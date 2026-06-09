« Vous nous faites plus rire que Barcelone » : l’Atlético Madrid se moque sans ménagement de son grand rival, le Real, après la révélation d’une offre surprise de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez

Sur son compte officiel de réseaux sociaux, l’Atlético a publié une réponse cinglante au communiqué extraordinaire émis par ses rivaux madrilènes. Le club a formellement démenti toute négociation concernant un éventuel transfert, tout en raillant sans ménagement ses adversaires historiques.

Voici le texte de leur communiqué officiel : « Communiqué officiel apportant nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1. Votre vidéo du Pape a été coupée avant qu’il ne dise qu’il était également fan de l’Atlético. 2. Vous avez peut-être confondu politesse et gratitude, mais soyons clairs : nous ne vous remercions pour rien. 3. Nous n’envisageons ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. »



