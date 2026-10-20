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imago-sport-1084718970.jpgMark Pain
Alvino Hanafi
Traduit par

« Vous voyez à quel point Liverpool est un grand club ! » : Ronald Araujo se confie sur son changement de poste et sa vie à Anfield

Liverpool
R. Araujo
Liverpool vs Villarreal
Villarreal
Ligue des Champions

Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo a appelé ses coéquipiers à imposer leur identité face à Villarreal, qui se rendra à Anfield mardi. L’international uruguayen a détaillé sa rapide adaptation à la vie dans le Merseyside, notamment son apprentissage de l’anglais pour renforcer son rôle de leader.

  • Araujo savoure ses responsabilités à Liverpool et son lien avec les supporters

    Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo a représenté les joueurs lors de la conférence de presse de lundi, avant la réception de Villarreal à Anfield en Ligue des champions de l’UEFA. Arrivé de Barcelone, l’international uruguayen a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux que lui ont réservé les supporters locaux.

    Araujo a reconnu que jouer pour Liverpool s’accompagnait d’exigences considérables, mais a assuré qu’il s’épanouissait sous la pression de fortes attentes.

    Le défenseur a affirmé être pleinement déterminé à obtenir des succès dans les compétitions nationales comme européennes.

  • imago-sport-1084586350.jpgPropaganda Photo

    Un défenseur met en garde contre le jeu de possession de Villarreal

    Pour avoir affronté Villarreal à de nombreuses reprises lors de son passage en Espagne, Araujo a prévenu que le Sous-marin jaune possédait une qualité de passe exceptionnelle. « Après Barcelone, c’est l’équipe qui a le plus de possession en Liga. Cela en dit long sur le type de joueurs dont elle dispose », a observé Araujo.

    « Je connais bien Villarreal ; je l’ai affronté de nombreuses fois. C’est une grande équipe, avec de grands joueurs. »

    « Mais nous sommes à Anfield et nous avons notre identité. Nous devons tout donner dès la première minute et imposer notre jeu », a-t-il affirmé.

  • Capacité d’adaptation, cours de langue et absence de Szoboszlai

    Araujo a apprécié d’évoluer au poste d’arrière droit sous les ordres d’Iraola. Il a également révélé qu’il apprenait l’anglais pour mieux communiquer avec de jeunes coéquipiers comme Rio Ngumoha et Jeremy Jacquet. « Je ne vais pas nier que je me sens plus à l’aise en défense centrale, mais ce n’est pas un problème », a indiqué Araujo.

    « Dans le football, il existe un langage universel : si vous devez crier sur quelqu’un, il comprendra. »

    Évoquant l’absence de Dom Szoboszlai pour cause de blessure, Araujo a ajouté : « Dom est un joueur spectaculaire... Pour l’instant, nous ne pouvons pas l’aligner et je suis sûr qu’il va nous manquer, mais notre effectif compte des joueurs de grande qualité. »

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    Liverpool veut prolonger sa domination à domicile en Europe

    Fort de 15 victoires lors de ses 16 derniers matches de phase de groupes ou de phase de ligue de la Ligue des champions à Anfield, Liverpool aborde cette rencontre avec une grande confiance.

    Bien que Villarreal arrive après une victoire 3-1 contre Naples, Araujo reste convaincu que Liverpool a les qualités nécessaires pour aller loin en Europe.

    À 20 h 00 BST, Liverpool visera les trois points pour conserver son sans-faute dans la compétition cette saison.

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