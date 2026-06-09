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« Vous nous faites plus rire que Barcelone » : l’Atlético Madrid se moque sans ménagement de son grand rival, le Real, après la révélation d’une offre surprise de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez
Le Real Madrid confirme avoir soumis une offre colossale pour Alvarez.
Le Real Madrid a pris l’initiative rare de publier un communiqué officiel pour annoncer ses activités de transfert. Le club du Santiago Bernabéu y confirme que l’Atlético de Madrid a rejeté une offre colossale de 150 millions d’euros pour Julian Álvarez. Dans un communiqué officiel, le club merengue a expliqué : « Le Real Madrid C. F. informe qu’à la suite de la réunion du conseil d’administration tenue aujourd’hui, il a présenté une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. » Face à ce refus, les Blancos devraient désormais activer la clause libératoire colossale de 500 millions d’euros pour libérer définitivement le joueur.
L'Atlético raille ses rivaux avec des précisions sarcastiques
Sur son compte officiel de réseaux sociaux, l’Atlético a publié une réponse cinglante au communiqué extraordinaire émis par ses rivaux madrilènes. Le club a formellement démenti toute négociation concernant un éventuel transfert, tout en raillant sans ménagement ses adversaires historiques.
Voici le texte de leur communiqué officiel : « Communiqué officiel apportant nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1. Votre vidéo du Pape a été coupée avant qu’il ne dise qu’il était également fan de l’Atlético. 2. Vous avez peut-être confondu politesse et gratitude, mais soyons clairs : nous ne vous remercions pour rien. 3. Nous n’envisageons ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. »
Barcelone a également essuyé un camouflet après sa précédente tentative.
L’offensive virtuelle des Colchoneros ne s’est pas arrêtée là : « 4. Comment ne pas s’entendre, alors que vous nous faites rire encore plus que Barcelone ? » Avant d’ajouter, piquant : « P.-S. : Profitez de vos bonnes relations avec votre nouveau président pour cesser de “voler” nos jeunes du centre de formation. Merci beaucoup, Real Madrid ! »
Quelques jours plus tôt, le Barça avait essuyé une humiliation similaire après avoir déposé une offre de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling / 115 millions de dollars) : l’Atlético avait alors diffusé une série de montages humoristiques proposant des billets de match, un abonnement annuel et des graines de tournesol en échange de Lamine Yamal.
Quelle sera la prochaine étape de ce feuilleton de transfert ?
Le Real et le Barça doivent maintenant choisir : maintenir leur pression pour recruter Alvarez ou renoncer définitivement à ce dossier brûlant. L’Atlético, retranché dans une posture défensive très ferme, complique davantage l’équation. Pour espérer boucler un transfert retentissant avant la clôture du mercato estival, les deux cadors espagnols devront sans doute négocier une baisse de la clause libératoire de l’Argentin.