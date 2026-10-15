La colère de Mourinho a éclaté lorsque le verdict de la commission disciplinaire est parvenu jusqu'au bus de l'équipe, à seulement deux heures du coup d'envoi face à la formation de Gian Piero Gasperini. Cette décision de dernière minute a semblé perturber la concentration de Vinicius : l'attaquant a perdu le ballon sur l'action qui a mené au deuxième but de l'équipe à domicile, avant d'être remplacé immédiatement après que Donyell Malen a inscrit son deuxième but à la 57e minute.

Après l'incroyable remontée de son équipe, Mourinho a mis en cause le moment choisi pour annoncer la décision : « Pensez-vous qu'il soit normal qu'un joueur d'une équipe espagnole, qui doit disputer un match également important pour le football espagnol, apprenne deux heures avant ce match qu'il a écopé d'une suspension de quatre matches ? »

« Ils ne pouvaient pas le faire demain matin ? Faut-il que nous prenions le bus et soyons presque arrivés au stade pour apprendre que Vinicius est suspendu pour quatre matches ? Maintenant, ils font les choses sans aucune honte. Tout est au grand jour désormais. Deux heures avant le match, un joueur doit apprendre qu'il est suspendu pour quatre matches. Une équipe espagnole qui a rapporté trois points au football espagnol, pour le classement, pour le prestige du football espagnol. Vous voulez tuer un joueur deux heures avant le match ? Cela ne me semble pas normal. »