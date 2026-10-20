« Vous voyez à quel point Liverpool est un grand club ! » : Ronald Araujo se confie sur son changement de poste et sa vie à Anfield

Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo a représenté les joueurs lors de la conférence de presse de lundi, avant la réception de Villarreal à Anfield en Ligue des champions de l’UEFA. Arrivé de Barcelone, l’international uruguayen a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux que lui ont réservé les supporters locaux.

Araujo a reconnu que jouer pour Liverpool s’accompagnait d’exigences considérables, mais a assuré qu’il s’épanouissait sous la pression de fortes attentes.

Le défenseur a affirmé être pleinement déterminé à obtenir des succès dans les compétitions nationales comme européennes.