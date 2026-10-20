Mark Pain
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« Vous voyez à quel point Liverpool est un grand club ! » : Ronald Araujo se confie sur son changement de poste et sa vie à Anfield
Araujo savoure ses responsabilités à Liverpool et son lien avec les supporters
Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo a représenté les joueurs lors de la conférence de presse de lundi, avant la réception de Villarreal à Anfield en Ligue des champions de l’UEFA. Arrivé de Barcelone, l’international uruguayen a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux que lui ont réservé les supporters locaux.
Araujo a reconnu que jouer pour Liverpool s’accompagnait d’exigences considérables, mais a assuré qu’il s’épanouissait sous la pression de fortes attentes.
Le défenseur a affirmé être pleinement déterminé à obtenir des succès dans les compétitions nationales comme européennes.
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Un défenseur met en garde contre le jeu de possession de Villarreal
Pour avoir affronté Villarreal à de nombreuses reprises lors de son passage en Espagne, Araujo a prévenu que le Sous-marin jaune possédait une qualité de passe exceptionnelle. « Après Barcelone, c’est l’équipe qui a le plus de possession en Liga. Cela en dit long sur le type de joueurs dont elle dispose », a observé Araujo.
« Je connais bien Villarreal ; je l’ai affronté de nombreuses fois. C’est une grande équipe, avec de grands joueurs. »
« Mais nous sommes à Anfield et nous avons notre identité. Nous devons tout donner dès la première minute et imposer notre jeu », a-t-il affirmé.
Capacité d’adaptation, cours de langue et absence de Szoboszlai
Araujo a apprécié d’évoluer au poste d’arrière droit sous les ordres d’Iraola. Il a également révélé qu’il apprenait l’anglais pour mieux communiquer avec de jeunes coéquipiers comme Rio Ngumoha et Jeremy Jacquet. « Je ne vais pas nier que je me sens plus à l’aise en défense centrale, mais ce n’est pas un problème », a indiqué Araujo.
« Dans le football, il existe un langage universel : si vous devez crier sur quelqu’un, il comprendra. »
Évoquant l’absence de Dom Szoboszlai pour cause de blessure, Araujo a ajouté : « Dom est un joueur spectaculaire... Pour l’instant, nous ne pouvons pas l’aligner et je suis sûr qu’il va nous manquer, mais notre effectif compte des joueurs de grande qualité. »
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Liverpool veut prolonger sa domination à domicile en Europe
Fort de 15 victoires lors de ses 16 derniers matches de phase de groupes ou de phase de ligue de la Ligue des champions à Anfield, Liverpool aborde cette rencontre avec une grande confiance.
Bien que Villarreal arrive après une victoire 3-1 contre Naples, Araujo reste convaincu que Liverpool a les qualités nécessaires pour aller loin en Europe.
À 20 h 00 BST, Liverpool visera les trois points pour conserver son sans-faute dans la compétition cette saison.
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