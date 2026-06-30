« C'est la dure réalité que nous devons accepter. La Côte d'Ivoire, l'Équateur ou, aujourd'hui, le Paraguay… ce n'étaient pas l'Espagne, l'Argentine ou d'autres grandes équipes. Nous devons nous poser certaines questions », a déclaré sans ménagement le défenseur central après la défaite 3-4, en dressant un bilan sans concession de la prestation de l'équipe allemande.
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« Vous ne voulez quand même pas de méchants » : Antonio Rüdiger se livre à une joute verbale avec un journaliste après son élimination de la Coupe du monde
Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe, puis, avec prudence, sur la nécessité éventuelle d’ajouter des « mauvais garçons » après la contre-performance face aux Sud-Américains, Rüdiger a soudain pris un air grave.
« Vous ne voulez tout de même pas de mauvais garçons, n’est-ce pas ? », a-t-il rétorqué d’un air sombre. L’objection selon laquelle « des joueurs qui tiennent tête » feraient certainement du bien à l’équipe n’a suscité chez le joueur de 33 ans qu’un sourire suffisant. Puis il s’est à nouveau adressé directement au journaliste : « Tu sais toi-même ce qui s’est passé avant. Les mauvais garçons… »
La sélection de Rüdiger dans le groupe des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait suscité de vives critiques à l’approche de la Coupe du monde, en raison de plusieurs dérapages du défenseur central, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.
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Rüdiger présente ses excuses pour son coup de colère : « J'ai eu des réactions bien au-delà des bornes. »
En finale de la Coupe d’Espagne la saison passée, alors qu’il portait les couleurs du Real Madrid face au FC Barcelone (défaite 2-3 après prolongation), il a perdu ses nerfs, insulté l’arbitre et même lancé un rouleau de tape vers lui.
Julian Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, ont donc réagi avec fermeté. « La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon il y aura des conséquences plus graves », avait averti le sélectionneur national.
« Ce comportement n’est pas acceptable, surtout pas de la part d’un international allemand », a souligné Völler : « Toni est un excellent joueur, mais en tant qu’international, il doit aussi faire preuve de classe dans son attitude. Il réclame à juste titre le respect pour lui-même, mais il doit de la même manière témoigner ce respect à autrui. »
Depuis, le défenseur s’est montré compréhensif, voire repentant. « Ce rappel me confirme que je n’ai pas toujours été à la hauteur de mes responsabilités. Je prends au sérieux les critiques objectives, car je sais avoir dépassé les limites », a-t-il reconnu.