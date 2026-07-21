« Vous regardez tous le même match » : Zohran Mamdani, maire de New York, revient sur la Coupe du monde 2026, de Rikers Island à un héritage footballistique durable

NEW YORK – Zohran Mamdani a eu de nombreuses conversations à Rikers Island la semaine dernière, mais l’une d’elles l’a particulièrement marqué. Le maire de New York a assisté à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine aux côtés d’une partie des quelque 7 000 détenus du complexe pénitentiaire. Pendant ces 90 minutes, il a rencontré un homme qui s’apprêtait à quitter les lieux.

« J’ai en effet rencontré un homme pour qui c’était son dernier jour à Rikers », a raconté Mamdani à GOAL à Gracie Mansion. « Il rentrait chez lui ce jour-là, et il était tellement impatient de revoir sa fille, qui était sur le point de venir le chercher. »

Cet échange n’avait rien à voir avec les tactiques ou le score, mais, pour Mamdani, la rencontre a créé l’occasion d’une conversation entre deux New-Yorkais dont les chemins ne se seraient peut-être jamais croisés autrement. Ce sentiment de lien, a-t-il expliqué, a façonné la manière dont il souhaitait que la ville vive la Coupe du monde.

Cette conversation a rappelé avec force à Mamdani que le football, plus que tout autre élément, est une force unificatrice. Là, le maire de New York tissait des liens avec un homme qu’il n’aurait jamais croisé sans le match diffusé à la télévision.

Les Coupes du monde sont des événements difficiles à gérer. Et tirer parti de la Coupe du monde à New York représentait un défi particulier. Plus de 8 millions de personnes vivent dans les cinq arrondissements, dont beaucoup ont des liens avec les nations représentées, mais les huit matchs disputés localement – y compris la finale qui a clôturé le tournoi – se sont tous déroulés de l’autre côté de l’Hudson, au New York/New Jersey Stadium. L’administration de Mamdani s’est donné pour mission de rapprocher le tournoi de ces communautés et de le rendre plus accessible. Au terme de 39 jours et de dizaines d’initiatives à l’échelle de la ville, le maire de 34 ans estime avoir réussi son pari.

« Il reste toujours plus à faire, mais je suis fier de ce que nous avons accompli au cours du dernier mois. Avant la Coupe du monde, beaucoup de questions émergeaient : à qui s’adresse cet événement ? Quelle place les New-Yorkais occupent-ils dans cette vision du tournoi pour la ville ? Notre priorité était de le rendre accessible », a-t-il conclu.