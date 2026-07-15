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« Vous ne pouvez pas l'arrêter ! » prévient l'ancien coéquipier de Lionel Messi, estimant que l'Angleterre aura une mission quasi impossible face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde
L'icône argentine demeure imprenable
Federico Fernandez, ancien coéquipier en sélection argentine du détenteur de huit Ballons d’Or, a rendu un verdict sans appel pour l’équipe de Thomas Tuchel. Malgré les préparatifs tactiques menés au sein du camp anglais, Fernandez insiste sur le fait que 20 ans d’histoire du football prouvent que les stratégies individuelles visant à neutraliser le joueur de 39 ans se soldent généralement par un échec.
Interrogé sur la manière de contenir le meilleur buteur du tournoi, il a confié à talkSPORT : « On ne peut pas l'arrêter. On se pose la question depuis vingt ans. Les joueurs trouveront toujours un moyen de récupérer le ballon, qu'ils descendent bas ou qu'ils se décalent sur le côté. Une bonne passe, un bon contrôle, et c'est l'ouverture. Même en le collant à un joueur dédié. Tout le monde a tout essayé contre lui au fil des ans. À l’entraînement, je demandais toujours à l’entraîneur de nous mettre dans la même équipe pour ne pas avoir à le marquer. »
- AFP
Tuchel s'appuie sur le modèle Haaland
Si l'avertissement lancé par l'ancien défenseur de Newcastle est sans appel, Tuchel reste convaincu que son dispositif tactique peut apporter la solution. L'entraîneur allemand est encouragé par la performance défensive de l'Angleterre lors du tour précédent, où elle a réussi à limiter l'impact d'une autre superstar mondiale.
« C’est incroyable de voir comment il y parvient à chaque fois, de tant de façons différentes », reconnaît Tuchel. « Il trouve des espaces, il saisit les occasions, et le plus important, c’est que toute l’équipe adhère à cette idée. Nous devons faire preuve de courage face à lui et simplement couper ses lignes de passe. C’est un joueur différent d’Erling Haaland, mais nous nous en sommes bien sortis contre Erling, donc nous trouverons une solution cette fois-ci. »
Kane met en garde contre une vision trop étroite centrée sur Messi
Si Messi a déjà inscrit huit buts dans la compétition, le capitaine anglais Harry Kane le martèle : se focaliser uniquement sur l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG serait une erreur pour les Three Lions.
Kane a déclaré : « Il est l’un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde depuis près de 20 ans. Tout le monde sait à quel point il peut être dangereux. Mais nous jouons contre l’Argentine, pas contre Messi. Nous allons affronter une formidable équipe, composée de joueurs exceptionnels. Même si tout sera centré sur Messi et les grands joueurs, nous savons que cela va bien au-delà. »
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Pickford appelle l’Angleterre à garder son calme
Le gardien Jordan Pickford a fait écho aux propos de son capitaine, appelant le groupe à s'appuyer sur sa propre résilience plutôt que de se laisser impressionner par l'enjeu. Si l'Angleterre a jusqu'ici pu compter sur l'efficacité de Kane et de Jude Bellingham, auteurs de 12 des 13 buts de la sélection cet été, Pickford affirme que la défense est prête à répondre présent, quel que soit le défi posé par les champions du monde en titre.
« Tout le monde va parler de Messi parce que c’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps », a déclaré Pickford. « Mais on ne peut pas ignorer les capacités et le talent dont nous disposons dans cette équipe – tant en attaque qu’en défense – ainsi que notre cohésion.
Nous avons toutes les armes pour l’emporter mercredi. Nous sommes prêts à tout ; ce sera nous contre eux, et la victoire ira à celui qui sera le plus fort. Nous sommes parfaitement préparés. »
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