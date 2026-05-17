Arrivée à Chelsea en 2014 en provenance des Doncaster Belles, Bright s’est imposée comme un pilier de la domination du club, totalisant 314 apparitions et contribuant à huit titres de la Women’s Super League, six Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue.

Son influence s’est également exercée sur la scène internationale : 88 sélections avec les Lionesses et un rôle clé dans le triomphe à l’Euro 2022 à domicile. Après avoir déjà quitté l’équipe nationale l’été dernier, Bright a désormais décidé de raccrocher définitivement les crampons, préférant prendre un nouveau départ loin des terrains plutôt que de rejoindre un club rival national.