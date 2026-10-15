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« Vous voulez tuer un joueur ? » : Jose Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s’en prend à la Fédération espagnole de football et s’interroge sur le moment choisi pour suspendre Vinicius Jr après la victoire 4-3 contre la Roma
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L’entraîneur portugais fustige le moment choisi pour les mesures disciplinaires
Le technicien portugais s’en est pris à la Fédération espagnole de football après que celle-ci a confirmé une suspension de quatre matches pour sa vedette brésilienne, peu avant le match de Ligue des champions contre son ancien club au Stadio Olimpico. Cette sanction sur le plan national a été prononcée à la suite d’une altercation avec Nathan Saliba, marquée par un tirage de cheveux, lors de la victoire 1-0 contre Villarreal samedi. L’entraîneur a ensuite boycotté sa conférence de presse d’après-match.
Malgré le choc provoqué par cette nouvelle, le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire après avoir été mené de deux buts, grâce à des réalisations tardives de Carlos Espi, Endrick et Antonio Rudiger, qui ont scellé une victoire renversante 4-3.
Une annonce d’avant-match déclenche la colère au bord du terrain
La colère de Mourinho a éclaté lorsque le verdict de la commission disciplinaire est parvenu jusqu'au bus de l'équipe, à seulement deux heures du coup d'envoi face à la formation de Gian Piero Gasperini. Cette décision de dernière minute a semblé perturber la concentration de Vinicius : l'attaquant a perdu le ballon sur l'action qui a mené au deuxième but de l'équipe à domicile, avant d'être remplacé immédiatement après que Donyell Malen a inscrit son deuxième but à la 57e minute.
Après l'incroyable remontée de son équipe, Mourinho a mis en cause le moment choisi pour annoncer la décision : « Pensez-vous qu'il soit normal qu'un joueur d'une équipe espagnole, qui doit disputer un match également important pour le football espagnol, apprenne deux heures avant ce match qu'il a écopé d'une suspension de quatre matches ? »
« Ils ne pouvaient pas le faire demain matin ? Faut-il que nous prenions le bus et soyons presque arrivés au stade pour apprendre que Vinicius est suspendu pour quatre matches ? Maintenant, ils font les choses sans aucune honte. Tout est au grand jour désormais. Deux heures avant le match, un joueur doit apprendre qu'il est suspendu pour quatre matches. Une équipe espagnole qui a rapporté trois points au football espagnol, pour le classement, pour le prestige du football espagnol. Vous voulez tuer un joueur deux heures avant le match ? Cela ne me semble pas normal. »
- Pressinphoto
Un tirage de cheveux entraîne une lourde sanction
L’incident face à Villarreal s’est produit après l’entrée en jeu de Vinicius à la 52e minute. L’ailier pensait avoir doublé l’avance du Real Madrid, mais l’arbitre a annulé le but et l’a expulsé après avoir consulté l’écran au bord du terrain. La commission de discipline de la fédération espagnole lui a ensuite infligé deux matches de suspension pour s’être « comporté violemment ... (alors qu’il) n’était pas en position de disputer le ballon », ainsi que deux matches supplémentaires pour « protestations » envers les arbitres. Reconnaissant son erreur coûteuse, l’ailier a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, se disant « désolé auprès de l’équipe et des supporters du [Madrid] ».
Une suspension lourde de conséquences avant le choc du Clasico
La victoire dans la capitale italienne, marquée par Kylian Mbappe devenant le plus jeune joueur à atteindre les 100 matches en Ligue des champions à 27 ans, donne un élan précieux au Real Madrid, qui reste au contact en tête du classement. Mais l’absence de Vinicius en championnat pose un sérieux casse-tête tactique à Mourinho avant une série de rencontres exigeantes en Liga : d’abord contre Séville le 18 octobre, puis face à Barcelone lors du Clasico le 25 octobre. Le joueur phare du Real Madrid manquera également deux autres matches de championnat le mois prochain, contre le Racing Santander le 1er novembre et lors du déplacement à Valence six jours plus tard.
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