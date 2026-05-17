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« Vous ne me verrez jamais en rouge » : la légende de Chelsea écarte un transfert à Manchester United après avoir pris une décision capitale concernant son avenir
Une carrière légendaire touche à sa fin
Arrivée à Chelsea en 2014 en provenance des Doncaster Belles, Bright s’est imposée comme un pilier de la domination du club, totalisant 314 apparitions et contribuant à huit titres de la Women’s Super League, six Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue.
Son influence s’est également exercée sur la scène internationale : 88 sélections avec les Lionesses et un rôle clé dans le triomphe à l’Euro 2022 à domicile. Après avoir déjà quitté l’équipe nationale l’été dernier, Bright a désormais décidé de raccrocher définitivement les crampons, préférant prendre un nouveau départ loin des terrains plutôt que de rejoindre un club rival national.
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Bright met fin aux rumeurs concernant United
Bien que de nombreuses rumeurs aient laissé entendre qu’Hannah Bright pourrait s’engager prochainement avec Manchester United à l’issue de son contrat avec Chelsea, la défenseure chevronnée a formellement écarté cette hypothèse. Âgée de 32 ans et après plus de dix ans passés à Kingsmeadow, la joueuse a réaffirmé son attachement indéfectible aux Blues alors qu’elle se prépare à entamer le prochain chapitre de sa carrière.
Interrogée lors des Women’s Football Awards, la défenseure a mis fin aux spéculations : « Non, honnêtement, vous ne me verrez jamais en rouge – ça ne me va pas. Chelsea est la seule équipe que je représente. Les rumeurs font partie du jeu, la presse en publie, mais ma décision est prise. Je savais que j’allais prendre ma retraite. »
Un nouveau poste est officiellement créé à Stamford Bridge.
Même si les supporters ne verront plus Bright évoluer en WSL, elle ne quitte pas pour autant Chelsea. Le club a confirmé que sa légendaire défenseuse resterait au cœur de l'organisation, endossant officiellement le rôle d'ambassadrice du club tout en poursuivant son travail en tant que membre du conseil d'administration de la Chelsea Foundation.
Au sujet de cette transition, Bright a déclaré : « Je reste en tant qu’ambassadrice du club, donc je continue de représenter Chelsea. Je travaillerai avec l’équipe féminine, j’irai aux matchs, je collaborerai avec les sponsors et, bien sûr, je continuerai à m’investir au sein de la fondation. Cela signifie que je pourrai m’impliquer davantage, car c’était difficile de le faire tout en jouant, mais j’ai désormais plus de temps à y consacrer. C’est une nouvelle étape vraiment passionnante. »
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Réflexions sur la vie après le football
Après des années de compétition acharnée au plus haut niveau, Bright se réjouit de savourer un repos bien mérité avant d’aborder ses nouvelles responsabilités. La triple championne nationale explique qu’elle peut enfin s’accorder les petits plaisirs que le calendrier d’une footballeuse professionnelle lui refusait souvent, comme de longues vacances en famille et une vraie détente.
Bright a confié : « Ça s’est bien passé, j’ai pris le temps de me détendre, de profiter de la vie et de déconnecter. Il y a encore beaucoup à faire et je me sens plus occupée que jamais ! C’est vraiment agréable d’être de retour à la maison avec ma famille. Je vais profiter de l’été pour passer du temps en famille et partir en vacances, ce que je n’ai pas pu faire depuis trois ans. Ensuite, j’ai hâte de me remettre au travail avec Chelsea. »