’abonnés. Un engouement qui illustre l’impact culturel considérable qu’il a eu lors du tournoi nord-américain.
Mettre des bâtons dans les roues du GOAT en phase à élimination directe
Le moment fort du tournoi de Vozinha s’est sans doute produit lors du match des 32e de finale contre l’Argentine, tenante du titre. Au cours d’une rencontre qui a captivé les observateurs neutres, le gardien cap-verdien a livré une performance héroïque, repoussant au total huit tentatives adverses. Quatre de ces arrêts, tous décisifs, ont été réalisés face à Lionel Messi, dont une parade spectaculaire sur un coup franc caractéristique de la star de l’Inter Miami. Malgré ses efforts, le Cap-Vert s’est finalement incliné de justesse, 3-2, face à l’Albiceleste.
Après la rencontre, Vozinha a confié qu’un échange émouvant avec Messi restera gravé dans sa mémoire : « Je suis allé voir Messi après le match. Il m’a pris dans ses bras et m’a dit : “Tu es formidable. Ton peuple peut être fier de toi.» Le gardien a alors sollicité l’échange de maillots, une demande à laquelle Messi a immédiatement acquiescé : « Je l’ai remercié et je lui ai dit : “Merci, Leo. Tu es le meilleur.” Puis je lui ai demandé si on pouvait échanger nos maillots. Leo m’a répondu qu’il me le donnerait dans les couloirs après l’interview. »
- AFP
De la troisième division au « Best XI » de la Coupe du monde
Sa régularité tout au long du tournoi a été récompensée lorsque la FIFA l’a sélectionné dans le « Best XI » officiel de la Coupe du monde. Il s’agissait d’un exploit remarquable pour un joueur qui avait passé les trois saisons précédentes au G.D. Chaves, en deuxième division portugaise. Sa capacité à garder son sang-froid face aux attaquants les plus redoutés du monde, notamment contre l’Arabie saoudite où il a signé son deuxième match sans encaisser de but, a prouvé qu’il restait un professionnel de haut niveau, capable de mener son équipe depuis la défense.
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