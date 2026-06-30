Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe, puis, avec prudence, sur la nécessité éventuelle d’ajouter des « mauvais garçons » après la contre-performance face aux Sud-Américains, Rüdiger a soudain pris un air grave.

« Vous ne voulez tout de même pas de mauvais garçons, n’est-ce pas ? », a-t-il rétorqué d’un air sombre. L’objection selon laquelle « des joueurs qui tiennent tête » feraient certainement du bien à l’équipe n’a suscité chez le joueur de 33 ans qu’un sourire suffisant. Puis il s’est à nouveau adressé directement au journaliste : « Tu sais toi-même ce qui s’est passé avant. Les mauvais garçons… »

La sélection de Rüdiger dans le groupe des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait suscité de vives critiques à l’approche de la Coupe du monde, en raison de plusieurs dérapages du défenseur central, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.