Vous suivez, Aurelio De Laurentiis ? Le carton rouge coûteux d’Eduardo Camavinga, la décision de Luis Díaz de quitter Liverpool et tous les gagnants et perdants de ce classique de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid

Luis Diaz a cruellement manqué à Liverpool mardi soir à Anfield. Privés de ses dribbles et de son sens du but, les Reds ont concédé une défaite frustrante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Pour être honnête, cette absence se fait sentir tout au long de la saison, les supporters regrettant le départ d’un joueur clé du titre en Premier League l’an passé – et la forme étincelante de Diaz au Bayern Munich n’a fait qu’accentuer ce sentiment chez les Reds.

Il est vrai que les 75 millions d’euros (65 millions de livres, 88 millions de dollars) versés au Bayern Munich pour un ailier qui fêterait ses 29 ans en cours de saison semblaient, à l’époque, constituer une bonne affaire pour Liverpool ; les Bavarois estimaient avoir réalisé un coup de maître, et les événements actuels leur donnent raison.

Son but à l’Allianz Arena mercredi soir, le 24e de sa saison, a été décisif : il a brisé la résistance du Real Madrid peu après l’exclusion d’un joueur merengue.

Alors que ses anciens coéquipiers sont désormais éliminés de la Ligue des champions, Diaz reste en course pour soulever le trophée pour la première fois, tout en livrant le meilleur football de sa carrière.

Si quitter Liverpool est souvent un pas en arrière pour beaucoup de joueurs, Diaz, lui, a franchi un cap.