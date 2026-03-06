« Vous ne pouvez pas imaginer » - Michael Ballack fond en larmes alors que l'ancienne star de Chelsea et de l'Allemagne évoque pour la première fois la mort tragique de son fils dans un accident de quad

Au cours de l'interview, Ballack a été interrogé sur la manière dont il avait géré cette perte dévastatrice au cours des dernières années. Après une longue pause, l'ancienne star des Blues a répondu : « C'est difficile. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez même pas le décrire avec des mots. C'est un processus de refoulement. Chacun gère cela différemment. J'ai beaucoup de mal à parler de lui. J'aimerais en dire beaucoup plus, mais cela me submerge émotionnellement. » Il a ajouté : « C'est pourquoi c'est un processus de déni, où l'on essaie de faire face dans la vie quotidienne... Bien sûr, on a alors des craintes plus grandes. Que pourrait-il encore arriver ? »