Federico Fernandez, ancien coéquipier en sélection argentine du détenteur de huit Ballons d’Or, a rendu un verdict sans appel pour l’équipe de Thomas Tuchel. Malgré les préparatifs tactiques menés au sein du camp anglais, Fernandez insiste sur le fait que 20 ans d’histoire du football prouvent que les stratégies individuelles visant à neutraliser le joueur de 39 ans se soldent généralement par un échec.

Interrogé sur la manière de contenir le meilleur buteur du tournoi, il a confié à talkSPORT : « On ne peut pas l'arrêter. On se pose la question depuis vingt ans. Les joueurs trouveront toujours un moyen de récupérer le ballon, qu'ils descendent bas ou qu'ils se décalent sur le côté. Une bonne passe, un bon contrôle, et c'est l'ouverture. Même en le collant à un joueur dédié. Tout le monde a tout essayé contre lui au fil des ans. À l’entraînement, je demandais toujours à l’entraîneur de nous mettre dans la même équipe pour ne pas avoir à le marquer. »



