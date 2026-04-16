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Real Madrid Bayern Munich winners losers GFXGOAL
Mark Doyle

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Vous suivez, Aurelio De Laurentiis ? Le carton rouge coûteux d’Eduardo Camavinga, la décision de Luis Díaz de quitter Liverpool et tous les gagnants et perdants de ce classique de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid

Winners & losers
Opinion
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
V. Kompany
A. Arbeloa
L. Diaz
E. Camavinga
M. Neuer
A. Lunin
Paris Saint-Germain

Quel match ! Quel affrontement ! Le quart de finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid a offert un condensé de spectacle : des buts somptueux, des erreurs de gardien et des décisions arbitrales incroyablement controversées. Au final, cette rencontre passionnante dément l’affirmation d’Aurelio De Laurentiis selon laquelle il faudrait modifier le jeu pour le rendre plus attrayant aux yeux des jeunes.

L’une des propositions les plus discutables de l’Italien visait à réduire la durée des mi-temps à 25 minutes, une idée dont l’ineptie a été illustrée mercredi soir à l’Allianz Arena. Cinq buts ont été inscrits lors d’une première période haletante : le Bayern a deux fois revenu au score face à un Real en pleine remontée, avant que Kylian Mbappé ne redonne l’avantage aux Blancos juste avant la mi-temps, fixant le score cumulé à 3-3.

À ce stade, tout restait possible : les Bavarois dominaient, mais les Madrilènes se montraient redoutables en contres. À cinq minutes de la fin, Eduardo Camavinga était expulsé pour un deuxième carton jaune, et le Bayern en profitait : Luis Díaz redonnait l’avantage aux siens avant que Michael Olise ne scelle le score d’une frappe magnifique dans les dernières secondes.

Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de cette soirée dramatique à Munich, où le Bayern a battu le Real 4-3 et 6-4 sur l’ensemble des deux matchs.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Le vainqueur est Luis Diaz.

    Luis Diaz a cruellement manqué à Liverpool mardi soir à Anfield. Privés de ses dribbles et de son sens du but, les Reds ont concédé une défaite frustrante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

    Pour être honnête, cette absence se fait sentir tout au long de la saison, les supporters regrettant le départ d’un joueur clé du titre en Premier League l’an passé – et la forme étincelante de Diaz au Bayern Munich n’a fait qu’accentuer ce sentiment chez les Reds.

    Il est vrai que les 75 millions d’euros (65 millions de livres, 88 millions de dollars) versés au Bayern Munich pour un ailier qui fêterait ses 29 ans en cours de saison semblaient, à l’époque, constituer une bonne affaire pour Liverpool ; les Bavarois estimaient avoir réalisé un coup de maître, et les événements actuels leur donnent raison.

    Son but à l’Allianz Arena mercredi soir, le 24e de sa saison, a été décisif : il a brisé la résistance du Real Madrid peu après l’exclusion d’un joueur merengue.

    Alors que ses anciens coéquipiers sont désormais éliminés de la Ligue des champions, Diaz reste en course pour soulever le trophée pour la première fois, tout en livrant le meilleur football de sa carrière.

    Si quitter Liverpool est souvent un pas en arrière pour beaucoup de joueurs, Diaz, lui, a franchi un cap.

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  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    Pire performance : le poste de gardien de but

    Malgré le haut niveau de jeu affiché, les gardiens ont connu une soirée difficile.

    Andriy Lunin et Manuel Neuer savaient qu’ils seraient sollicités, et la rencontre s’est effectivement transformée en un va-et-vient permanent entre deux arrière-gardes friables. Au lieu de maintenir leur équipe dans le match, les deux gardiens ont surtout couru le risque de tout gâcher.

    Le premier but madrilène était évitable : Neuer a offert le ballon à Güler. Cinq minutes plus tard, Lunin a fait encore pire en se faisant surprendre dans ses propres filets, offrant l’égalisation au Bayern. Le deuxième but des Merengues aurait lui aussi pu être évité, Neuer ayant touché le coup franc de Güler sans réussir à le repousser.

    Si les deux gardiens ont bien réalisé quelques arrêts décisifs, leurs erreurs respectives ont largement dominé la rencontre, offrant un bien triste spectacle pour l’image des gardiens de but.


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Vainqueur : le Bayern Munich

    Le Bayern a franchi une étape décisive pour mettre fin à sa série de quatre éliminations consécutives en phase à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid, en s’imposant chez les « Blancos » au Santiago Bernabéu la semaine dernière, pour la première fois en 25 ans.

    Néanmoins, à Munich, personne ne considérait l’affaire comme entendue avant le match retour. La légende du club Karl-Heinz Rummenigge a d’ailleurs mis en garde sur DAZN : « Nous ne devons pas commettre l’erreur de nous laisser emporter par l’euphorie. Le Real Madrid nous a causé bien des soucis ici à Munich au fil des ans. »

    À la mi-temps, mercredi soir, ils semblaient même capables d’infliger de nouvelles souffrances aux Bavarois. Si le Bayern avait dominé les 45 premières minutes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers menaient 3-2 et se montraient redoutables en contre-attaque.

