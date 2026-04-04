L'entraîneur de Liverpool était furieux après un effondrement défensif catastrophique de 20 minutes qui a vu son équipe encaisser quatre buts face à un Manchester City déchaîné, porté par un triplé d'Erling Haaland et un but d'Antoine Semenyo. Ce nouveau revers met définitivement fin aux espoirs de Liverpool en coupe nationale, après son élimination récente de la Carabao Cup, laissant les Reds face à une saison de plus en plus sombre alors qu'ils doivent mener un combat difficile pour décrocher une place en Ligue des champions l'année prochaine.

« Je suis déçu du résultat, déçu de notre élimination et très déçu de ces 20 minutes où nous avons encaissé quatre buts », a déclaré Slot à BBC Sport. « Vu la façon dont nous avons défendu pendant cette période, on ne peut tout simplement pas gagner un match de football. Il y a plusieurs thèmes récurrents. L’un est que nous manquons nos occasions, un autre est que, d’une manière générale, nous ne concédons pas beaucoup de buts, mais les rares occasions que nous concédons finissent au fond des filets. C’est peut-être dû à l’intensité que nous mettons dans le jeu. Nous devons améliorer notre défense dans la surface, et cela s’est également vu aujourd’hui. »

Malgré ce verdict sans appel, l’entraîneur a tout de même relevé des points positifs dans ce match, ajoutant : « J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu aujourd’hui. Nous avons très bien joué, avec et sans le ballon, et nous nous sommes créé de belles occasions. Nous les avons tenus à l’écart de tout danger. Jusqu’à ce penalty, il y avait beaucoup de choses à retenir. Les 20 minutes qui ont suivi, compte tenu de ce que l’on peut attendre d’une équipe de Liverpool, étaient loin d’être suffisantes sur le plan défensif. »