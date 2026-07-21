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« Vous regardez tous le même match » : Zohran Mamdani, maire de New York, revient sur la Coupe du monde 2026, de Rikers Island à un héritage footballistique durable

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De la billetterie à prix réduit et des fan-zones gratuites aux terrains de foot accessibles 24h/24, en passant par une escale à Rikers Island, le maire de New York Zohran Mamdani détaille à GOAL les mesures prises par sa municipalité pour rendre la Coupe du monde ouverte à tous – et l’héritage qu’il espère léguer.

NEW YORK – Zohran Mamdani a eu de nombreuses conversations à Rikers Island la semaine dernière, mais l’une d’elles l’a particulièrement marqué. Le maire de New York a assisté à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine aux côtés d’une partie des quelque 7 000 détenus du complexe pénitentiaire. Pendant ces 90 minutes, il a rencontré un homme qui s’apprêtait à quitter les lieux.

« J’ai en effet rencontré un homme pour qui c’était son dernier jour à Rikers », a raconté Mamdani à GOAL à Gracie Mansion. « Il rentrait chez lui ce jour-là, et il était tellement impatient de revoir sa fille, qui était sur le point de venir le chercher. »

Cet échange n’avait rien à voir avec les tactiques ou le score, mais, pour Mamdani, la rencontre a créé l’occasion d’une conversation entre deux New-Yorkais dont les chemins ne se seraient peut-être jamais croisés autrement. Ce sentiment de lien, a-t-il expliqué, a façonné la manière dont il souhaitait que la ville vive la Coupe du monde.

Cette conversation a rappelé avec force à Mamdani que le football, plus que tout autre élément, est une force unificatrice. Là, le maire de New York tissait des liens avec un homme qu’il n’aurait jamais croisé sans le match diffusé à la télévision.

Les Coupes du monde sont des événements difficiles à gérer. Et tirer parti de la Coupe du monde à New York représentait un défi particulier. Plus de 8 millions de personnes vivent dans les cinq arrondissements, dont beaucoup ont des liens avec les nations représentées, mais les huit matchs disputés localement – y compris la finale qui a clôturé le tournoi – se sont tous déroulés de l’autre côté de l’Hudson, au New York/New Jersey Stadium. L’administration de Mamdani s’est donné pour mission de rapprocher le tournoi de ces communautés et de le rendre plus accessible. Au terme de 39 jours et de dizaines d’initiatives à l’échelle de la ville, le maire de 34 ans estime avoir réussi son pari.

« Il reste toujours plus à faire, mais je suis fier de ce que nous avons accompli au cours du dernier mois. Avant la Coupe du monde, beaucoup de questions émergeaient : à qui s’adresse cet événement ? Quelle place les New-Yorkais occupent-ils dans cette vision du tournoi pour la ville ? Notre priorité était de le rendre accessible », a-t-il conclu.

  • Zohran MamdaniGetty

    Démocratiser l’accès au football

    Telle était l’équation centrale de cette Coupe du monde. Des billets à plusieurs milliers de dollars et une forte hausse des tarifs des transports en commun ont rendu l’événement inaccessible à la majorité des spectateurs potentiels. Mamdani a donc hérité d’un tournoi déjà hors de portée. Il a par ailleurs dû affronter un véritable labyrinthe bureaucratique : la gestion du MetLife Stadium étant partagée entre New York et le New Jersey, il a dû naviguer entre l’État du New Jersey, le comité d’organisation local et la FIFA elle-même.

    Mamdani, un fan de football assumé qui avait assisté à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud à l’âge de 18 ans, a relevé ces défis avec détermination. La marge de manœuvre de l’administration était toutefois limitée. Les matchs se déroulaient dans le New Jersey, tandis que la plupart des décisions stratégiques émanaient de la FIFA et du comité d’organisation local. L’administration Mamdani a donc concentré ses efforts sur les leviers dont elle disposait : billets à tarif réduit, fan zones gratuites et espaces de pratique pour les New-Yorkais.