    Salutons donc le sang-froid de Vincent Kompany et de ses joueurs. Tandis que Madrid perdait la tête dans une fin de match irrationnelle, le Bayern conservait la sienne pour briser, enfin, la malédiction madrilène.

    « Le Real Madrid reste le Real Madrid, une menace permanente », a analysé Kompany au micro de DAZN après la rencontre. « Mais les garçons ont fait preuve d'une grande force mentale pour surmonter les coups du sort. Nous sommes restés sereins, convaincus que notre moment viendrait. »

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Perdant : Álvaro Arbeloa

    Quel avenir pour Arbeloa ? Son arrivée en janvier s’est accompagnée d’un flou sur la durée de sa mission. Madrid n’avait pas précisé si cette nomination était temporaire ou permanente. Arbeloa a déclaré qu’il devait gagner, mais qu’a-t-il réellement apporté ? Une victoire n’aurait pas totalement répondu à cette question, mais elle aurait offert un peu de clarté. En réalité, la double confrontation ressemblait à un référendum pour l’Espagnol : une qualification lui aurait peut-être permis de conserver son poste à long terme. Il a finalement échoué.

    Ironie du sort, l’ancien défenseur central n’a pas commis beaucoup d’erreurs : aligner Thiago Pitarch au match aller, apparu dépassé lors de la défaite 2-1, pouvait sembler discutable, mais le jeune homme avait brillé les semaines précédentes et Jude Bellingham n’était pas à 100 %.

    Il a tenté de recréer ce « vaudou madrilène » si souvent décisif en C1, sans succès. La sévérité du carton rouge infligé à Camavinga fera débat, mais le club madrilène devrait tout de même se mettre en quête d’un nouveau technicien cet été. De son côté, Arbeloa devra sans doute s’interroger et identifier où sa carrière d’entraîneur peut vraiment prendre son essor.


  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Vainqueur : Les Neutres

    Madrid a tenu son rang dans ce quart de finale captivant, mais la meilleure équipe s’est logiquement qualifiée, et il faut insister sur le mot « équipe ». Si le Bayern présente des lacunes défensives, avec un milieu de terrain qui a donné des sueurs froides à Vincent Kompany, c’est avant tout un groupe exceptionnel, capable de conserver le ballon avec brio et de le récupérer sans relâche.

    Convaincus de leur supériorité, Joshua Kimmich et Olise l’ont d’ailleurs reconnu après la rencontre : ils savaient que leur emprise sur le match finirait par payer.

    D’un œil neutre, il était réconfortant de voir leur mélange de qualité et de caractère récompensé, surtout face à un groupe d’individus capable de fulgurances comme de crises d’humeur pathétiques. On ne peut s’empêcher de se demander ce que Vinicius Junior et ses coéquipiers pourraient accomplir s’ils encerclaient leurs adversaires avec autant d’énergie qu’ils ont encerclé l’arbitre après le coup de sifflet final.

    Même si l’idée de voir Kylian Mbappé croiser son ancien club en demi-finale était séduisante, la perspective d’un duel Bayern-PSG pour une place en finale s’annonce tout aussi savoureuse. À vrai dire, cela aurait probablement dû être la finale tant ces deux équipes, actuellement les plus attractives au monde, offrent un spectacle aussi plaisant que les matches d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid peuvent être pénibles à suivre.

    D’ici là, savourons l’idée de voir le Bayern et le PSG s’affronter à deux reprises en huit jours : si leur duel de la phase de groupes est une indication, la demi-finale pourrait bien rivaliser avec la bataille titanesque Barça-Inter de la saison dernière.

    Un festin pour les vrais amateurs de football capables de rester concentrés !

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    Perdant : Eduardo Camavinga

    Camavinga a connu 25 minutes pour le moins étranges. Dès ses premières interventions, le milieu français a affiché un gros dynamisme. Il a remplacé Brahim Díaz, dont le profil manque de puissance et d’impact défensif. Sa vivacité et son sens du tacle formaient un contrepoint parfait.

    Puis, en l’espace de vingt minutes, il a sabordé sa prestation. Son premier carton jaune était inutile : il a littéralement plaqué Jamal Musiala comme un troisième ligne, au milieu du terrain. Le second, encore plus frustrant, est tombé après une intervention tardive sur Harry Kane.

    En retard sur Harry Kane, puis coupable d’avoir retardé la reprise du jeu en s’enfuyant avec le ballon, il a logiquement reçu un carton rouge. Le match s’est alors ouvert : le Bayern a profité de l’espace libéré pour manœuvrer et, inévitablement, ses deux magiciens des ailes ont fait la différence.

    Camavinga n’est certes pas le seul responsable, mais sa maladresse a pesé lourd sur le match, la double confrontation, voire la saison madrilène.