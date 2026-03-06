Getty Images Sport
« Vous ne pouvez pas imaginer » - Michael Ballack fond en larmes alors que l'ancienne star de Chelsea et de l'Allemagne évoque pour la première fois la mort tragique de son fils dans un accident de quad
S'ouvrir sur cette épreuve
Les pompiers et les secouristes ont tenté de réanimer l'adolescent, mais il a été déclaré mort sur place. Ballack s'est maintenant confié sur cette épreuve dans une interview émouvante accordée à Sky en Allemagne, évoquant la douleur immense et le processus pour reconstruire sa vie après une perte aussi dévastatrice.
Le déchirement causé par la perte d'un fils
Au cours de l'interview, Ballack a été interrogé sur la manière dont il avait géré cette perte dévastatrice au cours des dernières années. Après une longue pause, l'ancienne star des Blues a répondu : « C'est difficile. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez même pas le décrire avec des mots. C'est un processus de refoulement. Chacun gère cela différemment. J'ai beaucoup de mal à parler de lui. J'aimerais en dire beaucoup plus, mais cela me submerge émotionnellement. » Il a ajouté : « C'est pourquoi c'est un processus de déni, où l'on essaie de faire face dans la vie quotidienne... Bien sûr, on a alors des craintes plus grandes. Que pourrait-il encore arriver ? »
Tragédie au Portugal
Selon le Daily Mail, l'accident s'est produit sur un terrain accidenté près de la maison de vacances de la famille, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. Le quotidien portugais Jornal de Noticias, via le Daily Mail, a suggéré qu'Emilio était en train de faire marche arrière avec le quad lorsqu'il a perdu le contrôle. Emilio était l'un des trois fils que Ballack a eus avec son ex-femme, Simone Lambe ; le couple a également deux autres enfants, Louis et Jordi. La famille profitait de vacances d'été dans la région de Setubal avant que cet horrible accident ne se produise juste à l'extérieur de leur propriété.
Une nouvelle perspective
L'ancien capitaine de l'équipe allemande a admis qu'une telle tragédie modifie fondamentalement notre vision du monde. Il a déclaré : « La vie est précieuse. La vie que nous menons est un privilège absolu. La chance et la malchance jouent également un rôle majeur. Le destin... Malgré tout ce qu'on peut dire sur le destin, je veux naturellement l'affronter. Cela me redonne de la force, cette tâche, et en même temps, la prise de conscience que la vie continue. »