    « Nous étions fiers d’être le premier et le seul organisateur de la ville à obtenir un contingent de billets à prix réduit : 1 000 billets à 50 dollars pièce. À mon arrivée au poste, les fan fests devaient initialement être payants. Nous avons rendu gratuites toutes les fan fests organisées à travers New York », a-t-il déclaré.

    S’y ajoutent des terrains de foot gratuits en soirée, un espace permanent à Central Park, ainsi que des formules à 26 dollars sur la restauration dans plusieurs bars et restaurants de la ville. La NWSL est aussi mise à l’honneur, avec des places à 15 dollars pour le match Gotham–Washington Spirit au Citi Field, qui affiche complet (42 175 spectateurs).

    Ces mesures n’ont pas suffi à dissiper toutes les critiques. Les billets pour les matchs demeuraient inaccessibles pour nombre de New-Yorkais, le trajet jusqu’au stade restait onéreux et la ville ne contrôlait qu’une partie d’un puzzle complexe impliquant la FIFA, le comité d’organisation et le New Jersey. Les 1 000 places à 50 dollars ne représentaient qu’une goutte d’eau dans l’océan des huit rencontres, mais c’était déjà plus que ce que quiconque avait obtenu. Mamdani a toutefois souligné que la ville avait rendu le tournoi plus accessible au-delà du stade.

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  • Colombia fans Times SquareGetty

    « Quels que soient les joueurs alignés, il s’agit d’un match à domicile. »

    Bien gérer l’organisation est essentiel dans chacune des 16 villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA, sans compter les nombreuses autres qui ont accueilli des camps d’entraînement. Mais cette exigence est encore plus cruciale à New York, en raison de sa forte population immigrée, a souligné Mamdani.

    « On ne peut pas décrire la culture du football à New York sans évoquer la culture des immigrés à New York, et c’est en partie pour cela qu’on a l’impression que, quelle que soit l’équipe qui joue, c’est un match à domicile », explique-t-il.

    Des dizaines d’enclaves réparties dans les cinq arrondissements ont donc été stratégiquement ciblées pour accueillir des animations. À l’approche du tournoi, cinquante rues piétonnes proches d’écoles ont été transformées en terrains de football, tandis que le bureau de Mamdani organisait des événements au sein des communautés immigrées. Gracie Mansion, la résidence du maire, a accueilli des matchs improvisés tout au long de la compétition, et Mario Balotelli s’est même invité à l’une de ces sessions. L’avant-dernière édition a mis à l’honneur les diasporas dont les sélections s’étaient qualifiées pour la première fois.

    « Nous avons accueilli à la fois les communautés que l’on associe depuis des années à la Coupe du monde – la communauté brésilienne, la communauté colombienne – et d’autres pour qui c’était une première : l’Ouzbékistan, le Cap-Vert. On a vu Haïti pour la première fois depuis des décennies, et ce que cela représentait pour certains quartiers de la ville », a déclaré Mamdani.

  • Zohran MamdaniGetty

    « Un héritage destiné à perdurer au-delà du match »

    Le 8 juin, Mamdani a laissé parler sa passion. Il se trouvait sur un terrain de futsal fraîchement inauguré à Central Park, aux côtés de George Weah, lauréat du Ballon d’Or 1995. Dans son discours, il a rendu hommage à l’ancien attaquant de Monaco, du PSG et du Milan AC, qu’il a admis avoir idolâtré.

    « Enfant, en Afrique de l’Est, il y avait des figures emblématiques. Et puis il y avait George Weah, premier Africain à remporter le Ballon d’Or. Si on avait dit au petit garçon de sept ans que j’étais que je ferais un jour le même métier que cet homme, j’aurais été extrêmement déçu de comprendre que vous parliez de politique », a-t-il déclaré à un groupe de journalistes.

