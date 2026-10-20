Ce début de saison en championnat, le plus prolifique de sa carrière, est d’autant plus remarquable que des blessures à répétition avaient fortement perturbé ses précédentes saisons en Allemagne. Désormais en pleine forme et en réussite, l’attaquant semble capable de battre son record personnel de 24 buts en championnat, établi lors de la saison 2021-22.

Au-delà des performances individuelles, le résultat de dimanche a prolongé le remarquable redressement du Bayer Leverkusen sous la direction de Carles Martinez Novell, après une défaite face à Elversberg lors de la première journée. Le club a pris 13 points sur 15 possibles lors de cette série.

À égalité de points avec Fribourg, quatrième, Leverkusen ne compte qu’un point de retard sur le Bayern, leader du championnat, et confirme son statut de véritable prétendant au titre.