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« Voyons où je m’arrêterai ! » : Patrik Schick, attaquant du Bayer Leverkusen, fier d’être entré dans l’histoire de la Bundesliga en marquant lors de six matches consécutifs
Un buteur redoutable établit une nouvelle référence
Schick a exprimé sa fierté après être entré dans l’histoire de l’élite allemande en marquant lors de chacune des six premières journées de la saison 2026-2027. L’attaquant de 30 ans a offert une victoire 2-1 au Bayer Leverkusen face à Fribourg, jusque-là invaincu, en reprenant à la 76e minute une passe en retrait du jeune milieu de terrain Ibrahim Maza. Sa série de six matches consécutifs avec un but dépasse le précédent record du club, établi à cinq par Dimitar Berbatov en 2005-2006 et Stefan Kiessling en 2009-2010.
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Un buteur prolifique savoure un cap historique
Cet exploit historique s’ajoute à un autre cap personnel franchi plus tôt cette saison, lorsque l’attaquant est devenu le joueur non allemand ayant inscrit le plus de buts pour le club en Bundesliga. Réagissant à sa série record après le coup de sifflet final face à Fribourg, Schick a déclaré : « Bien sûr, ce record me rend fier. Six d’affilée, c’est très beau. J’ai la chance de continuer à marquer et je vais continuer comme ça. On verra où je m’arrêterai ! »
Le retour en forme donne un nouvel élan à la course au titre
Ce début de saison en championnat, le plus prolifique de sa carrière, est d’autant plus remarquable que des blessures à répétition avaient fortement perturbé ses précédentes saisons en Allemagne. Désormais en pleine forme et en réussite, l’attaquant semble capable de battre son record personnel de 24 buts en championnat, établi lors de la saison 2021-22.
Au-delà des performances individuelles, le résultat de dimanche a prolongé le remarquable redressement du Bayer Leverkusen sous la direction de Carles Martinez Novell, après une défaite face à Elversberg lors de la première journée. Le club a pris 13 points sur 15 possibles lors de cette série.
À égalité de points avec Fribourg, quatrième, Leverkusen ne compte qu’un point de retard sur le Bayern, leader du championnat, et confirme son statut de véritable prétendant au titre.
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Un test à l’extérieur attend les prétendants en regain de forme
Leverkusen cherchera désormais à poursuivre sur sa lancée lors de son déplacement à Hoffenheim, à l’occasion de la 7e journée. Avec son attaquant vedette au sommet de sa forme physique, le club visiteur a une belle occasion de le voir marquer lors d’un septième match de championnat consécutif. S’imposer à l’extérieur sera essentiel pour Leverkusen afin de maintenir la pression sur le Bayern en tête de la Bundesliga.
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