    Mais le terrain sur lequel il se tenait importait davantage que ses souvenirs d’enfance. L’héritage d’une Coupe du monde est un sujet épineux : ces tournois ne se résument pas aux six semaines de compétition ; ils marquent les mois, les années et les décennies qui suivent.

    Trouver comment leur impact peut perdurer est un véritable défi. Pour Mamdani, la solution consiste à laisser les gens jouer, gratuitement. Cela se traduit par un terrain dans chaque arrondissement, ouvert 24 heures sur 24, ainsi qu’un terrain à Central Park qui a fonctionné pendant six semaines.

    « Nous voulions créer quelque chose qui survive au simple match. Nous avons donc aménagé plusieurs terrains, un dans chaque arrondissement, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et c’est aussi, selon moi, ce que doit incarner ce tournoi. Il doit aller au-delà du terrain et de la rencontre. Mais au final, que reste-t-il aux New-Yorkais ? », a déclaré Mamdani.

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  • FIFA ArenaGetty

    Réflexions sur l'avenir du football

    Mamdani, grand amateur de football, est convaincu que de telles initiatives ne sont pas seulement bénéfiques pour le moral, mais qu’elles pourraient aussi influer sur le niveau de jeu. Dans ce pays, le football est trop onéreux et reste hors de portée pour la plupart des gens. Trop souvent, les terrains sont inaccessibles, hors de prix ou tout simplement de mauvaise qualité. Le rendre gratuit – ou presque – pourrait profiter au pays à long terme.

    Qui sait, une future légende de l’équipe nationale masculine américaine pourrait même émerger de l’un de ces programmes.

    « J’espère qu’un jour, en regardant derrière nous, nous découvrirons un futur joueur de l’équipe nationale masculine américaine qui aura grandi grâce à un terrain accessible 24 h/24 et 7 j/7, qui aura trouvé sa voie, vous voyez, dans l’une de ces rames de métro que nous avions habillées aux couleurs des nations qui jouaient ici », a-t-il déclaré.

    Ces actions s’inscrivent dans le dispositif mis en place à chaque tournoi. Plus il y aura de regards, de jambes et d’accessibilité, plus le football pourra s’épanouir. Les chiffres le prouvent.

    « À chaque Coupe du monde, tout le monde s’exclame : “On a réussi !” Mais si l’on se contente d’examiner les statistiques, presque autant d’Américains ont regardé l’équipe nationale masculine des États-Unis jouer que les Knicks. C’est un chiffre incroyable pour un seul match, et il souligne l’intérêt suscité », conclut Mamdani.

  • Mamdani Getty

    « Vous suivez tous la même rencontre »

    Cette Coupe du monde s’est révélée particulièrement réussie. Les maillots inspirés de New York, conçus par le studio d’art brooklynois Mazzi, se sont arrachés en un clin d’œil. Des activations marketing de grandes marques, mettant en vedette plusieurs stars du football, de la culture et de l’art, ont fleuri dans toute la ville. Tous les regards étaient tournés vers New York. À première vue, tout semblait rouler à la perfection.

    Mais l’image qui marquera durablement les esprits est sans doute cet après-midi à Rikers. Ce complexe pénitentiaire de 400 acres, accessible par un pont depuis le Queens mais sinon complètement isolé de la ville qu’il sert, s’est soudain retrouvé connecté au reste de New York le temps d’une journée. Ici, chacun est New-Yorkais. La Coupe du monde nous l’a rappelé.

    « Quand on se trouve dans un endroit comme Rikers Island, on a l’impression d’évoluer dans un autre monde. On peut regarder à travers les barreaux et voir une ville qui, souvent, ne semble pas nous rendre notre regard. Et nous voulons affirmer clairement qu’il s’agit bien, en réalité, d’une seule et même ville. Ce qui rend la Coupe du monde si spéciale, c’est que, quel que soit votre parcours, vous suivez tous la même rencontre », a souligné Mamdani.