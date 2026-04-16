Vous suivez, Aurelio De Laurentiis ? Le carton rouge coûteux d’Eduardo Camavinga, la décision de Luis Díaz de quitter Liverpool et tous les gagnants et perdants de ce classique de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid

L’une des propositions les plus discutables de l’Italien visait à réduire la durée des mi-temps à 25 minutes, une idée dont l’ineptie a été illustrée mercredi soir à l’Allianz Arena. Cinq buts ont été inscrits lors d’une première période haletante : le Bayern a deux fois revenu au score face à un Real en pleine remontée, avant que Kylian Mbappé ne redonne l’avantage aux Blancos juste avant la mi-temps, fixant le score cumulé à 3-3.
À ce stade, tout restait possible : les Bavarois dominaient, mais les Madrilènes se montraient redoutables en contres. À cinq minutes de la fin, Eduardo Camavinga était expulsé pour un deuxième carton jaune, et le Bayern en profitait : Luis Díaz redonnait l’avantage aux siens avant que Michael Olise ne scelle le score d’une frappe magnifique dans les dernières secondes.
Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de cette soirée dramatique à Munich, où le Bayern a battu le Real 4-3 et 6-4 sur l’ensemble des deux matchs.