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« Vous ne gagnerez jamais un match ! » - Arne Slot démolit Liverpool après l'effondrement face à Man City, tout en voyant des points positifs dans la déroute en FA Cup
Slot ne mâche pas ses mots après la débâcle face à Etihad
L'entraîneur de Liverpool était furieux après un effondrement défensif catastrophique de 20 minutes qui a vu son équipe encaisser quatre buts face à un Manchester City déchaîné, porté par un triplé d'Erling Haaland et un but d'Antoine Semenyo. Ce nouveau revers met définitivement fin aux espoirs de Liverpool en coupe nationale, après son élimination récente de la Carabao Cup, laissant les Reds face à une saison de plus en plus sombre alors qu'ils doivent mener un combat difficile pour décrocher une place en Ligue des champions l'année prochaine.
« Je suis déçu du résultat, déçu de notre élimination et très déçu de ces 20 minutes où nous avons encaissé quatre buts », a déclaré Slot à BBC Sport. « Vu la façon dont nous avons défendu pendant cette période, on ne peut tout simplement pas gagner un match de football. Il y a plusieurs thèmes récurrents. L’un est que nous manquons nos occasions, un autre est que, d’une manière générale, nous ne concédons pas beaucoup de buts, mais les rares occasions que nous concédons finissent au fond des filets. C’est peut-être dû à l’intensité que nous mettons dans le jeu. Nous devons améliorer notre défense dans la surface, et cela s’est également vu aujourd’hui. »
Malgré ce verdict sans appel, l’entraîneur a tout de même relevé des points positifs dans ce match, ajoutant : « J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu aujourd’hui. Nous avons très bien joué, avec et sans le ballon, et nous nous sommes créé de belles occasions. Nous les avons tenus à l’écart de tout danger. Jusqu’à ce penalty, il y avait beaucoup de choses à retenir. Les 20 minutes qui ont suivi, compte tenu de ce que l’on peut attendre d’une équipe de Liverpool, étaient loin d’être suffisantes sur le plan défensif. »
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Une journée à oublier pour Salah, qui quitte le club
Mohamed Salah, qui disputait son premier match depuis l'annonce de son départ de Liverpool cet été, a connu une rencontre frustrante. L'attaquant a hésité à plusieurs reprises devant des occasions évidentes et a vu son penalty en seconde période repoussé sans difficulté par James Trafford – une occasion manquée qui fait écho à son penalty raté contre Galatasaray en Ligue des champions, juste avant la récente trêve internationale. Malgré ce net coup de mou, Slot a refusé de pointer du doigt sa star, préférant mettre l'accent sur l'incapacité collective à concrétiser les occasions.
« Je ne me concentrerais pas sur un seul joueur, je me concentrerais sur l'équipe, et cela résume probablement notre situation aujourd'hui, mais aussi peut-être une grande partie de la saison », a expliqué Slot. « Je pense que c'est le deuxième qu'il rate et Dominik Szoboszlai a déjà manqué un penalty, donc ce n'est pas seulement que nous manquons de grosses occasions, cette saison nous avons raté quelques penalties. En première mi-temps, Mo a eu une occasion lors d'une contre-attaque rapide. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré et il faut marquer des buts si l'on veut avoir une chance de gagner le match. »
La pression monte alors que les Reds sont éliminés d'une nouvelle compétition
Après son élimination de la FA Cup, le seul espoir de titre qui reste à Liverpool réside désormais dans la Ligue des champions, où le club doit affronter un quart de finale difficile à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain. Slot est conscient que son équipe a besoin d'un véritable regain de moral pour pouvoir rivaliser avec l'élite européenne après une défaite aussi démoralisante sur le plan national.
Slot a conclu : « C'est ce que les joueurs de Liverpool doivent faire : nous devons réagir à cette défaite et à cette saison décevante. Nous avons une chance mercredi. Nous avons montré aujourd'hui, pendant seulement 35 minutes, que nous pouvions rivaliser. Nous pouvons tirer des éléments positifs de ces 35 minutes, mais si nous défendons comme lors des 20 minutes qui ont suivi, nous aurons un gros problème. C’est ce que nous devons corriger. Les joueurs qui ont fait preuve d’une telle qualité par le passé ont désormais une fantastique occasion de le prouver à nouveau face au PSG. »
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Slot en quête de revanche contre le PSG
S'adressant à TNT Sports après le match, Slot a souligné l'importance cruciale de la Ligue des champions, le prochain match constituant une occasion de prendre sa revanche après l'élimination des Reds face au Paris Saint-Germain la saison dernière. Insistant sur la force mentale nécessaire pour surmonter les défis actuels, Slot a évoqué l'importance de la Ligue des champions pour faire de cette saison un succès : « C'est énorme et très important, car ce n'est pas toutes les saisons qu'on dispute les quarts de finale de la Ligue des champions. »